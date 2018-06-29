Çocuklara yönelik TCL MOVETIME MT30 akıllı saat satışa sunuldu

Son dönemde ebeveynlerin çocuklarını dış ortamlarda da takip etme arzusu yeni bir sınıfın doğmasına neden oldu. Çocuk akıllı saati sınıfı giderek büyüyor. Alcatel markasının da sahibi olan TCL yeni bir çocuk akıllı saatini piyasaya sürdü.

TCL MOVETIME MT30 özellikleri ve fiyatı

TCL MOVETIME MT30 adındaki akıllı saat 1.3 inçlik dokunmatik renkli ekrana sahip ve Snapdragon Wear 2100 yonga setinden gücünü alıyor. 512MB RAM ve 4GB ROM ile desteklenen model IP67 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı.

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3G, WiFi, Bluetooth, GPS gibi önemli bağlantı özelliklerine sahip olan cihaz 450mAh kapasiteli bataryası ile 4 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Elbette bağlantı durumuna göre bu süre kısalabiliyor.

Ebeveynlerin sürekli çocuklarıyla iletişimde kalması için tasarlanan saat ayrıca güvenli bölge tanımının dışına çıktığında GPS üzerinden tespit ediyor ve ebeveynlere bilgi veriyor. TCL MOVETIME MT30 modeli 699TL fiyat etiketine sahip.