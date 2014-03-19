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Commute-Case ile elektrikli scooter evrak çantasına giriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Commute-Case ile elektrikli scooter evrak çantasına giriyor

Uzun yıllardır ulaşım araçlarının bir çantaya sığması ve insanların yanında taşıması konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor ve konseptler geliştiriliyor. Şimdilik bu konuda gelinen mesafe ise küçük elektrikli araçların çantaya sığması şeklinde gerçekleşiyor.

Green Energy Motors imzasını taşıyan Commute-Case adlı ürün, elektrikli bir scooter'ı orta boy bir evrak çantasının içerisine sığdırmayı başarmış. Üstelik çanta çok fonksiyonlu bir özellik de sunuyor. Commute-Case hem bir elektrikli scooter hem bir trolley hem de eşyalarınızı koyabileceğiniz bir evrak çantası olabiliyor.

Scooter tek bir şarjla yaklaşık olarak 40km yol yapabiliyor. Çanta olarak ise 14kg ağırlığa sahip. Macerayı seven tüketicilere hitap ediyor gibi görünse de Commute-Case'nin yaklaşık 3000$ fiyat etiketi onu sadece belirli bir kitleye uygun hale getiriyor. Bu da belirli bir süre için yüzde 50 indirimli fiyatı. Ürünün kulbunun çıkarılamadığını hatırlatalım. 

http://www.slashgear.com/commute-case-electric-scooter-hides-in-a-briefcase-17320892/ Yorum Yaz
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modifci 5 yıl en beğenilen
14 kg ne bea adam koskoca patron gidecek damacana ağırlığında çanta taşıyacak
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altnkrtl 5 yıl
Devlet görmesin bütün çantalara vergi koyar normal çantayı da taşıyamayız mazAllah.
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BayCC 5 yıl
Scooter olarak nasıl kullanılıyor bu. Videoyu izledim açıldığında çantanın üzerine mi basarak kullanılacak yoksa arkadaki 5 cm lik çıkıntıya mı? Anlamadım
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carman 5 yıl
bunu alan adam zengin olur zenginse arabası ve şöförü vardır sonuç olarak bunu alacağına ve bunun üzerinde komik duracağına söförüne taşıtır adamına taşıtır daha iyi
çok alınası bir ürün değil ama fikir değerlendirilebilir başka şekilde
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modifci 5 yıl en beğenilen
14 kg ne bea adam koskoca patron gidecek damacana ağırlığında çanta taşıyacak
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chetyner 5 yıl
Kulp ciksa eyiydi ama kulp isi tehlikeli
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WmGMD 5 yıl
Yoğun iş adamları vs alır diyeceğim ama adamdan mercedes inden bilmem neyinden inip şu şeye binermi orasını bilmem.Ankara çayyolu metrosu gibi :)
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Silent Guardian 5 yıl
"3000$ fiyat etiketi onu sadece belirli bir kitleye uygun hale getiriyor. Bu da belirli bir süre için yüzde 50 indirimli fiyatı. Ürünün kulbunun çıkarılamadığını hatırlatalım."
Önce düşündüm, sonra dedim olamaz; 3. Dalgada bastım kahkahayı.
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