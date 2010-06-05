Computex 2010: A-Data, 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

Son kullanıcıların daha çok bellek ve usb sürücüleriyle tanıdığı A-Data, güç kaynağı pazarında söz sahibi olmanın planlarını yapıyor. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan A-Data, ürün gamına yeni eklediği yeni güç kaynaklarını Computex 2010 kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Yüksek performanslı güç kaynaklarını Horus serisi altında lanse eden firma, 1200 Watt kapasiteli modeliyle oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alıyor.

A-Data'nın açıkladığı bilgilere göre Horus-1200W, 80 Plus Bronz sertifikası ile geliyor ve %82 düzeyinde verimlilik değeri sunabiliyor. Akıllı fan teknolojisi ile yük durumunu, üç renkli LED ile gösteren güç kaynağı, Nvidia SLI teknolojisine de destek sunuyor. ATX 12v v2.2 ve 2.3 standartlarıyla uyumlu olan ve 4 adet ekran kartını aynı anda besleyebilen güç kaynağı, 6 adet 8pin ve 4 adet 6pin PCIe konnektörüne sahip olan güç kaynağı 2 adet 12v rail tasarımına sahip. A-Data'nın açıkladığı bilgilere göre uzun ömürlü kullanım için Japonya üretimi katı kapasitörlerle donatılan ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat eden Horus 1200 Watt, güç yıllık garantiyle satışa sunulacak.

Modüler kablo tasarımına sahip olan A-Data Horus 1200 Watt'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.