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Çocukların iPhone ile çektiği içerikler özel sayfada toplandı

Çevre duyarlılığının çocuk gözünden yansıtıldığı Earth By Kids ülkemizde de gerçekleştiriliyor. Toplam 16 çocuğumuz iPhone Xr ve Xs telefonları ile kendi dünyalarını kameraya aldı.
1 ay
3,3b
1
8
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşan 22 Nisan Dünya Çevre günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Apple anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 16 çocuk kendi dünyalarını iPhone ile kameraya aldı.

Earth By Kids nedir?

Apple Türkiye tarafından Türkiye'ye özel olarak yürütülen Earth By Kids adı ile yapılan projede, ülkemizin çeşitli bölgelerinden seçilen toplam 16 çocuk iPhone Xr ve Xs telefonları ile fotoğraf veya kısa videolar çekti. Kendi seslerinden kendi dünyalarını yansıtan çocukların çalışmaları aynı adlı Apple sayfasında toplandı. Projenin amacı çocukların çevreye olan duyarlılığını ortaya koymak. Sadece ülkemizde değil global çapta pek çok ülkede çocuklar bu projeye katılmış durumda.

Ayrıca Bkz. " Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında"

Küçük yaşta olmalarına rağmen yavaş çekim ve time lapse gibi özellikleri iyi kullandığı görülen çocukların bu çalışmaları ayrıca televizyon ve billboard reklamı olarak da karşımıza çıkacak. 

Etkinlik sayfası


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CWaRRioR 1 ay en beğenilen
Koşan atlar, timelapsler falan... 8-9 yaşında çocuklar çekmiş öyle mi? Külahıma anlatsınlar.
Bunu da koysalarmış da tam olsaymış:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Koşan atlar, timelapsler falan... 8-9 yaşında çocuklar çekmiş öyle mi? Külahıma anlatsınlar.Bunu da koysalarmış da tam olsaymış:
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hazarRS 1 ay
Fotoğrafları çeken çocuklardan biri;
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astegon 1 ay
Güzel bir PR çalışması olmuş.Ama o yaştaki çocukların özel bir eğitim almadan bunları çekmesi mümkün değil.
Hele ki kadrajları bu şekilde ayarlamaları, üstüne de tripod felan kullanmışlar.
Benim oğlum 8 yaşında çektiği video nedeniyle midem bulanır genelde.
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Kerim5100 1 ay
Acaba çocuklar ebeveynlerine sormuşlar mıdır "Lan acaba ISO'yu düşürsem, odağı şuraya kilitlesem nolur?" diye? :D
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hazarRS 1 ay
Fotoğrafları çeken çocuklardan biri;
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esmerbuyucu 1 ay
Tabii ki Apple fotoğraçılıkla uğraşan çocukların çektiği fotoğrafları sergileyemezdi. Hatta iPhone XR ve XS ile çekilmiş denmiş?! Bak sen şu işe yav... Büyük ihtimal profesyonel fotoğrafçılarla ve profesyonel makinelerle çekilmiştir. Kalite ve marka olmak bunu gerektirir haliyle(!)
Tamamıyla yalanlar silsilesi. Siz bunu Apple'dan değil, DH bilirkişilerine soracaksınız
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napolyon94 1 ay
Cocuklari reklamlarina alet eden firmalar direk gozumde ahlaksiz mertebesinde.
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Mellkor 1 ay
Etkinlik sayfasında fotoğraf ve videolar yaşlarına göre fazla profesyonel geldi bana
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ONY86 1 ay
neyseki sabah kahvaltımı yaptım
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CWaRRioR 1 ay en beğenilen
Koşan atlar, timelapsler falan... 8-9 yaşında çocuklar çekmiş öyle mi? Külahıma anlatsınlar.
Bunu da koysalarmış da tam olsaymış:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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