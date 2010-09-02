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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV

8 yıl
8,6b
1
21
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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2006 yılının son döneminde tanıtılan fakat kullanıcıyla buluşması ancak 2007'in Mart ayında gerçekleşen Apple'ın multimedya çözümlerinden Apple TV, o günden bu yana firmanın ürün gamındaki diğer ürünler kadar ses getirmemiş ancak satışından da vazgeçilmemişti. Steve Jobs'un yokluğunda firmanın dümenine geçen Tim Cook, 2009 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferansta Apple TV'nin kendileri için "bir hobi, özel zevk" olduğunu dile getirmesi, Apple TV'den vazgeçilmeyeceğinin sinyaliydi.

Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV
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Ve bugün, Yerba Buena Center for Arts'da yeni nesil iPod'ları tanıttıktan sonra Steve Jobs, unutulmayan "One More Thing" ile Tim Cook'ın "hobi" açıklamasını buluşturarak, yeni nesil Apple TV'i "One More Hobby" başlığı altında gün yüzüne çıkardı. İsminin iTV olacağı konuşuluyordu ancak Apple TV olarak kaldı, ancak satış fiyatı konusunda beklenen oldu; 99 dolar...

Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV
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2.Jenerasyon Apple TV, bir önceki nesile göre tasarımından donanımına kadar çok büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. Boyutları dörtte üç oranında küçültülerek avuç içine sığan oldukça küçük (98x98x23mm, 272 gr) siyah tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan yeni Apple TV, gücünü iPad, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch gibi A4 yongasından alıyor. 1.Nesilin 40 ve 160GB'lık depolama alanlarının aksine üzerinde dikkat çekici büyüklükte bir depolama birimi bulunmayan cihazın arkasında güç girişi, HDMI ve sayısal ses portu, Ethernet girişiyle servis ve destek için Micro USB girişi konumlandırılmış. Son olarak; cihaz kablosuz veri transferini 802.11n standartı üzerinden gerçekleştirdiğini belirtelim.

Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV
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Peki cihazın dikkate değer bir depolama alanına sahip olmaması ne anlamına geliyor ? Uzun yıllardır iTunes Store üzerinden içerik satışı yapan Apple, Apple TV'i içerik kiralama sisteminin merkezine oturtuyor. Bu yüzden içeriklerin ayrı bir alanda depolanmasına daha doğrusu arşivlenmesine gerek duyulmuyor. Kiralama sistemindeki içeriklerin fiyatları şu şekilde değişiyor;

  Çözünürlük Fiyat
HD Film
1280 x 720

4,99 $/ 3,99 $

SD Film
720 x 480

3,99 $/ 2,99 $

HD TV Şovu
1280 x 720
0,99 $
SD TV Şovu
720 x 480
0,99 $

Kullanıcılar, istedikleri içeriği kiraladıktan sonra hemen izlemek zorunda değiller. Kiralamaya rağmen 30 gün boyunca "oynat" tuşuna basmayabilirler. Oynat tuşuna basıldığındaysa 48 saatlik kiralama süresi işlemeye başlıyor. Bu 48 saat boyunca kullanıcılar, kiraladıkları içeriği istedikleri kadar oynatma hakkına sahip oluyorlar. Elbette Apple TV sadece kiralama sistemi üzerinden çalışmıyor. Kullanıcılar varsa Netflix hesaplarını Apple TV'e entegre edebiliyor, ya da YouTube, Flickr, MobileMe'deki multimedya içeriklerine cihaz üzerinden ulaşabiliyorlar.

Apple TV diğer bir içerik paylaşmınıysa iTunes üzerinden gerçekleştiriyor. Kullanıcılar, Apple TV üzerinden eş zamanladıkları iTunes kütüphanelerine içeriklerini Apple TV aracılığıyla televizyonlarında görüntüleyebiliyorlar.

Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV
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Apple TV'nin yakında sahip olacağı bir özelliğiyse iOS'li cihazlarla eş zamanlanabilmesi. Steve Jobs'un iOS 4.2 ile birlikte iPad, iPod Touch ve iPhone'a geleceğini duyurduğu AirPlay yeteneği sayesinde Apple TV ile iOS'li cihazlar herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan eş zamanlabilecekler. Bu sayede kullanıcılar iPhone ya da iPod Touch ile çektikleri HD videoları anında Apple TV üzerinden televizyonlarında görüntüleyebilecek ya da fotoğraflarını sevdiklerine televizyonda gösterebilecekler.

Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV
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Kutu içeriğinde dahili kumandaya sahip olan Apple TV'de iOS'li cihazlarda kumanda olarak kullanılabilecekler. Bunun için kullanıcıların AppStore'dan Remote uygulamalarını iPod Touch, iPad ya da iPhone'larına yüklemeleri yeterli.

Yaklaşık bir ay içersinde ilk olarak 6 ülkede kullanıcılara sunulacak olan Apple TV, yılın sonuna doğru birçok ülkede daha raflardaki yerini alacak.


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fatihatac 7 yıl
bu alet yerine turkiyede tivibu kullaniliyor
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photo sir 7 yıl
1 gbit internetimiz olsaydı alırdık tabi..
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tempestatem 8 yıl
herkez bizim gibi fakir değil ki, torent, codec, vs tracker, mkv rar kim uğraşacak? adamlar rahatlığa önem veriyor çek 1$ ini olsun bitsin. 1$ vermemek için üstte akıllının biri neler yazmış ya.
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bilgehankalkan 8 yıl

Halleluja

herkez bizim gibi fakir değil ki, torent, codec, vs tracker, mkv rar kim uğraşacak? adamlar rahatlığa önem veriyor çek 1$ ini olsun bitsin. 1$ vermemek için üstte akıllının biri neler yazmış ya.


1 Dolar benim için değerli ve uğraşacak birşey yok açık bırakıp inmesini beklemek yeterli. Tabiki ben yorumu kendime göre yaptım yani kendi öğrenci halime ve gelirime göre ona ayıracak param olsun bende tabiki hazır alırım.
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DH Misafiri 8 yıl
Cihaz ile Türkiyede film kiralamak mümkün değil
Amerika adresiniz ve Amerikadan alınmış bir kredi kartı tanımlı itunes hesabı gerekiyor. Ben adres olarak usa girdim ve bir itunes hesabı oluşturdum fakat bu hesaba TR den alınmış bir kredi kartı tanımlamak veya Tr kredi kartı tanımlı bir paypal hesabını aktif etmek mümkün olmadı , fakat youtube izlemek ve internet radyolarını dinlemek, bilgisayarınızda itunes içindeki dosyalarınıza erişmek mümkün
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trasher 8 yıl
peki american express kart ta mı geçersiz olacak
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chamicals2 8 yıl
fiyatına bakacak olursak gerçekten ucuz bir alet olmuş ama ben filmleri hafızasına aldıktan sonra izleyebileceğimizi youtube vb buffer yaparak izlenmeyeceğini tahmin ediyorum bu da arkadaşlarımızın türkiyede işe yaramaz bu alet lafını çürütüyor.Tr'de buna benzer bir hizmeti digiturk + zaten veriyor (film kiralama)
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Inception 8 yıl
gerçekten güzel olmus ama türkiyede ne kadar işe yara bilinmez
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Batuist 8 yıl
Türkiyede pek işe yarayacak bir teknoloji değil..
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ssonerb 8 yıl
teknolojinin getirileri güzel en azından apple bizlere öncülük ediyor.belki biz şu an kullanamayabiliriz, istesekte bir çoğumuza göre lüks olabilir fakat güzel bir ilerleme bence
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demirparcasi 8 yıl
ABD'de bile mevcut veri transfer hızlarında HD filmleri indirmeden izlemek ne kadar mümkün merak ediyorum. Apple TV'de Apple'ın sadece kendi sitesinde kiralayacağı filmlere odaklanması bence çok saçma. Bu gün video formatının mp3 olacak mkv çıkmış durumda. mkv'ye ve bluray formatına destek verse apple tv'de çok şey değişir. Ama vermediği müddetçe sadece limitli kullanıcı kesmine hitap eder. Ama 99 USD fiyatıyla meraktan insanlar alır. Apple TV harici diske kayıt yapmaya izin veriyor mu?
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Fashionality 8 yıl
çok şık cihaz olmuş ama türkiye de pek işe yarayacağını sanmıyorum..
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ecarpar 8 yıl
15 gb lık filmi indirmeden nasıl izliycez bizde işe yaramaz bu alet.
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Brainy 8 yıl
Türkiye'De Kullanabilirmiyiz Bunu ?
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