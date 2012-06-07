Computex 2012 : MSI firması kızaklı klavyeye sahip hibrid tabletini görücüye çıkardı

Computex 2012 fuarında Windows 8 işletim sistemi ile çalışan birbirinden ilginç tasarımlara rastlamak mümkün oluyor. Bunlardan birisi de Windows 8 trenine katılan MSI firmasının Slider S20 modeli.





Slider S20 modeli tasarım itibariyle Eee Pad Slider modelini andırıyor. Farklı olarak açıldığında ekranın arkasında da büyük bir kısım bulunuyor.





11.6 inçlik dokunmatik ekran, 4GB RAM, düşük güçte çalışan Ivy Bridge işlemci, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 şimdilik bilinen özellikleri. Prototip olduğu için bazı özelliklerin değişmesi ihtimal dahilinde.





Modelin yine Windows 8 işletim sisteminin çıkışını takiben 899 Avro fiyatıyla Avrupa'da boy göstereceği belirtiliyor. Daha düşük işlemcili bir versiyonun da 799 Avro fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.