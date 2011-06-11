Codemasters Sitesi Hacklendi, Kullanıcı Bilgileri Tehlikede!





Ralli yarışlarından zevk alanlar Codemasters adını mutlaka hatırlayacaktır. Efsane Colin McRae serisinin yaratıcısı, dünyanın ilk video oyunu şirketlerinden Codemasters bir haftadır hack saldırısı altında. Son on yıldır ABD'de faaliyetlerini sürdüren şirket müşterilerine yolladığı eposta da; codemasters.som sitesine yetkisiz bir giriş algıladıkları, kullanıcı bilgilerine erişimi engellemek için ise tüm siteyi çevrimdışı duruma getirdiklerini açıkladı.

Ancak iddialara göre sitenin bu ikinci saldırıya uğrayışı. İlk saldırıda korsanlar kullanıcı adlarını çaldı. Bu ikincisi ise daha ciddi. Codemasters hiçbir kullanıcı bilgisine erişilemediğini ısrarla belirtiyor ve üyelerinin şifre, mail adresi gibi önemli bilgilerini değiştirmelerini istiyor.

Firmanın web sitesi şu anda Facebook sayfasına yönlendirilmiş durumda. Fakat sayfadan herhangi bir duyuru yapılmaması kullanıcıların tepkisini çekiyor. Oyun şirketlerinin art arda uğradığı bu saldırılar savunma sistemlerinin zayıf olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.