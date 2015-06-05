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Computex 2015 : Thermaltake'den Pacific RL140 sıvı soğutma seti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Thermaltake'den Pacific RL140 sıvı soğutma seti

Thermaltake'in bir süre önce tüketicilere herşeyi içerisinde su soğutma seti olarak sunmaya başladığı Pacific RL240, Computex 2015 fuarında daha küçük bir versiyona kavuştu. 

Pacific RL140 adındaki sıvı soğutma setinde herhangi bir modern işlemciye uyum sağlayacak Pacific W1 su bloğu, 150mm rezevuar ve D5 pompası barındıran Pacific PR15-D5 kombinasyonu, 140mm radyatör ve iki adet titreme önleyici yuva barındıran Luna 12 120mm LED fan bulunuyor. 

Diğer parçalar ise 13mm esnek su tüpü, Coolant1000 Blue soğutma çözümü, Intel ve AMD yuvaları, 24-pin ATX köprü aracı ve Thermaltake termal yağ şeklinde sıralanıyor. 

Pacific RL140 seti sistem toplayanların soğutma konusunda ihtiyacı olan her şeyi biraraya getiriyor ve kolaylık sunuyor. Şimdilik herhangi bir fiyat ve çıkış tarihi mevcut değil ancak büyük set 300$ seviyesindeydi.  

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-announces-pacific-rl140-cooling,29296.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AssassinOrhan 4 yıl
ThermalTake a soğutma konusunda güvenim tam.Pc modifikasyonu üzerinde gerçekten çok başarılılar.Bu soğutma çıksın kesin alırım.
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OldGamers86 4 yıl
Güzel görünüyor da buralarda satılıp satılmayacağı malum.
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huseyincarnege 4 yıl
bu tip sıvı soğutmalar zağmetli bi okadarda eğlenceli araba gibi bakıyosun işte :)
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Umutcan 4 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

bu tip sıvı soğutmalar zağmetli bi okadarda eğlenceli araba gibi bakıyosun işte :)

Sadece kurulumu "nisbeten" zahmetli başka sıkıntısı yok. Ben bundan çok daha komplike bir sistem kullanıyorum.
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