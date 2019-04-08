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Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında

Eren Acar yönetiminde başladığı kripto para macerasına büyüyerek devam eden Almeela şimdi de POS alışverişlerinde kullanılacak. Almeela POS yakın zamanda kullanıma geçiyor.
1 ay
6,2b
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5
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexpara ve Sikke gibi hayal kırıklığı oluşturan yerli kripto para girişimlerinin ardından ortaya çıkan Almeela sektörde büyümeye devam ediyor. Altına dayalı ilk yerli girişim olan Almeela şimdi POS cihazlarında.

Almeela POS nedir?

KZE kısaltmasını kullanan ve önemli borsalarda işlem gören Almeela para birimi sonrasında kendi merkezi olmayan borsasını açtı. Burada ALDX adında bir borsa birimi de olan Almeela ülkemizde kripto para alışverişini yaygınlaştırmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Kingston’dan yeni Xeon işlemciler için bellek modülleri"

2 yıllık bir Ar-Ge Çalışması ve 3 milyon TL yatırımla üretilen Türkiye’nin ilk kripto para POS cihazı Almee POS, firmanın ön ödemeli kartı Almee Pay ile entegre çalışıyor. Harcama yapmak istediğiniz kripto para birimlerini kartınıza aktarıyorsunuz. Uyumlu POS cihazından kart geçtiğinde ödeme tamamlanıyor. İstenirse kripto para da satın alınabiliyor. Ayrıca kartın yanında mobil ödeme de mevcut.

Almeela pek çok sektörde POS cihazının testlerini tamamlamış. Bankayı aradan çıkararak kullanıcıların hızlı ve masrafsız harcama yapmasını amaçlayan Almeela POS cihazında alt sınır 1TL. Elbette bu tür alışverişler için temel seviyede bir kripto para bilgisi gerektiğini hatırlatalım.

 

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OnderT 1 ay en beğenilen
Hikaye. Pos cihazı dediği kendi küçük hayal dünyaları.
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myfranco 3 hf.
POS cihazı olması bir anlam ifade etmiyor. Altına dayalı da olamaz. Başka bir sahtekarlık projesi.
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DH Misafiri 1 ay
Eylül 2018 den beri takip ediyorum istikrarlı gidişleri var inşallah bu şekilde devam ederler de kötü örnekleri unuttururlar topluma.
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DH Misafiri 1 ay
uyusturucu saticiligindan, organ ticaretine, kumara va kadin/cocuk satisina kadar bilumum pisligin yurudugu bu kripto paralar ve dolayisiyla blockchain uygulamalarina mudahil olan insanlarin, insanligindan suphe dahi etmiyorum artik...
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tahir40 1 ay
Yerli ama milli değil galiba? :) Malum kripto paraların bi kontrolü, güvencesi yok. Sonra bi tosuncuk çıkıp paraları alıp kaçmasın yurtdışına?
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OnderT 1 ay en beğenilen
Hikaye. Pos cihazı dediği kendi küçük hayal dünyaları.
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