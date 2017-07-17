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Columbia Üniversitesi, beyin implantı çalışmalarına başladı

DARPA'dan bir beyin implantı geliştirmek için finansal destek alan Columbia Üniversitesi, nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek esnek bir implant geliştirmek için çalışıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Columbia Üniversitesi, beyin implantı çalışmalarına başladı
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Son zamanlarda Elon Musk’ın şirketi Neuralink’in ve Facebook gibi şirketlerin bir beyin bilgisayar arayüzü oluşturmak adına silikon elektronikler kullandığını görmekteyiz. Şirketler bu teknolojiyi kendi hedef kitlesine uygun olarak geliştirmeye çalışsa da parkinson, epilepsi, işitme ve görme kaybı gibi rahatsızlıkların da tedavisi için son zamanlarda beyne yerleştirilen ve beyne uyarılar gönderen elektrot implantlar kullanılıyor. Tıp dünyasında oldukça yeni olan bu teknoloji ne yazık ki beyin bilgisayar arayüzleri geliştirmek için kullanılanlar kadar gelişmiş değil.

 

Kullanılan İmplantlar Oldukça İlkel 

Tıp dünyasındaki bu eksikliğe dikkat çeken Columbia Üniversitesi araştırmacılar, tedavi amaçlı kullanılan elektrot implantların on binlerce kullanıcısının olduğunu ancak bu cihazların "oldukça ilkel", yayılmacı, tehlikeli ve her zaman işe yaramayan cihazlar olduğunu düşünüyor. Tıp dünyasındaki bu eksikliği ortadan kaldırmak isteyen üniversitedeki araştırmacılar silikon tabanlı beyin implantları geliştirmek için kolları sıvadı.

 

DARPA’nın finanse ettiği NESD projesinde görev alan Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, DARPA’dan 4 yıl için 15.8 milyon dolarlık kaynak almış durumda. Profesör Ken Shepard’ın öncülüğünde bir araya gelen araştırmacılar, NESD projesi kapsamında beyin yüzeyinde uyarı yaratabilen ve kaydedebilen elektrot mimarileri oluşturmayı planlıyor. Ekibin oluşturmayı planladığı mimariler klasik implantların aksine dokuya nüfuz etmek yerine doku üzerinde dolaşabilecek bu nedenle dokuyla uyumlu, hafif ve esnek yapılar üzerinde çalışılacak. Ekip ayrıca beyin implantının kablosuz bir şekilde şarj olmasını istiyor.

 

TSMC ile Ortaklık 

4 yıl gibi kısa bir sürede implantı geliştirmek ve 4 yılın sonunda ilk kez insan üzerinde test etmek zorunda olan ekip, şimdiden çalışmalara başladı. Shepard’ın ekibi süreyi iyi değerlendirebilmek ve ortaya başarılı bir ürün koymak için CMOS(Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken) devre üretim teknolojisini kullanmayı ve devrede 1 milyondan fazla elektrota yer vermeyi planlıyor. Tamamen elektriksel bir yaklaşım ile implantı geliştirmek isteyen ekibin döküm ortağı ise önde gelen yarı-iletken üreticilerinden TSMC.

 

Tabi projenin DARPA tarafında finanse edilmesi ortaya çıkan implantın daha çok askeri teknolojilerde yer alacağı düşüncesini akıllara getiriyor ancak Shepard’a göre ekip çok elektrottan oluşan, esnek bir implant geliştirmeyi başarırsa bu cihaz; işitme, görme bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıkları olan kişilerin yaşamlarını değiştirebilir.


http://www.zdnet.com/article/researchers-use-silicon-electronics-to-improve-brain-chips/ Yorum Yaz
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Bluflame 1 yıl
her iki tarafada akıl ve mantık diliyoruz.
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Mr.Legend 1 yıl
Beyin implantı deyince aklıma beyin nakli geldi ne güzel ülkenin yarısı için çözüm olur diyecektim de tam olarak olay o değilmiş
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Bluflame 1 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Beyin implantı deyince aklıma beyin nakli geldi ne güzel ülkenin yarısı için çözüm olur diyecektim de tam olarak olay o değilmiş

vay be, adam anında uzaklaştırılmış...
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