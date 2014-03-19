Commute-Case ile elektrikli scooter evrak çantasına giriyor

Uzun yıllardır ulaşım araçlarının bir çantaya sığması ve insanların yanında taşıması konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor ve konseptler geliştiriliyor. Şimdilik bu konuda gelinen mesafe ise küçük elektrikli araçların çantaya sığması şeklinde gerçekleşiyor.





Green Energy Motors imzasını taşıyan Commute-Case adlı ürün, elektrikli bir scooter'ı orta boy bir evrak çantasının içerisine sığdırmayı başarmış. Üstelik çanta çok fonksiyonlu bir özellik de sunuyor. Commute-Case hem bir elektrikli scooter hem bir trolley hem de eşyalarınızı koyabileceğiniz bir evrak çantası olabiliyor.





Scooter tek bir şarjla yaklaşık olarak 40km yol yapabiliyor. Çanta olarak ise 14kg ağırlığa sahip. Macerayı seven tüketicilere hitap ediyor gibi görünse de Commute-Case'nin yaklaşık 3000$ fiyat etiketi onu sadece belirli bir kitleye uygun hale getiriyor. Bu da belirli bir süre için yüzde 50 indirimli fiyatı. Ürünün kulbunun çıkarılamadığını hatırlatalım.