Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Konum belli oldu, gladyatörler gibi dövüşülecek!

Elon Musk tarafından paylaşılan bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde dövüşün, Zuckerberg’ün ve kendisinin vakıfları tarafından yönetileceği, UFC’nin bu konuya dahil olmayacağı belirtiliyor. Karşılaşmanın X ve Meta tarafından canlı olarak yayınlanacağı ve kamera çerçevesinde görünecek olan her şeyin antik Roma dönemini içereceği vurgulanıyor. Musk, dövüşte modern hiçbir şeyin olmayacağının altını çiziyor.
İtalya ile anlaşıldı
Musk aynı zamanda İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile görüştüğünü ve “destansı” bir yer üzerinde anlaştıklarını ifade ediyor. Böylelikle Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerinİtalya olacağı duyuruldu.
Musk ayrıca “⚔️ Gladyatör ⚔️” yazan bir gönderi de paylaştı. Tüm bunlar Roma kentinde bulunan Kolezyum’a işaret ediyor açıkçası. Birkaç gün önce Zuckerberg, dövüşün tarihi için 26 Ağustos’u önerdiğini de açıklamıştı. Musk, yapılan her şeyin İtalya'nın geçmişine ve bugününe saygı göstereceğini ve elde edilecek gelirin tamamının gazilerle paylaşılacağını aktardı.
Bununla birlikte Musk, gireceğini söylediği MR taramasının sonuçlarını da paylaştı. Musk, boynuyla ilgili bir sorunun olmadığını ancak sağ kürek kemiğiyle ilgili bir problemin olduğunu söyledi. Bunun için küçük bir ameliyatın gerektiğini de açıklamasına ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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