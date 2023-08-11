Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Konum belli oldu, gladyatörler gibi dövüşülecek!

Tam Boyutta Gör Elon Musk ve Mark Zuckerberg dünyanın en zengin insanları -hatta Musk için konuşursak en zengin insanı- arasında bulunuyor ve görünüşe göre antik bir dövüşe doğru emin adımla ilerliyorlar. Bilindiği üzere Musk ve Zuckerberg, anlaştıkları bir dövüş karşılaşması için bir süredir antrenman yapıyor ve şimdi Musk tarafından yapılan açıklamada dövüşe dair yeni detaylar belli oldu.

Zuckerberg vs Musk: Milyarderlerin kafes dövüşünde tarih verildi 4 gün önce eklendi

Elon Musk tarafından paylaşılan bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde dövüşün, Zuckerberg’ün ve kendisinin vakıfları tarafından yönetileceği, UFC’nin bu konuya dahil olmayacağı belirtiliyor. Karşılaşmanın X ve Meta tarafından canlı olarak yayınlanacağı ve kamera çerçevesinde görünecek olan her şeyin antik Roma dönemini içereceği vurgulanıyor. Musk, dövüşte modern hiçbir şeyin olmayacağının altını çiziyor.

İtalya ile anlaşıldı

Musk aynı zamanda İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile görüştüğünü ve “destansı” bir yer üzerinde anlaştıklarını ifade ediyor. Böylelikle Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerinİtalya olacağı duyuruldu.

Musk ayrıca “⚔️ Gladyatör ⚔️” yazan bir gönderi de paylaştı. Tüm bunlar Roma kentinde bulunan Kolezyum’a işaret ediyor açıkçası. Birkaç gün önce Zuckerberg, dövüşün tarihi için 26 Ağustos’u önerdiğini de açıklamıştı. Musk, yapılan her şeyin İtalya'nın geçmişine ve bugününe saygı göstereceğini ve elde edilecek gelirin tamamının gazilerle paylaşılacağını aktardı.

Tam Boyutta Gör Ek olarak kısa süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaşmıştı. Elon Musk ise yoğunluktan dolayı ağırlıklarını ofise taşıdığını açıklayan bir X videosu paylaşmıştı.

Bununla birlikte Musk, gireceğini söylediği MR taramasının sonuçlarını da paylaştı. Musk, boynuyla ilgili bir sorunun olmadığını ancak sağ kürek kemiğiyle ilgili bir problemin olduğunu söyledi. Bunun için küçük bir ameliyatın gerektiğini de açıklamasına ekledi.

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