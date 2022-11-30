48 GB bellekli Nvidia RTX 6000 yakında geliyor: Fiyatı şaşırttı!

48 GB bellekli RTX 6000 detaylanıyor
Bildirilenlere göre RTX 6000, 142 akış işlemcisi tarafından desteklenen AD102 yongasını temel alacak. Bununla birlikte 16.384 CUDA çekirdeği ve 450W TDP'ye sahip olan RTX 4090’a kıyasla, 18.176 CUDA çekirdeği ve 300W güç tüketimi ile gelecek. Ayrıca paylaşılan listeler, yeni iş istasyonu modelinin artık Quadro olarak adlandırılmayacağını bizlere gösteriyor.
RTX 6000 modelinin en dikkat çeken noktası bellek miktarı diyebiliriz. Nvidia tarafından RTX 4090’dan bile iki kat fazla 48GB GDDR6 bellek ile donatılan yeni iş istasyonu ekran kartı, 2,5 GHz arttırılmış saat hızı, 384 bit veri yolu ve 20 Gb/sn hızlarda GDDR6 belleğe sahip olacak. RTX 6000'nin Aralık ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni ekran kartı ABD'de bulunan bazı perakendeciler tarafından 7.378 dolardan 8.210 dolara ulaşan fiyatlar ile listelenmeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam