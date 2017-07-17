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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak

Tesla’nın, batarya üretim tesisi Gigafactory’den birkaç tane daha açmak istediği uzun süredir biliniyordu. Musk’ın açıklamalarına göre yeni tesisler birkaç yıl içinde ABD’de de açılacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak
 

 
Tesla’nın otomobillerine güç veren bataryaların üretildiği Gigafactory henüz tam kapasite ile çalışmaya başlamış değil ancak şirket Model 3 ile birlikte artan satış hedeflerine paralel olarak batarya üretim tesislerini de arttırmak istiyor. Elon Musk şubat ayında şirkete ait finansal sonuçları yatırımcılarla paylaşırken 4 tane daha Gigafactory açmak istediklerini dile getirmişti. Şirket, yeni Gigafactory’lerin açılacağı yerlerle ilgili olarak çok fazla tercihe sahip. Elon Musk ise bunlarda 2 ya da 3 tanesinin ABD’de açılacağını söyledi.

 

Çin ve Avrupa Seçenekler Arasında 

Tesla’nın yeni Gigafactory’yi açmak için uzun süredir araştırma yaptığı bölgelerden birisi Avrupa’ydı. Şirket Avrupa pazarındaki payını arttırmak için bölgede yeni servisler açmış ve bölgede kurulacak bir Gigafactory için de yetkililerle görüşmeye başlamıştı. Avrupa’yla birlikte son çıkan haberler, Elon Musk’ın Çin’de de bir batarya üretim tesisi açmak istediğine işaret ediyordu ancak Musk, Ulusal Valiler Birliği’ndeki etkinlikte yaptığı bir konuşmayla ABD’nin hala Gigafactory’ler için öncelikli olduğunu gösterdi.

 

Net bir zaman çizelgesi vermeden önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD’de 2 ya da 3 adet Gigafactory açılacağını duyuran Musk’ın hamlesi oldukça stratejik. Musk bu açıklamayı, ekonomik fırsatlar arayan politikacıların ve valilerin yoğun katılım gösterdiği bir etkinlikte yaparak yöneticilerin bir sonraki Gigafactory için kendisine bazı teşvikler ve cazip teklifler sunulmasını bekliyor. Ayrıca Musk, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’de elektrikli otomobillerin çok daha yaygın hale geleceğini düşünüyor. Bu durumda Tesla’nın yüksek satışları karşılayabilmesi için ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açması şart.

 

Siber Saldırılara Karşı Yeni Güvenlik Sistemi 

Musk’ın yaptığı konuşmada dikkat çeken noktalardan birisi de Tesla’nın otomobillerde oluşturmayı planladığı yeni güvenlik sistemleri oldu. Güvenlik denilince akla ilk olarak otonom sürüş sistemine ait unsurlar gelse de Elon Musk’ın asıl altını çizdiği nokta klasik otomobillerden farklı olarak siber saldırılara müsait pek çok bileşene sahip olan Tesla otomobillerin bu saldırılara karşı geliştirdiği güvenlik sistemleri.

 

Elon Musk’ın açıklamalarına göre şirket, Tesla otomobillerinin, aktarma bileşenleri ve frenler gibi hayati sistemleri koruyan "özel şifreleme" özelliğine sahip ve bilgisayar korsanları tarafından tehdit edilemeyecek yeni bir güvenlik sistemi üzerinde çalışıyor.


https://www.engadget.com/2017/07/16/tesla-will-open-2-or-3-more-gigafactories-in-us/ Yorum Yaz
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seglopsi 1 yıl en beğenilen Dr.LiXX
Orijinalden alıntı: Dr.LiXX

Orijinalden alıntı: seglopsi
bu ara tüm şirketler batarya teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaktalar biz ülkece yine her zamanki gibi bakıyoruz.

Tubitakta bor ve hidrojen hücreleri ile çalışmalar var, biz bakmıyoruz sen bilmiyorsun. Bırakın artık şu ülkeyi kötülemeyi ,sen ne iş yapıyorsun bu ülke için otur da ilim üret o zaman. Uzaya çıktın da kolundan tutup aşağı mı indirdiler.

bir fabrika açılışı felan duymuyoruz hiç. hani batarya üretim fabrikası, devre üretim fabrikası, yarı-iletken üzerine fabrika, led panel üretim fabrikası güncel tüketim ve teknoloji üzerine binlerce sayabilir, arttırabilirim... ama bu haberin ürünü olan gibi arkadaşlar, firmalar her gün yeni devasa fabrikalar kuruyorlar, yeni iş güçleri yaratıyorlar. benim "bakıyoruz"dan kastım budur. yoksa bende kendi çapımda 2 servo motor 1 raspberry pi ile robotik bişeylerde çalışıyorum. labaratuvar ortamında üretmek ile tüketim için üretim yapmak arasında fark büyük, bilmem anlatabildim mi.
tübitak'tan ve beni eleştirirken uzaydan örnek verdiniz madem; uzayla ilgili tübitak astronomi ile de ilgileniyor ve çalışıyor. nerede çalışıyor, yerini söyleyim TUG'da antalta'da. kimle yapılmış bu TUG, ruslarla. ruslar burayı yılın istedikleri %60'lık zamanında kullanıyorlar, biz de %40'lık bulutlu zamanlarda kullanıyoruz, yani gökyüzünü, uzayı inceleyeceğimiz zamanımızı belirleyemiyoruz. çıkıp 2 tane gözlemevi kurmak artık zor olmasa gerek. kaldı ki o TUG'a zamanında eşek-katır sırtlarında taşındı o teleskoplar, bunu bile biliyorum.
teknolojik yatırımlar emin olalım ki uzun vadeye kalmadan orta vadede ülkeye geri dönüyor. teknolojik yatırımları devlet eliyle yapmamız ülkemizi kalkındırır. şirket eliyle yapmamız yine iş gücü ve isdihtam getirir, haliyle yine ülke kazanacaktır. kaldı ki bizde yandaşa yedirmekten başka bir algı olmadığı gibi, tübitak'ın da okunmuş fasülyeyle felan uğraşması ki düzenli tarıma geçildiğinde bir kaç bin yıl evvel fasülye ekilmeye başlandığında bitmişti o "teknoloji", tübitak'ın ne kadar ileri olduğunu göstermektedir.
tübitak'tan devam edeyim o halde; daha anlaşılabilir bir şey olan pardus'u anlatayım biraz sana. bu pardus nedir? -yerli işletim sistemi. bu projeye ne amaçla başlandı bilmiyorum pek önemli de değil tarihi. nereye gelindi peki söyleyim arayüz giydirilmiş debian'a. binlerce bunun gibi linux dağıtımı zaten var, onlardan farkı nedir. cevabı; "FARK YOK". kamuda kullanılan bilgisayarların işletim sistemini pardus yapmayacaksan, ülke içerisinde popülaritesini arttıramayacaksan hiç girme bu işe, biz eğlence amaçlı işletim sistemi üretiyoruz, bunun şu şu versiyonları şu şekilde paket yapıyor, bu sebepten kullanılmıyor yerine, kendine özel donanımlı sadece o iş için tasarlanan düşük güç tüketen cihazlarla ve o cihaz üzerinde o iş için çalışan işletim sistemi ve yazılımla kamuyu doldurmak bile enerjiden tasarruf ile enerji maliyeti ile kar yapacak, bunu bir ben düşünebiliyosam bu ülkede tübitak ne iş yapmaktadır.
inovasyon dedim yine tübitak'a gireceğim hızımı alamadım. bu inovasyonun üniversitelerde ders olarak okutulmasını bir akademisyen hocam proje olarak sundu tübitak'a ve aldığı red cevabı yaklaşık şu; "kişi yetersizliği sebebiye" projeye red yazısı gelmişti. yahu daha ülkede verilmemiş ders, dersin nasıl olması gerektiği vs var o paketin içinde. zaten bir başlansa kendi kendini besleyecek temelli bir sistem üzerine "kişi yetersizliği" diye açıklamayla red veren bir kurumdan ne beklenebilir.
tübitak demeyin yani bana, yeterince bilgim var tübitak ile alakalı.
son birşey söyleyerek bitirmek istiyorum, ilk önce birisini eleştirirken eleştirdiğiniz kelimenin anlamını da öğrenmek gerekir. örneğin bana hitaben "sen ne iş yapıyorsun bu ülke için otur da ilim üret o zaman" demişsiniz. size söyleyim "ilim" ve "bilim" arasında fark dağlardan fazladır. şuraya Atatürk'ün sözünü yazıp "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." diye cevap verebilirsiniz. size cevabım; Atatürk, o sözü söyledikten sonraki zamanlarında değiştirmiş ve "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" diye eklemiştir. Ülkede ilim almış başını giderken, fen halen yerinde saymaktadır.
kısacası ben bu ülke için kendi çapımda elektronik sistemler üzerinde birşeyler üretiyorum. bence sizde insanları eleştirmeyi öğrenmelisiniz. belki eleştiriyi öğrenirseniz toplum için faydalı olabilirsiniz.
Orijinalden alıntı: Dr.LiXXOrijinalden alıntı: seglopsibu ara tüm şirketler batarya teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaktalar biz ülkec...
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cosef 1 yıl
Adamlar uzaya çıktılar ( TESLA) biz daha elektrikli araba mı üretecez_? ama kim üretecek vs gibi bir sürü şeyi çözmeye çalışıyoruz
Bence bir an önce adım atılmalı. Her problemi %100 çözerek imalata başlanılmaz bir şeyler üretmeye çalışırken de iş öğrenilir diye düşünüyorum
Matbaada geç kaldık, otomotilde geç kaldık bari elektrikli arabada geç kalmayalım
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seglopsi 1 yıl
bu ara tüm şirketler batarya teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaktalar biz ülkece yine her zamanki gibi bakıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Dr.LiXX 1 yıl seglopsi
seglopsi
bu ara tüm şirketler batarya teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaktalar biz ülkece yine her zamanki gibi bakıyoruz.

Tubitakta bor ve hidrojen hücreleri ile çalışmalar var, biz bakmıyoruz sen bilmiyorsun. Bırakın artık şu ülkeyi kötülemeyi ,sen ne iş yapıyorsun bu ülke için otur da ilim üret o zaman. Uzaya çıktın da kolundan tutup aşağı mı indirdiler.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Kerim5100 1 yıl
Tesla'nın üretim adetine set vuran da batarya yetiştirememekti. Anlaşılan üretim rakamlarını ciddi anlamda artıracaklar.
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