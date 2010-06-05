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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: A-Data, 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: A-Data, 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı
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Son kullanıcıların daha çok bellek ve usb sürücüleriyle tanıdığı A-Data, güç kaynağı pazarında söz sahibi olmanın planlarını yapıyor. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan A-Data, ürün gamına yeni eklediği yeni güç kaynaklarını Computex 2010 kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Yüksek performanslı güç kaynaklarını Horus serisi altında lanse eden firma, 1200 Watt kapasiteli modeliyle oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alıyor.

A-Data'nın açıkladığı bilgilere göre Horus-1200W, 80 Plus Bronz sertifikası ile geliyor ve %82 düzeyinde verimlilik değeri sunabiliyor. Akıllı fan teknolojisi ile yük durumunu, üç renkli LED ile gösteren güç kaynağı, Nvidia SLI teknolojisine de destek sunuyor. ATX 12v v2.2 ve 2.3 standartlarıyla uyumlu olan ve 4 adet ekran kartını aynı anda besleyebilen güç kaynağı, 6 adet 8pin ve 4 adet 6pin PCIe konnektörüne sahip olan güç kaynağı 2 adet 12v rail tasarımına sahip. A-Data'nın açıkladığı bilgilere göre uzun ömürlü kullanım için Japonya üretimi katı kapasitörlerle donatılan ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden Horus 1200 Watt, güç yıllık garantiyle satışa sunulacak.

Modüler kablo tasarımına sahip olan A-Data Horus 1200 Watt'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Computex 2010: A-Data, 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı
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Computex 2010: A-Data, 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı
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DiciQ 9 yıl
güç kaynaklarını kendilerimi üretiyor ? yoksa fsp vb. firmara ürettirip kendi markasını yapıştırıpmı satıyor ?
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Tolgá 9 yıl
80-85 arası amper değeri verebilir muhtemelen..
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alperen_69 9 yıl
Bu saatte ilk yorum benden olacak sanırım ,modüler olması çok hoş fakat kablolar çok dağınık çıtığından yani tek bir yerden çıkmadığından derlemesi zor oluyor ,birde sürekli aklıma takılan arkadaşa en güçlü sistem dahi olsa 1200 w a gerçekten ihtiyaç varmı ya
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Chris Brown 9 yıl
2 Tane 12V kanal kullanması oldukça güzel.
Büyük ihtimal 12V 1 ve 2 den 40 Ar Amper verebilecektir yada daha fazlası.

3 Tane GTX470 ile SLI yapacaklara duyurulur.

Not : 1200W Psu 12V den verdigi degere göre GTX480 3X SLI düzenegine yetmeyebilir.
GTX480 3X SLI , 850W civarında güç tüketiyor. İşlemci vs sayacak olursan 1000W 12V kanalına ihtiyaç var demek.( 80/85A )
Bu yüzden Psu 12V den toplam gücün ne kadarını evrebiliyor araştırmak gerek.


Ama A-Data 2 kaalıda olabildigince yüksek tutmuştur.
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