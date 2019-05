Çok daha küçük, çok daha hafif, çok daha ucuz; Karşınızda yeni nesil Apple TV

2006 yılının son döneminde tanıtılan fakat kullanıcıyla buluşması ancak 2007'in Mart ayında gerçekleşen Apple'ın multimedya çözümlerinden Apple TV, o günden bu yana firmanın ürün gamındaki diğer ürünler kadar ses getirmemiş ancak satışından da vazgeçilmemişti. Steve Jobs'un yokluğunda firmanın dümenine geçen Tim Cook, 2009 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı telekonferansta Apple TV'nin kendileri için "bir hobi, özel zevk" olduğunu dile getirmesi, Apple TV'den vazgeçilmeyeceğinin sinyaliydi.

Ve bugün, Yerba Buena Center for Arts'da yeni nesil iPod'ları tanıttıktan sonra Steve Jobs, unutulmayan "One More Thing" ile Tim Cook'ın "hobi" açıklamasını buluşturarak, yeni nesil Apple TV'i "One More Hobby" başlığı altında gün yüzüne çıkardı. İsminin iTV olacağı konuşuluyordu ancak Apple TV olarak kaldı, ancak satış fiyatı konusunda beklenen oldu; 99 dolar...

2.Jenerasyon Apple TV, bir önceki nesile göre tasarımından donanımına kadar çok büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. Boyutları dörtte üç oranında küçültülerek avuç içine sığan oldukça küçük (98x98x23mm, 272 gr) siyah tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan yeni Apple TV, gücünü iPad, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch gibi A4 yongasından alıyor. 1.Nesilin 40 ve 160GB'lık depolama alanlarının aksine üzerinde dikkat çekici büyüklükte bir depolama birimi bulunmayan cihazın arkasında güç girişi, HDMI ve sayısal ses portu, Ethernet girişiyle servis ve destek için Micro USB girişi konumlandırılmış. Son olarak; cihaz kablosuz veri transferini 802.11n standartı üzerinden gerçekleştirdiğini belirtelim.

Peki cihazın dikkate değer bir depolama alanına sahip olmaması ne anlamına geliyor ? Uzun yıllardır iTunes Store üzerinden içerik satışı yapan Apple, Apple TV'i içerik kiralama sisteminin merkezine oturtuyor. Bu yüzden içeriklerin ayrı bir alanda depolanmasına daha doğrusu arşivlenmesine gerek duyulmuyor. Kiralama sistemindeki içeriklerin fiyatları şu şekilde değişiyor;

Çözünürlük Fiyat HD Film 1280 x 720 4,99 $/ 3,99 $ SD Film 720 x 480 3,99 $/ 2,99 $ HD TV Şovu 1280 x 720 0,99 $ SD TV Şovu 720 x 480 0,99 $

Kullanıcılar, istedikleri içeriği kiraladıktan sonra hemen izlemek zorunda değiller. Kiralamaya rağmen 30 gün boyunca "oynat" tuşuna basmayabilirler. Oynat tuşuna basıldığındaysa 48 saatlik kiralama süresi işlemeye başlıyor. Bu 48 saat boyunca kullanıcılar, kiraladıkları içeriği istedikleri kadar oynatma hakkına sahip oluyorlar. Elbette Apple TV sadece kiralama sistemi üzerinden çalışmıyor. Kullanıcılar varsa Netflix hesaplarını Apple TV'e entegre edebiliyor, ya da YouTube, Flickr, MobileMe'deki multimedya içeriklerine cihaz üzerinden ulaşabiliyorlar.

Apple TV diğer bir içerik paylaşmınıysa iTunes üzerinden gerçekleştiriyor. Kullanıcılar, Apple TV üzerinden eş zamanladıkları iTunes kütüphanelerine içeriklerini Apple TV aracılığıyla televizyonlarında görüntüleyebiliyorlar.

Apple TV'nin yakında sahip olacağı bir özelliğiyse iOS'li cihazlarla eş zamanlanabilmesi. Steve Jobs'un iOS 4.2 ile birlikte iPad, iPod Touch ve iPhone'a geleceğini duyurduğu AirPlay yeteneği sayesinde Apple TV ile iOS'li cihazlar herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan eş zamanlabilecekler. Bu sayede kullanıcılar iPhone ya da iPod Touch ile çektikleri HD videoları anında Apple TV üzerinden televizyonlarında görüntüleyebilecek ya da fotoğraflarını sevdiklerine televizyonda gösterebilecekler.

Kutu içeriğinde dahili kumandaya sahip olan Apple TV'de iOS'li cihazlarda kumanda olarak kullanılabilecekler. Bunun için kullanıcıların AppStore'dan Remote uygulamalarını iPod Touch, iPad ya da iPhone'larına yüklemeleri yeterli.

Yaklaşık bir ay içersinde ilk olarak 6 ülkede kullanıcılara sunulacak olan Apple TV, yılın sonuna doğru birçok ülkede daha raflardaki yerini alacak.