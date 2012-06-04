Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2012 : ASUS, Transformer Book serisini tanıttı

6 yıl
2b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçen yıl Android işletim sistemiyle tanıdığımız Transformer serisi, bu yıl karşımıza Windows 8 işletim sistemi ile çıkacak gibi görünüyor.

ASUS, devam eden Computex 2012 fuarında çıkarılabilir klavye dockuna sahip Transformer Book serisini tanıttı. 11.6 inç, 13 inç ve 14 inç boyutlara sahip modeller ARM işlemci ile değil tersine üst seviye Ivy Bridge işlemciler ile geliyor. ASUS yeni serisini klavye dockunu kolayca çıkararak ikili kullanıma imkan tanıyan dünyanın ilk dönüştürülebilir laptopu olarak tanımlıyor.

ASUS; notebook ve Ultrabook modellerinde Happiness 2.0 adlı kullanıcı tecrübesi felsefesini benimsemiş. Bu felsefeyi taşıyan modeller donanımdan, tasarımına ve malzemesine kadar tüketiciyi memnun edecek kalitede olacağının sözünü veriyor.

Modeller Ivy Bridge Core i7 işlemci, bağımsız ekran kartı, Full HD IPS ekran, 4GB DDR3 RAM, dock içinde ek batarya, SSD/HDD çözümleri, 5MP arka kamera, VGA ön kamera şeklinde özellikler sunacak.

Android'li Transformer serisi kadar ilgi çekeceği düşünülen Transformer Book serisi için teknik ve satış detayları henüz netleşmedi. 
Computex 2012 : ASUS, Transformer Book serisini tanıttı
Tam Boyutta Gör



http://www.zdnet.com/blog/hardware/asus-transformer-book-more-than-meets-the-eye/20642 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bu sorumun yanıtı değil ama:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Peki bu cihazda windows 8 ile birlikte android kullanılabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Peki bu cihazda windows 8 ile birlikte android kullanılabilir mi?

Asus un bir uygulaması sayesinde 200.000'inin üzerinde oyunu uygulamayı win8 de açabiliyorsunuz gerek yok bile bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord of the Shadows 6 yıl
grafik kartından ne haber ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StormLight 6 yıl
Acaba bunu güneşin altında bırakıp geceleri de kullana bilirmiyim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErdemZen 6 yıl
İşte bu tam da istediğim şeydi!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 6 yıl
windows 8 windows vista windows 7 daha bilgisayarda çalışacam diye donanımı ağlatıyor stabil çalışmıyor tablet e nasıl oluyorda çalışıyor oyun oynatabilceğini hiç sanmıyorum çünkü microsoft tableti bilgisayar zannediyor o kadar para verip sadece video mu izlicez çok saçma!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 6 yıl
eğer bu ürünler aşırı pahalı olmaz, makul bir fiyatlandırma ile piyasaya sürülürse çoğu tablet veya laptop yerine kullanılacaktır. x86 mimarısinin yazılım desteğini düşününce hiçbir arm cihazın yakın zamanda o denli büyük bir yazılım desteği sunabileceğini sanmıyorum. özellikle de bir apple fan ı olarak söyleyebilirim ki, eğer apple ileride mountain lion ile beraber kullanılabilir bir tablet piyasaya çıkarmaz ise; bu tarz ürünler başarılı batarya süreleri ve kabul edilebilir fiyatlandırma ile ipad ve diğer android tabletleri oyuncak kategorisine itebilir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
O ne özellikler öyle,ASUS'u tebrik ederim,cimri davranmıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silentsv 6 yıl
Bende tam böyle bir şey düşünüyordum asus benden önce yapmış ? Şaka bir yana süper ötesi olmuş umarım fiyatta süper ötesi olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl
çok kalın olur o be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2009 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim