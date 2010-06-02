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Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor
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Nvidia'nın düzenlediği 3DVision Experience toplantısında, firma tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın, 2010 için üzerinde duracakları en büyük üç öncelikten birisinin tablet bilgisayarlar olduğunu daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Sınıfında en yüksek grafik performansına sahip olduğu belirtilen çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını baz alan Tegra 2 platformuyla tablet bilgisayar pazarında iddialı olmak isteyen Nvidia'nın, bu alanda önemli iş ortaklarından birisi de Mio. Taşınabilir medya oynatıcılar ve tablet bilgisayarlar konusunda uzman olan Mio, Tegra tabanlı yeni tableti Moon 780'i, Computex 2010 fuarında katılımcıların beğenisine sunuyoır.

204 x 111 x 14.35mm boyutlarında ve 445 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 600MHz hızında Tegra işlemcisine sahip. 6.95-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Windows CE 6.0 R3 işletim sistemiyle geliyor. 512MB+ RAM belleğe ve tercihe göre 4GB ya da 8GB flash depolama alanına sahip olan cihaz, değiştirilebilir li-ion pil kullanıyor. Kablosuz internet erişimi için WiFi 802.11 b/g desteğine sahip olan Mio Moov V780, tercihe bağlı seçenekler arasında 3G ve WiMax desteği de sunuyor. DVB-T, TDMB ve 1-Seg (opsiyonel) destekli entegre TV alıcısı ile aynı zamanda taşınabilir eğlence istasyonu olan tablet, GPS özelliiği ile aynı zamanda bir navigasyon cihazı olarak ta kullanılabiliyor.

Yüksek tanımlı video oynatma yeteneğine sahip olan ve üzerinde bulunan HDMI konnektörü ile görüntüleri televizyona veya monitöre aktarabilen cihazda G-Sensör de bulunuyor. Özel olarak geliştirilen 3D kullanıcı ara birimi ile dikkate çeken Mio Moov V780, ayrı olarak satın alınabilecek özel bir klavye istasyonu ile aynı zamanda bir mini-bilgisayar olarak ta kullanılabiliyor. Güçlü özellikleri ve tasarımı ile dikkat çeken Mio Moov V780, seçilmiş bazı pazarlarda yeni yeni kullanıma sunulurken, firma yetkilileri fiyat hakkında bir açıklama yapmadılar.

Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor
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Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Mio, Nvidia Tegra tabanlı tablet bilgisayarı Moov V780'i tanıtıyor
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aktorun 8 yıl
Android varken...
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Batuist 8 yıl
bu harika cihaza android çok iyi giderdi.. eminim androidli bir versiyonuda çıkar..
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acbold 8 yıl
windows ce ' ye rağmen. ipad touch 'u çöpe yollayacak kriterlerde.ama kullanıcılar bunu yapıcak kriterlere sahip değil malesef.
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shavkat 8 yıl
Ms ile bir tur partnerlik yapmis WinCE kullanarak, Win Mobile 7 da oldugu gibi kullanıcı arayuzune kısıtlama getirilirse o kadar emeği bosa cikar onun icin bende sağlam karar vermediklerini dusunuyorum
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dellino 8 yıl
Cihaz donanımı ile göz dolduruyor.
İki eksiği var USB ve WinCE.
İlk örneklerini görmeye başladığımız tabletlerdeki eksiklikler zamanla giderilecektir.
Fiyatı 300-400$ arası olursa çok satılır. Ve NetBookları çöpe yollayabilir.
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bizhy 8 yıl
Ms dos koysalarmis bari daha stabil olurdu
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sadtneverdie 8 yıl
windows ce cidden olmamış :S
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