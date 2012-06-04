Computex 2012 : ASUS, Transformer Book serisini tanıttı

Geçen yıl Android işletim sistemiyle tanıdığımız Transformer serisi, bu yıl karşımıza Windows 8 işletim sistemi ile çıkacak gibi görünüyor.





ASUS, devam eden Computex 2012 fuarında çıkarılabilir klavye dockuna sahip Transformer Book serisini tanıttı. 11.6 inç, 13 inç ve 14 inç boyutlara sahip modeller ARM işlemci ile değil tersine üst seviye Ivy Bridge işlemciler ile geliyor. ASUS yeni serisini klavye dockunu kolayca çıkararak ikili kullanıma imkan tanıyan dünyanın ilk dönüştürülebilir laptopu olarak tanımlıyor.





ASUS; notebook ve Ultrabook modellerinde Happiness 2.0 adlı kullanıcı tecrübesi felsefesini benimsemiş. Bu felsefeyi taşıyan modeller donanımdan, tasarımına ve malzemesine kadar tüketiciyi memnun edecek kalitede olacağının sözünü veriyor.





Modeller Ivy Bridge Core i7 işlemci, bağımsız ekran kartı, Full HD IPS ekran, 4GB DDR3 RAM, dock içinde ek batarya, SSD/HDD çözümleri, 5MP arka kamera, VGA ön kamera şeklinde özellikler sunacak.





Android'li Transformer serisi kadar ilgi çekeceği düşünülen Transformer Book serisi için teknik ve satış detayları henüz netleşmedi.









http://www.zdnet.com/blog/hardware/asus-transformer-book-more-than-meets-the-eye/20642