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Çocuklara yönelik TCL MOVETIME MT30 akıllı saat satışa sunuldu

Çocuğunuzu okul zamanında da takip etmek istiyorsanız TCL MOVETIME MT30 akıllı saat ihtiyacınızı karşılayabilir. TCL MOVETIME MT30 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
10 ay
4,9b
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4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ebeveynlerin çocuklarını dış ortamlarda da takip etme arzusu yeni bir sınıfın doğmasına neden oldu. Çocuk akıllı saati sınıfı giderek büyüyor. Alcatel markasının da sahibi olan TCL yeni bir çocuk akıllı saatini piyasaya sürdü.

TCL MOVETIME MT30 özellikleri ve fiyatı

TCL MOVETIME MT30 adındaki akıllı saat 1.3 inçlik dokunmatik renkli ekrana sahip ve Snapdragon Wear 2100 yonga setinden gücünü alıyor. 512MB RAM ve 4GB ROM ile desteklenen model IP67 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı.

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3G, WiFi, Bluetooth, GPS gibi önemli bağlantı özelliklerine sahip olan cihaz 450mAh kapasiteli bataryası ile 4 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Elbette bağlantı durumuna göre bu süre kısalabiliyor.

Ebeveynlerin sürekli çocuklarıyla iletişimde kalması için tasarlanan saat ayrıca güvenli bölge tanımının dışına çıktığında GPS üzerinden tespit ediyor ve ebeveynlere bilgi veriyor. TCL MOVETIME MT30 modeli 699TL fiyat etiketine sahip.

 

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hacı.basat 10 ay
Sözde güvenlik amaçlı 700 liraya saat sürmüş piyasaya, ne led ışığı, ne feneri, ne çakmağı var, çocuklara yönelik bir üründe çakmak ne alaka diyenlere konunun güvenlik eğitimiyle ilgili kısmını araştırmalarını öneririm, çocuğun güvenliğinde seviye atladığı evrelerin başında ateşi doğru kullanmayı öğrendiği dönem gelir. Kimsenin ihtiyacı olmasın ama gerçekten sıkıntılı bir durumda çocuk dahi olsa önce ateşe ihtiyaç duyacaktır.
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tolgabes64 10 ay
teknosa'dan wiky diye birşey almıştı patron 550 TL'ye... Çocuk canı sıkıldıkça toplantı ortasında arayıp duruyordu :) İçerisinde önceden kayıtlı rehberdeki numaralara acil çağrı göndermek dışında ve gps üzerinden konumu gönderme dışında bir fonksiyonu yok.
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Sharparrow 10 ay
insanın çocuğundan daha değerli ne olabilir ki? çocuk için kesinlikle alınır.
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pastadanadam 10 ay
Hesap makineli saatlerden nerelere geldik.
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