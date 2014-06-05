Computex 2014: MSI Klasik Seri

Haber Editörü
|Ender 9. saniyede görünmezlik gücünü kullandı.:D
| 8 ram slotu 20 mb cache :'(
|Giriş seviyesi ama 8 slot ram, x99 ve 4 slot pcie var
|usb 3.1 nasıl 10gbps hıza çıkabiliyor ki enteresan.
|Ram slotu 8 ve ddr4 ben bu telnolojiye biraz zor ulaşırım.
|Keşke DDR4 pahalı girmeyecek olsa da kullanabilsek...
|gaming ve oc serisinin de video incelemesi olacak mı?
|Asus standınıda bekliyoruz ender abi yeni ürünleri özellikle rog ürünlerini
|Gtx 750 ti şuan %30 la vatandan 315 tl ye alınıyor yanlışım yoksa ama bence r9 270 alınır o fiyata
|GeForce GT 740 Maxwell değil. 750Ti'da GM107 çipi var 740'ta GK107 çipi var.
|ve ben hala 2 slot ddr2...
|ddr4+8 slot ram... Süper. Artık ihtiyacımızdan da fazlasına sahip olabiliriz.
|USB 3.1 ve DDR4 anakartlarda gormek güzel tr tahmin 2015 ancak goruruz
|Görünmezlik olayını sevdim
|güzel anakartlar