Computex 2015 : Thermaltake'den Pacific RL140 sıvı soğutma seti

Thermaltake'in bir süre önce tüketicilere herşeyi içerisinde su soğutma seti olarak sunmaya başladığı Pacific RL240, Computex 2015 fuarında daha küçük bir versiyona kavuştu.





Pacific RL140 adındaki sıvı soğutma setinde herhangi bir modern işlemciye uyum sağlayacak Pacific W1 su bloğu, 150mm rezevuar ve D5 pompası barındıran Pacific PR15-D5 kombinasyonu, 140mm radyatör ve iki adet titreme önleyici yuva barındıran Luna 12 120mm LED fan bulunuyor.





Diğer parçalar ise 13mm esnek su tüpü, Coolant1000 Blue soğutma çözümü, Intel ve AMD yuvaları, 24-pin ATX köprü aracı ve Thermaltake termal yağ şeklinde sıralanıyor.





Pacific RL140 seti sistem toplayanların soğutma konusunda ihtiyacı olan her şeyi biraraya getiriyor ve kolaylık sunuyor. Şimdilik herhangi bir fiyat ve çıkış tarihi mevcut değil ancak büyük set 300$ seviyesindeydi.

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-announces-pacific-rl140-cooling,29296.html