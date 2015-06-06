Computex 2015 : Asus'tan Windows 10 uyumlu çubuk bilgisayar

Nisan ayında Chrome OS ile çalışan Chromebit adındaki çubuk bilgisayarını tanıtan Asus, bu kez Computex 2015 fuarında Windows 10 ile çalışan yeni bir çubuk bilgisayar lanse etti.





Asus Pen Stick adındaki model Windows 10 ile birlikte piyasaya sürülecek. Bu bakımdan Windows 10 uyumlu ilk çubuk bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Bunun haricinde modelde yeni nesil donanımlar yer alıyor.





Cihaz Intel'in Cherry Trail platformunu temel alacak. Bu platform BayTrail platformunun devamı ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip. 4 çekirdekli olacak yongasetlerinde Intel HD grafik birimi bulunacak. Platform içerisinde Atom x5 ve x7 olarak isimlendirilen Z8xxx serisi işlemciler yer alacak.





HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan modelde 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 2.0 ve microUSB portları, LED'li güç tuşu şeklinde özellikler yer alıyor.





Boyutları nedeniyle işlemci sıcaklığını belli bir seviyenin üzerine çıkarmayacak gibi görünen bilgisayar bu bakımdan yanınızda taşıyabileceğiniz ve gündelik işlemlerinizi halledebileceğiniz bir yapı sunacak. Modelin 150$ fiyat etiketi ile yıl sonunda satışa çıkması planlanıyor.

http://hexus.net/tech/news/systems/83735-asus-pen-stick-intel-cherry-trail-powered-hdmi-stick-pc/