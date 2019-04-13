Çocukların iPhone ile çektiği içerikler özel sayfada toplandı

Yaklaşan 22 Nisan Dünya Çevre günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Apple anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 16 çocuk kendi dünyalarını iPhone ile kameraya aldı.

Earth By Kids nedir?

Apple Türkiye tarafından Türkiye'ye özel olarak yürütülen Earth By Kids adı ile yapılan projede, ülkemizin çeşitli bölgelerinden seçilen toplam 16 çocuk iPhone Xr ve Xs telefonları ile fotoğraf veya kısa videolar çekti. Kendi seslerinden kendi dünyalarını yansıtan çocukların çalışmaları aynı adlı Apple sayfasında toplandı. Projenin amacı çocukların çevreye olan duyarlılığını ortaya koymak. Sadece ülkemizde değil global çapta pek çok ülkede çocuklar bu projeye katılmış durumda.

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Küçük yaşta olmalarına rağmen yavaş çekim ve time lapse gibi özellikleri iyi kullandığı görülen çocukların bu çalışmaları ayrıca televizyon ve billboard reklamı olarak da karşımıza çıkacak.

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