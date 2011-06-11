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Codemasters Sitesi Hacklendi, Kullanıcı Bilgileri Tehlikede!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
1
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ralli yarışlarından zevk alanlar Codemasters adını mutlaka hatırlayacaktır. Efsane Colin McRae serisinin yaratıcısı, dünyanın ilk video oyunu şirketlerinden Codemasters bir haftadır hack saldırısı altında. Son on yıldır ABD'de faaliyetlerini sürdüren şirket müşterilerine yolladığı eposta da; codemasters.som sitesine yetkisiz bir giriş algıladıkları, kullanıcı bilgilerine erişimi engellemek için ise tüm siteyi çevrimdışı duruma getirdiklerini açıkladı.
Ancak iddialara göre sitenin bu ikinci saldırıya uğrayışı. İlk saldırıda korsanlar kullanıcı adlarını çaldı. Bu ikincisi ise daha ciddi. Codemasters hiçbir kullanıcı bilgisine erişilemediğini ısrarla belirtiyor ve üyelerinin şifre, mail adresi gibi önemli bilgilerini değiştirmelerini istiyor.
Firmanın web sitesi şu anda Facebook sayfasına yönlendirilmiş durumda. Fakat sayfadan herhangi bir duyuru yapılmaması kullanıcıların tepkisini çekiyor. Oyun şirketlerinin art arda uğradığı bu saldırılar savunma sistemlerinin zayıf olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. 

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HAAltuntas 8 yıl
EA?
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shadowsluck007 8 yıl
Hacklesinler bakalım.benim kullanıcı bilgilerimi alsınlar ne olacakki..biz ne hacklemeler gördük koskoca Sony bile hacklendi :)
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Aras. 8 yıl
işe bak hem kullanıcı bilgilerine erişilemedi diyor.
Hemde emaillerinizi vs. değiştirin diyor
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cgdincer 8 yıl
başlığa bak habere gel. ortada hacklenme durumu yok, çok dolu haber olmuş sağol yine donanımhaber...
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alpa07 8 yıl
ali ağaoğlu ben yaptım diyor
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2K 8 yıl
Ne kadar önlem alırsan al kafayı taktıklarını yaparlar o yüzden şirketleri bu kadar suçlamayın ama bende Codemasters'dan ne istediklerini anlamadım ne istemişler.
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alito 8 yıl
bu oyun şirketlerinin güvenlik olayından anladıkları filan yok adamlar yağdan kıl çeker gibi hoplatıyor siteleri.
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wıtchkıng 8 yıl
Tek insanlar sizlersiniz ne demek yahu? Bu işinde cılkı çıkmaya başladı. Önüne gelen şuraya burayı heckliyo. Muhtemelen devamı gelecek eğer önüne ciddi yatırımlar yapılmazsa.
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profiteer 8 yıl
vay anasını sayın seyirciler.. bunudamı görecedik.. Steam'e gıcık oluyorum onu hacklesinler ama PSN'e dokunmasınlar
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Tolgá 8 yıl
Bu olay kötü boyutlara ulaşcak.ciddi tutuklamalar ve cezalar verilmesi lazım caydırıcı olması için
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DH Misafiri 8 yıl
hadi electronic arts capcom konami`ye yapsanız anlayacağım
ancak ne istediniz codemasters`dan?
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Cute Hentai 8 yıl

DH Misafiri

hadi electronic arts capcom konami`ye yapsanız anlayacağım

ancak ne istediniz codemasters`dan?


Capcom ve Konami'de bizde niye yok diyor.
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Luc4sHood 8 yıl
alfur61 arkadaşımızın diğer konulardaki yorumlarınada bakarsak epey bir cahil olduğu kesin.
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FIGHT 8 yıl
iyi oldu sana codemaster senmisin grid onlineyi kapatan beter olun
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_bluescream_ 8 yıl
hey gidi codemasters be. en iyilerle uğraşanlar mutlaka olucaktır, nede olsa en iyi oyun üreticilerinden.
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