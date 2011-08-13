CompuLab'den Nvidia Tegra 2 tabanlı yeni mini-bilgisayar; Trim Slice H

Mini bilgisayar üreticisi CompuLab, Nvidia Tegra tabanlı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Trim Slice H olarak isimlendirilen yeni sistem, Tegra 2 platformundan güç alıyor ve iki farklı konfigürasyon seçeneği ile sunuluyor.

Tasarım olarak daha önceki modellerle benzer özelliklere sahip olan Trim Slice H, 2.5-inç boyutunda bir adet sürücü ile kullanılabiliyor. 1GB sistem belleğine, kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet portuna, 802.11n WiFi desteğine, Bluetooth 2.0 desteğine, dört adet USB 2.0 portuna ve görüntü aktarımı için DVI ile HDMI konnektörlerine sahip olan 130 x 95 x 25 mm boyutlarındaki sistem 279$ seviyesinden sunulurken, H250 kodlu diğer versiyonu ise ekstra olarak 250GB kapasiteli SATA disk ile geliyor ve 319$ seviyesinden sunuluyor.

Hatırlamak isteyenler için kısaca Nvidia Tegra 2 platformundan da bahsedelim. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını baz alan çift çekirdekli yongada sistem platformunda entegre grafik birimi olarak 6 işlem birimine sahip düşük güç tüketimli GeForce GPU'suna yer veriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan platform standart olarak 1GHz'de çalışıyor ve yüksek tanımlı videoları oynatabildiği gibi oyunlar için 3D hızlandırma desteği de sunuyor.