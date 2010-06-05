Computex 2010: Sapphire, en hızlı ekran kartını sergiledi

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Computex 2010 fuarı kapsamında, güncel ürün gamının tamamını sergilerken, yakında kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 5970 Toxic Edition modelini de gösterdi. ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve her GPU için 2GB olmak üzere 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Sapphire Radeon HD 5970 Toxic, 900MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarına sahip. Hem bellek kapasitesi hem de saat hızlarıyla referans tasarımlı tüm ATi Radeon HD 5970 modellerinden daha hızlı olan ekran kartı, soğutma için Arctic Cooling tarafından hazırlanan ve kart için özelleştirilen üç fanlı soğutucu kullanıyor. Sapphire tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanımlanan Radeon HD 5970 Toxic'in aynı zamanda 850MHz GPU frekansına sahip bir alt modeli daha bulunurken, kartın sınırlı sayıda üretileceği ve tahmin edebileceği üzere referans tasarımlı ATi Radeon HD 5970'e göre daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.