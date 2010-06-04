Computex 2010: Asus en güçlü Mini-ITX anakartını sergiliyor

Asus, Computex 2010 fuarında da geleneği bozmadı ve en büyük standlardan birini kurarak, hazırladığı onlarca yeni ürünü katılımcıların beğenisine sundu. Asus standında dikkatimizi çeken yeni ürünlerden ilki, AMD işlemciler hazırlanan M4A88T-I DELUXE model isimli Mini-ITX anakart oldu. Asus tarafından dünyanın en güçlü Mini-ITX çözümü olarak lanse edilen M4A88T-I DELUXE , AMD'nin 880G yonga setini temel alıyor ve sahip olduğu entegre grafik birimiyle gelişmiş grafik ve video deneyimi sunmayı vaad ediyor.

880G+SB850 yonga setini kullanan anakart, ATi Radeon HD 4200 serisi entegre grafik işlemcisi sayesinde, 1080p videoları herhangi bir takılma olmaksızın akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Kompakt boyutları itibariyle oturma odaları için hazırlanan HTPC'lere göz kırpan anakart, pasif soğutma ile serinletilirken, sahip olduğu katı kapasitörlerle dikkat çekmeyi başarıyor. SO-DIMM bellek slotlarına sahip olan anakartın dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri de, DTS tarafından geliştirilen özel bir ses işleme teknolojisi sayesinde 2.1 kanal sesleri 5.1 kanal olarak verebiliyor olması.

Görüntü ara birimi olarak DVI ve HDMI portlarına sahip olan Asus M4A88T-I DELUXE, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere de destek sunuyor. Hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar için entegre WiFi (802.11n) donanımına sahip olan anakart, entegre grafik performansıyla yetinmeyenler için üzerinde barındırdığı bir adet PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına da olanak tanımakta. Kablosuz iletişim için Bluetooth özelliğine de sahip olan M4A88T-I DELUXE, Core Unlocker teknolojisi sayesinde, uyumlu işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulamasına da destek vermekte.

Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunan M4A88T-I DELUXE, üretici firma Asus tarafından sınıfında dünyanın en güçlü anakartı olarak gösterilmekte. Computex 2010 fuarında gösterilen anakartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte yakın zamanda satışına başlanması bekleniyor.