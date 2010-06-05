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Computex 2010: Sapphire, en hızlı ekran kartını sergiledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Computex 2010 fuarı kapsamında, güncel ürün gamının tamamını sergilerken, yakında kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 5970 Toxic Edition modelini de gösterdi. ATi Radeon HD 5870'te kullanılan Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve her GPU için 2GB olmak üzere 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan Sapphire Radeon HD 5970 Toxic, 900MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarına sahip. Hem bellek kapasitesi hem de saat hızlarıyla referans tasarımlı tüm ATi Radeon HD 5970 modellerinden daha hızlı olan ekran kartı, soğutma için Arctic Cooling tarafından hazırlanan ve kart için özelleştirilen üç fanlı soğutucu kullanıyor. Sapphire tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanımlanan Radeon HD 5970 Toxic'in aynı zamanda 850MHz GPU frekansına sahip bir alt modeli daha bulunurken, kartın sınırlı sayıda üretileceği ve tahmin edebileceği üzere referans tasarımlı ATi Radeon HD 5970'e göre daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Beceremedim Heralde Resim Koymayı Biri Anlatabilirse Çok Makbule Geçer (: ...
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DH Misafiri 9 yıl
Karttan Bazı Detaylar xD
[image]http://www.upload.gen.tr/d.php/s12/9yhum8d2/untitled.bmp.html[/image]
[image]http://www.upload.gen.tr/d.php/s12/9yhum8d2/untitled1.bmp.html[image][/image]http://www.upload.gen.tr/d.php/s12/9yhum8d2/untitled3.bmp.html[/image]
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siLahsz 9 yıl
kartı gören var mı ??? ben göremedim de 3 tane fan var sadece :D
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DH Misafiri 9 yıl
benim anlamadğım bu karta hala ii o.c yapılır yorumları ya arkdasım zaten uçmuş gitmiş kart 900mhz yerine 1000mhz yapsan nolcak ha dersinki kartın potansiyelini denerim o başka. Nasıl hangi uygulamayla zorlayabileceksin bu kartı
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hapocod 9 yıl
hava ile rahat 1,1+ ghz olur
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ironblood19 9 yıl
DH Misafiri

benim anlamadğım bu karta hala ii o.c yapılır yorumları ya arkdasım zaten uçmuş gitmiş kart 900mhz yerine 1000mhz yapsan nolcak ha dersinki kartın potansiyelini denerim o başka. Nasıl hangi uygulamayla zorlayabileceksin bu kartı


1-) iyi O.c. olmuyormuş (fabrika hızlarına göre), ama zorlama ve şans ile 1000+ mümkün gibi overclockersclub.com/... 966 mhz...

fark edecek şey ise, standart hd5970 725 mhz iken, bunun 1 ghz olduğunu varsayarsak, aradaki %38 lik artış
az değil...
Memory'de de %25 lik artış (1250 mhz, adamlar 1254 yapabilmişler)
illlaki fark ettirir...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





2-)Hangi uygulama mı zorlayacak dediniz?


Tabii ki CRYSIS
bit-tech.net/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mr. Decent 9 yıl
Bu kart uçmasın bu fanlarla ? :)
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Tolgá 9 yıl
şu fanlaın üstünde logolu sapphire etiketi varya çok çirkin duruyor sanki üzerine kalitesiz fan takılmış hissi veriyor bazı fanlar varya öyle
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Melih Vayvalak 9 yıl
Yüksek bellek kapasitesi ve arttırılmış saat hızları sayesinde EyeFinity kurulumları için iyi bir tercih olacaktır. Soğutma performansı referans tasarımda dahi başarılıyken bu kartta da extra soğutma sağlayacak oluşu, hızaşırtma için elverişli bir kart olacağını gösteriyor.
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nassair 9 yıl
Helikopter gibi olmuş, uçar bu walla :D
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zararlı 9 yıl

biri hediye etse ne iyi olur
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hapocod 9 yıl
350 mm var bu kart
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