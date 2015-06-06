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Computex 2015 : Asus'tan Windows 10 uyumlu çubuk bilgisayar

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Asus'tan Windows 10 uyumlu çubuk bilgisayar

Nisan ayında Chrome OS ile çalışan Chromebit adındaki çubuk bilgisayarını tanıtan Asus, bu kez Computex 2015 fuarında Windows 10 ile çalışan yeni bir çubuk bilgisayar lanse etti. 

Asus Pen Stick adındaki model Windows 10 ile birlikte piyasaya sürülecek. Bu bakımdan Windows 10 uyumlu ilk çubuk bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Bunun haricinde modelde yeni nesil donanımlar yer alıyor. 

Cihaz Intel'in Cherry Trail platformunu temel alacak. Bu platform BayTrail platformunun devamı ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip. 4 çekirdekli olacak yongasetlerinde Intel HD grafik birimi bulunacak. Platform içerisinde Atom x5 ve x7 olarak isimlendirilen Z8xxx serisi işlemciler yer alacak. 

HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan modelde 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 2.0 ve microUSB portları, LED'li güç tuşu şeklinde özellikler yer alıyor. 

Boyutları nedeniyle işlemci sıcaklığını belli bir seviyenin üzerine çıkarmayacak gibi görünen bilgisayar bu bakımdan yanınızda taşıyabileceğiniz ve gündelik işlemlerinizi halledebileceğiniz bir yapı sunacak. Modelin 150$ fiyat etiketi ile yıl sonunda satışa çıkması planlanıyor. 

http://hexus.net/tech/news/systems/83735-asus-pen-stick-intel-cherry-trail-powered-hdmi-stick-pc/ Yorum Yaz
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SteveMeade 3 yıl
Asus güzel şeyler yapmaya başladı, şu stickten tut strix serisi cihazlara kadar durmadan yeni şeyler çıkartıyor piyasaya
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Batuist 3 yıl
keşke gücünüde hdmi üzerinden alabilseydi. tak kullan olurdu o zaman..
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alprkrkmz 3 yıl
Gucunu HDMI uzerinden mi aliyor. Simdiye dek harici adaptör ile kullanılıyordu bu tarz urunler.
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Elsa 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Gucunu HDMI uzerinden mi aliyor. Simdiye dek harici adaptör ile kullanılıyordu bu tarz urunler.

Tabletiniz varsa mini HDMI veya Slimport ile TV'ye bağlayıp rahat rahat kullanılabilir, 150$ buna verilmeyeceğini düşünüyorum.
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arel.gr 3 yıl
yasam alanlarinda HDMI'siz tv yok gibi.
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doctor_bey 3 yıl arel.gr
arel.gr
yasam alanlarinda HDMI'siz tv yok gibi.

Bu yüzden gayet işe yarar bir cihaz olmuş, değil mi?
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