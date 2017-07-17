Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak

Tesla’nın otomobillerine güç veren bataryaların üretildiği Gigafactory henüz tam kapasite ile çalışmaya başlamış değil ancak şirket Model 3 ile birlikte artan satış hedeflerine paralel olarak batarya üretim tesislerini de arttırmak istiyor. Elon Musk şubat ayında şirkete ait finansal sonuçları yatırımcılarla paylaşırken 4 tane daha Gigafactory açmak istediklerini dile getirmişti. Şirket, yeni Gigafactory’lerin açılacağı yerlerle ilgili olarak çok fazla tercihe sahip. Elon Musk ise bunlarda 2 ya da 3 tanesinin ABD’de açılacağını söyledi.

Çin ve Avrupa Seçenekler Arasında

Tesla’nın yeni Gigafactory’yi açmak için uzun süredir araştırma yaptığı bölgelerden birisi Avrupa’ydı. Şirket Avrupa pazarındaki payını arttırmak için bölgede yeni servisler açmış ve bölgede kurulacak bir Gigafactory için de yetkililerle görüşmeye başlamıştı. Avrupa’yla birlikte son çıkan haberler, Elon Musk’ın Çin’de de bir batarya üretim tesisi açmak istediğine işaret ediyordu ancak Musk, Ulusal Valiler Birliği’ndeki etkinlikte yaptığı bir konuşmayla ABD’nin hala Gigafactory’ler için öncelikli olduğunu gösterdi.

Net bir zaman çizelgesi vermeden önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD’de 2 ya da 3 adet Gigafactory açılacağını duyuran Musk’ın hamlesi oldukça stratejik. Musk bu açıklamayı, ekonomik fırsatlar arayan politikacıların ve valilerin yoğun katılım gösterdiği bir etkinlikte yaparak yöneticilerin bir sonraki Gigafactory için kendisine bazı teşvikler ve cazip teklifler sunulmasını bekliyor. Ayrıca Musk, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’de elektrikli otomobillerin çok daha yaygın hale geleceğini düşünüyor. Bu durumda Tesla’nın yüksek satışları karşılayabilmesi için ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açması şart.

Siber Saldırılara Karşı Yeni Güvenlik Sistemi

Musk’ın yaptığı konuşmada dikkat çeken noktalardan birisi de Tesla’nın otomobillerde oluşturmayı planladığı yeni güvenlik sistemleri oldu. Güvenlik denilince akla ilk olarak otonom sürüş sistemine ait unsurlar gelse de Elon Musk’ın asıl altını çizdiği nokta klasik otomobillerden farklı olarak siber saldırılara müsait pek çok bileşene sahip olan Tesla otomobillerin bu saldırılara karşı geliştirdiği güvenlik sistemleri.

Elon Musk’ın açıklamalarına göre şirket, Tesla otomobillerinin, aktarma bileşenleri ve frenler gibi hayati sistemleri koruyan "özel şifreleme" özelliğine sahip ve bilgisayar korsanları tarafından tehdit edilemeyecek yeni bir güvenlik sistemi üzerinde çalışıyor.

https://www.engadget.com/2017/07/16/tesla-will-open-2-or-3-more-gigafactories-in-us/