ComScore'dan 2011 yılı sosyal ağ raporu

Hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edinen ve internet kullanımının neredeyse beşte birine hakim olan sosyal ağlara erişim analiz firması comScore tarafından 2011 yılı baz alınarak istatistiğe döküldü. Yıl bazında büyük bir artış beklenen sosyal ağlar beklentilerin de üzerinde bir seviyeye çıktı.





Rapora göre internette çevrimiçi olarak geçirilen her 5 dakikanın 1 dakikası sosyal ağlara harcanıyor. Facebook, dünyada internet kullanan nüfus olarak gösterilen 1.2 milyar kullanıcının yüzde 82'sini bünyesinde barındırıyor. Rapora dahil edilen 43 ülkeden 41'inde Facebook benimsenme oranı yüzde 85 ve üzerinde.





Çevrimiçi nüfusun sosyal ağ kullanma oranına göre ise İngiltere, İspanya, ABD yüzde 98 ile ilk sıradaki grubu oluşturuyor. Brezilya yüzde 97 ile ikinci grupta tek ülke olurken Türkiye yüzde 96 ile üçüncü gruptaki ülkeler arasında yer alıyor.





Latin Amerika kıtasında insanlar aylık çevrimiçi zamanlarının yüzde 28'ini veya 7.6 saatini sosyal ağlara ayırıyor. Bu oran Asya'da yüzde 11 veya 3 saat. En sosyal ülke Filipinler. İnsanlar aylık çevrimiçi zamanlarının yüzde 43'ünü veya 8.7 saatini sosyal ağlara ayırıyor.





Bir kişinin sosyal ağlara ortalama harcadığı süreye göre sıralamada ise İsrail 11.1 saat, Arjantin 10.7 saat, Rusya 10.4 saat, Türkiye 10.2 saat şeklinde.





Dünya çevrimiçi nüfusu, internet başında geçen zamanının yüzde 55'ini Facebook'a ayırıyor. Farklı sosyal ağlarda geçen her 4 dakikadan 3'ü veya her 7. dakika Facebook'a ayrılıyor. Bu da günde yaklaşık 4 saat ediyor.





Facebook özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bölgesinde kullanıcı kazanamıyor. Bu bölgelerde Twitter gibi rakipler oldukça hızlı büyüyor. Brezilya, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde Facebook daha hızlı yeni kullanıcı kazanıyor.





Twitter geçen yıla oranla yüzde 59 büyüyerek aylık 160 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. LinkedIn ise yüzde 55 büyümeyle 100 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Tumblr yüzde 172 büyümeyle 40 milyon, Çinli Sina Weibo da yine 40 milyona yakın tekil aylık ziyaretçiye ulaştı.





Facebook ve Twitter nüfusunun yüzde 80'i ABD dışından geliyor. Google+ ise 65 milyon kullanıcı sayısını geçti. Kadınlar erkeklere göre daha aktif olarak sosyal ağları kullanıyor.





2011 yılında en çok tweet gönderilen 5 olay ise MTV Müzik Ödülleri, Troy Davis'in idamı, Bayanlar FIFA Düna Kupası, Brezilya'nın Copa America'dan elenmesi ve Steve Jobs'un istifası olarak sıralandı.





Mobil sosyal ağ kullanımı büyümeye devam etse de yine de azınlıkta kalıyor. Batı ülkelerinde kullanıcıların üçte biri ayda bir kez mobil cihazlarından sosyal ağlara erişiyor. 55 yaş üstü grup sosyal ağları en hızlı benimseyen grup.





comScore yetkilileri rakamları beklentilerinin de üzerinde olduğunu belirtiyor ve sosyal ağlar için altın çağın başladığına inanıyor. Raporun tamamıne erişmek isteyenler kaynaktaki linki kullanabilir.