Computex 2015 : Synology de ağ ürünleri pazarına giriyor

Anakartları ile tanıdığımız ASRock'un ağ ürünleri pazarına adım atmasının ardından NAS cihazları ile yakından tanıdığımız Synology de bu pazarda şansını denemeye karar verdi. Firmanın ilk ürünü bir yönlendirici.





RT1900ac yönlendiricisi Synology'nin özel bir yazılımını kullanıyor. Synology Yönlendirici Yönetimi - SRM adındaki işletim sistemi NAS cihazlardaki DSM işletim sistemi ile pek çok özelliği paylaşıyor. Yazılım tecrübesiz bir kullanıcının bile anlayacağı şekilde tasarlanmış.





Yazılım ile her hizmet için ayrı indirme/yükleme kısıtlamaları uygulama, belirleyeceğiniz sitelere erişim engeli, yeteneklerini artıracak çeşitli üçüncü taraf uygulama kurabilme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.





Yönlendirici 5. nesil 802.11ac WiFi standardını destekliyor. 1900Mbps transfer hızları sunan ürün Broadcom imzalı bir yongadan gücünü alıyor ve 4GB flaş bellek barındırıyor. Yönlendirici üzerinde 4 adet Gb Ethernet portu ve tek bir USB 3.0 portu bulunuyor. Ayrıca bir kart okuyucu da mevcut. RT1900ac yönlendirici sonbahar aylarında 150$-200$ arasında bir fiyatla satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/synology-rt1900ac-router-srm,29298.html