Yerli kripto birimi Almeela artık POS cihazlarında

Nexpara ve Sikke gibi hayal kırıklığı oluşturan yerli kripto para girişimlerinin ardından ortaya çıkan Almeela sektörde büyümeye devam ediyor. Altına dayalı ilk yerli girişim olan Almeela şimdi POS cihazlarında.

Almeela POS nedir?

KZE kısaltmasını kullanan ve önemli borsalarda işlem gören Almeela para birimi sonrasında kendi merkezi olmayan borsasını açtı. Burada ALDX adında bir borsa birimi de olan Almeela ülkemizde kripto para alışverişini yaygınlaştırmayı planlıyor.

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2 yıllık bir Ar-Ge Çalışması ve 3 milyon TL yatırımla üretilen Türkiye’nin ilk kripto para POS cihazı Almee POS, firmanın ön ödemeli kartı Almee Pay ile entegre çalışıyor. Harcama yapmak istediğiniz kripto para birimlerini kartınıza aktarıyorsunuz. Uyumlu POS cihazından kart geçtiğinde ödeme tamamlanıyor. İstenirse kripto para da satın alınabiliyor. Ayrıca kartın yanında mobil ödeme de mevcut.

Almeela pek çok sektörde POS cihazının testlerini tamamlamış. Bankayı aradan çıkararak kullanıcıların hızlı ve masrafsız harcama yapmasını amaçlayan Almeela POS cihazında alt sınır 1TL. Elbette bu tür alışverişler için temel seviyede bir kripto para bilgisi gerektiğini hatırlatalım.