Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında RTX 4000 ekran kartlarını duyuran Nvidia, yakında iş istasyonları ve zorlu görevler için RTX 6000 ekran kartını piyasaya sürecek. Ada Lovelace mimarisini temel alan yeni ekran kartı, bazı perakendeciler tarafından şaşırtıcı fiyatlara listelenmeye başladı.

48 GB bellekli RTX 6000 detaylanıyor

Bildirilenlere göre RTX 6000, 142 akış işlemcisi tarafından desteklenen AD102 yongasını temel alacak. Bununla birlikte 16.384 CUDA çekirdeği ve 450W TDP'ye sahip olan RTX 4090’a kıyasla, 18.176 CUDA çekirdeği ve 300W güç tüketimi ile gelecek. Ayrıca paylaşılan listeler, yeni iş istasyonu modelinin artık Quadro olarak adlandırılmayacağını bizlere gösteriyor.

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RTX 6000 modelinin en dikkat çeken noktası bellek miktarı diyebiliriz. Nvidia tarafından RTX 4090’dan bile iki kat fazla 48GB GDDR6 bellek ile donatılan yeni iş istasyonu ekran kartı, 2,5 GHz arttırılmış saat hızı, 384 bit veri yolu ve 20 Gb/sn hızlarda GDDR6 belleğe sahip olacak. RTX 6000'nin Aralık ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni ekran kartı ABD'de bulunan bazı perakendeciler tarafından 7.378 dolardan 8.210 dolara ulaşan fiyatlar ile listelenmeye başladı.

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48 GB bellekli Nvidia RTX 6000 yakında geliyor: Fiyatı şaşırttı!