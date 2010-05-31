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Computex 2010: Nvidia ION2 tabanlı yeni nesil netbook ve panel bilgisayarlar

8 yıl
13,8b
1
2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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sadtneverdie 8 yıl
asus coşmuş derken ? fotoğraflarda sadece asus yok diğerleri coşmamış mı?
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Volkanbaba 8 yıl
Compaq güzelmiş tip bakımından
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