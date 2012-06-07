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Computex 2012 : MSI firması kızaklı klavyeye sahip hibrid tabletini görücüye çıkardı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2012 fuarında Windows 8 işletim sistemi ile çalışan birbirinden ilginç tasarımlara rastlamak mümkün oluyor. Bunlardan birisi de Windows 8 trenine katılan MSI firmasının Slider S20 modeli.

Slider S20 modeli tasarım itibariyle Eee Pad Slider modelini andırıyor. Farklı olarak açıldığında ekranın arkasında da büyük bir kısım bulunuyor.

11.6 inçlik dokunmatik ekran, 4GB RAM, düşük güçte çalışan Ivy Bridge işlemci, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 şimdilik bilinen özellikleri. Prototip olduğu için bazı özelliklerin değişmesi ihtimal dahilinde.

Modelin yine Windows 8 işletim sisteminin çıkışını takiben 899 Avro fiyatıyla Avrupa'da boy göstereceği belirtiliyor. Daha düşük işlemcili bir versiyonun da 799 Avro fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

http://www.msi.com/news-media/news/1435.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Aynen para çok ma 4gb ram de ne demek ya süper bişe böyle modeller yaygınlaşsın ingiltere den kesinlikle alcam
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caolunqiu38 7 yıl
Şık ve güçlü bir tablet, ayrıca klavyesi de tercihe göre kullanılabilecek güzel bir ayrıntı..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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orhankara95 7 yıl
Kızaklı klavye fikri güzel. Fazla kalın olmazsa, kızak sorun çıkarmazsa ve o işlemciyle pili dayanabilirse iyi bir alternatif olabilir. Pc gibi tablet olmuş.
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Pardus Linux 7 yıl
Eğer Windows 8 tabletler bu fiyat seviyeleriyle gelecekse Apple ve Android'e karşı hiç şansları yok...
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E_Aydin35 7 yıl
Yüksek bir mebla,ama görünen o ki performansda , tasarımda hakkını veriyor..
Şık ve güçlü bir tablet, ayrıca klavyesi de tercihe göre kullanılabilecek güzel bir ayrıntı..
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jibe 7 yıl
çok para.
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