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Computex 2014: MSI Klasik Seri

4 yıl
33,9b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2014 turumuza MSI ile başlıyoruz. Firmanın klasik seri olarak adlandırdığı ve uygun fiyatlı çözümler sunduğu ailede USB 3.1 ve DDR4 X99 gibi çözümlere bakış atıyoruz.
 

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quartx 4 yıl en beğenilen
Ender 9. saniyede görünmezlik gücünü kullandı.:D
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ismailreyiz 4 yıl
8 ram slotu 20 mb cache :'(
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1 Avatar
Flyingpig 4 yıl
Giriş seviyesi ama 8 slot ram, x99 ve 4 slot pcie var
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FreeRun 4 yıl
usb 3.1 nasıl 10gbps hıza çıkabiliyor ki enteresan.
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mans not hot 4 yıl
Ram slotu 8 ve ddr4 ben bu telnolojiye biraz zor ulaşırım.
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Infinitum 4 yıl
Keşke DDR4 pahalı girmeyecek olsa da kullanabilsek...
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azk 4 yıl
gaming ve oc serisinin de video incelemesi olacak mı?
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capoeira_GS 4 yıl
Asus standınıda bekliyoruz ender abi yeni ürünleri özellikle rog ürünlerini
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balboa07 4 yıl
Gtx 750 ti şuan %30 la vatandan 315 tl ye alınıyor yanlışım yoksa ama bence r9 270 alınır o fiyata
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Yafkeer 4 yıl
GeForce GT 740 Maxwell değil. 750Ti'da GM107 çipi var 740'ta GK107 çipi var.
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Sirchade 4 yıl
ve ben hala 2 slot ddr2...
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OldGamers86 4 yıl
ddr4+8 slot ram... Süper. Artık ihtiyacımızdan da fazlasına sahip olabiliriz.
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keskin53 4 yıl
USB 3.1 ve DDR4 anakartlarda gormek güzel tr tahmin 2015 ancak goruruz
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1BilimAdamı 4 yıl
Görünmezlik olayını sevdim
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hopaa 4 yıl
güzel anakartlar
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