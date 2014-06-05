Computex 2014: MSI Klasik Seri

Computex 2014 turumuza MSI ile başlıyoruz. Firmanın klasik seri olarak adlandırdığı ve uygun fiyatlı çözümler sunduğu ailede USB 3.1 ve DDR4 X99 gibi çözümlere bakış atıyoruz.

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