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Consumer Reports, iPhone 4'ün Verizon versiyonunu da tavsiye etmiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,2b
1
67
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile Amerika'nın önde gelen operatörlerinden Verizon için hazırladığı iPhone 4'ü pazara sundu. Bu önemliydi çünkü Verizon, AT&T'den farklı olarak GSM yerine diğer iletişim alt yapısı olan CDMA'i kullanıyordu. Telefon çıkmadan önce ortaya atılan bazı iddialar, Verizon versiyonunda anten sorunun giderilebileceği yönündeydi. Hatta telefon lanse edildiğinde, çerçevesinde üç yerine dört bağlantı noktasının bulunması da bu yöndeki iddiaları güçlendirmişti. Telefon çıktıktan kısa bir süre sonra ise yapılan bu değişikliğin ilgili anten sorunundan kaynaklanmadığı, CDMA ağına yönelik bir takım güncellemelerin yansıması olduğu fikri kabul görmüştü.

Consumer Reports, iPhone 4'ün Verizon versiyonunu da tavsiye etmiyor
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iPhone 4'ün Verizon versiyonunda daha fazla bağlantı noktası olması, antenle ilgili güncelleme olup olmadığı sorusunu gündeme taşımıştı.

Hatırlanacağı üzere iPhone 4 lanse edildikten sonra gündeme gelen ve "antennagate" olarak tanımlanan anten sorunu, yaz aylarında gündemi yoğun bir şekilde meşgul etmişti. Apple bunun bir sorun olmadığını dile getirmiş hatta düzenlediği basın toplantısında rakip firmaların modellerinden bazı örnekler vermişti. Hatta Steve Jobs'un "bu telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." yönündeki açıklaması da uzun süre tartışılmıştı. Apple'ın rakiplerine göndemeler içeren çıkışı rakiplerini kızdırmış, Motorola gazetelere verdiği ilanda "bizim telefonumuz kılıf gerektirmez" derken Nokia ise "eğer kullanımı olumsuz etkileyecekse tasarımı ikinci plana iteriz" şeklinde açıklamalar da bulunmuştu.

Consumer Reports, iPhone 4'ün Verizon versiyonunu da tavsiye etmiyor
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Yaşanan tüm bu gelişmelere ek olarak, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kar amacı gütmeden bağımsız incelemeler yapan Consumer Reports'un, "bu haliyle iPhone 4'ü tavsiye edemeyiz" yönündeki raporundan sonra Apple, durumu yeniden gözden geçirmiş ve kullanıcılara bedava "bumper kılıf" dağıtacağını açıklamıştı. Bu kadar detayı hatırlattık çünkü Consumers Reports benzer bir rapor daha yayınladı. Apple ve Verizon tarafından yakın zamanda kullanıma sunulan CDMA destekli iPhone 4'te de ilgili anten sorununun devam ettiğini belirten Consumer Reports, Verizon versiyonunu da tavsiye edilen akıllı telefonlar listesine eklemediğini belirtirken, diğer taraftan telefonun müthiş çoklu ortam özelliklerine, keskin bir ekrana ve gördükleri arasında en iyi MP3 oynatıcya sahip olduğunu da hatırlatıyor.


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mertgraph1979 8 yıl en beğenilen
Ya şu fakir alamıyor muhabbetini yapmayın. İnsanlara maddi açıdan sıfat takmak olgunlaşmamış ergen beyinlerin işidir.

Yapılan yorumlara karşılık olarak deneyimlerinize göre cevap verirseniz komik duruma düşmezsiniz...
Ya şu fakir alamıyor muhabbetini yapmayın. İnsanlara maddi açıdan sıfat takmak olgunlaşmamış ergen beyinlerin işidir.Yapılan yorumlara karşılık ola...
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enoman 8 yıl

Centauri

Consumer Reports bir yandan boyle diyor, diger taraftan, consumer reports a gore:

Dunyanin en iyi laptop i: Macbook Pro
Dunyanin en iyi dekstop i: IMac
Dunyanin en iyi tableti: IPad
Dunyanin en iyi tasinabilir medya oynaticisi: IPod Touch
Dunyanin en iyi cep telefonu: IPhone 4 (EVET:) )

Dolayisiyla, elmaya bi darbe daha bidi bidi diyen hateboylar, Consumer Reports a madem cok guveniyorlar, tum diger dediklerini heralde kabul ediyorlar :)

Milleti hateboy olmakla itham etmişsinde kendin fanboy hatta fanaticboy olmuşun haberin yok.
CentauriConsumer Reportsbir yandan boyle diyor, diger taraftan,consumer reportsa gore:Dunyanin en ...
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umutarslan.com 8 yıl

EXCELANCEE28

2 haftadır kullanıyorum mereti cekim problemi yasamadım. Oda vodofone kullanıyorum. Adamların dediği sekilde de tutuyorum ama yine sorun yok.



sorun türkiyede deil galiba amerikada.Bizim burda her evin çatısında baz istasyonu var çekmemesi imkansız :D
EXCELANCEE282 haftadır kullanıyorum mereti cekim problemi yasamadım. Oda vodofone kullanıyorum. Adamların dediği sekilde de tutuyor...
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sertacarslan 8 yıl
Yoo, ben gerçeğim :)
İki yıl 3G kullandım, çok güzeldi, sonra sıkıldım ve telefonumu sattım :) Şu an HTC HD2 üzerinde froyo kullanıyorum, çok da memnunum :)
Yalnız, ben de siz fanboyların gerçek olmadığınızı düşünüyorum. Fikirlerinin bazılarına katılmıyor değilim, özellikle marka değeri konusunda. Ancak Apple marka değerini tavan yapacak, ortakları dolar milyarderi olacak, ben de "marka" kullanıyor olacağım diye telefonun zayıflıkları bir kazanımmış gibi yorumlayamam.
Üçyüz-beşyüz mhz dandik işlemcilerle, düşük ram ve ekran çözünürlükleriyle flash olmamalıydı elbet, ama şimdi IP4'te neden yok?
Bak, bende var :) İnanmıyorsan youtube ;)
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Player ONE 8 yıl
Hastayım bu iphone çekemeyenlere ya. Basit komplekslerini birde mantıklı temellere oturmaya çalışıp bilimsel ce psikolojik tahlillerle süslemeye kalkmazlar mı. Koparıyorlar beni.

Yok steve amcayı zengin ediyorlarmışda , psikolojilerinin yansımalarıymışta



Umarım yabancılar google translate ile bu forumu okumazlar.Rezil oluruz valla.

AGA BUNLAR NE YAPIYOR DERLER


Yahu ananınız babanız yokmu sizin. Görseler sizi bütün günü forumda zamanınızı bir telefonu kötülemeye adadığınızı kahrolurlar.



KENDİMİZE ELLE TUTULUR AMAÇLAR EDİNELİM .
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napolyon94 8 yıl
kafanda olusturduğun fanboy yasalarını saf doğruymuş gbi öne sürme,yukarlarda bir yerde ne yaşadğmı anlattm oku istersen,birde ona cevap yaz ,yanlz daha sakin ve seviyeli lütfen :)
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sertacarslan 8 yıl
Iphone güzel telefon, çok şık, işletim sistemi üzerinde çalışılmış, ekran rotasyonu sırasında animasyon falan, bazı ince detaylar iyi düşünülmüş... IP4 ile donanım olarak da iyi olmuş telefon, verdiğiniz para karşılığında 3g, 3gs serisinde yediğiniz kazığı da yemiyorsunuz.
Tamam da ey Apple, neden saçma sapan takıntıların yüzünden kullanıcıyı cezalandırıyorsunuz? Flash neden yok, istiyoruz işte! Çektiğim fotoğrafı fotoğraftaki arkadaşlarıma bluetooth'dan neden gönderemeyecekmişim? Itunes olmadan telefonumun hafızasına neden erişemeyecekmişim? Fotoğraflarımı aktaracağım her bilgisayara itunes mu kuracakmışım?
Sattım, android telefon aldım, dünya varmış kardeşim...
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Centauri 8 yıl

sertacarslan
Tamam da ey Apple, neden saçma sapan takıntıların yüzünden kullanıcıyı cezalandırıyorsunuz? Flash neden yok, istiyoruz işte! Çektiğim fotoğrafı fotoğraftaki arkadaşlarıma bluetooth'dan neden gönderemeyecekmişim? Itunes olmadan telefonumun hafızasına neden erişemeyecekmişim? Fotoğraflarımı aktaracağım her bilgisayara itunes mu kuracakmışım?
Sattım, android telefon aldım, dünya varmış kardeşim...


- Flash yok, cunku flash telefonun cok isinmasini saglayacagi gibi islemciyi de zorlayip mukemmel calismasini engelleyecektir. Mukemmel calismayan herhangi bir Apple yoktur dunya uzerinde, 'Apple' marka degeri bu yuzden yuksektir. Apple cihazlarinin mukemmel calismasi konusunda takintilidir, o yuzden flash yoktur

- Iyi arayuze sahip, kolay kullanimlu minimalist bir cihazda ayni seyi yapmanin 80 farkli yolu olmaz. Hersey basitce tanimlanmistir. IPhone fotograflari E-mail atabilme ve paylasabilme konusunda mukemmeldir. Daha efektif yollarla fotograf paylasabildiginiz icin bluetooth fotograf paylasimina kapalidir

- Fotograflari aktarmaniz icin ITunes kurmaniza gerek yok. Bilgisayara IPhone'u taktiginizda IPhone u kamera olarak gorur ve fotograflari aktarabilirsiniz.

IPhone dan anrdoid e gectim dunya varmis lafini IPhone kullanan birisi soylemez.
IPhone'u satip Android almak, gercek insanlarin yaptigi birsey degil. Gercek hayatta Android den IPhone a UPGRADE eden bir suru insan var, ama IPhone dan android e downgrade edenler sadece Apple forumlarinda saga sola saldiran, internetteki insanlar, buyuk ihtimalle gercek degiller.
15 gun galaxy tab kullandigim icin biliyorum, IPhone dan sonra android kullanmak EZIYET... ( Pain in the ASS)
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L.o.T.u.S 8 yıl
Bence iPhone 4 ü herhangi bir yerde kullanmadan telefon hakkında yorum yapmayın . Çünkü her zaman yanılırsınız.Bakın ben bunu sık sık dile getiririm ben aslında internetteki görüntü ve videolar sonrası kesinlikle galaxy s alcam diyordum.Birgün ikisinize aynı anda elime alıp kurcaladım.Galaxy s iPhone 4 un yanından geçmiyordu. o anda hiçbir kararsızlığım kalmadı . Bu zamana kadar ben telefon diye ne kullanmışım dedim.Halbuki elimden o kadar tel geçti.

İPhone 4 düßmanlığıda telefonu biraz kurcalayana kadar sürer.
Bu arada bir arkadaş neden revize edilmedi diyor.Revize edilecek kadar sorun yok.. telefonu sıktığında çekim düşüyor ama bu herhangi bir şeye engel olmuyor. Piyasaya aynı ozelliği başka tellerde çıktı.Onlar toplattımı.
AMA ÖZELLİKLE TELEFONU ELİNE BİLE ALMAMIŞLAR SÜREKLİ ÇEKMİYOR DEMESİ HEM KÖTÜ NİYET HEMDE ÇOCUKÇADIR

HERHANGİ AKLISELİM BİR KİŞİ 15 DAKİKA BİLE BU TELİ KURCALAMIŞ OLSA KESİNLİKLE OLUMSUZ KONŞABİLECEĞİNİ SANMIYORUM.O kadar netim yani. Çünkü ilk defa kurcalasınlardiye iphone 4 ü verdikten sonraki yüz ifadelerini ben gördüm
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Hakan.. 8 yıl
benim iphone 3g de de mt yok hatta ana sayfaya duvar kagidi eklemek yok gc yok

bu saydiklarim jb ile oluyor,jb yapip sadece bunlari dener misin?

o gunun sartlarina gore o kapasitede ram vs uretilmis,oda bunlari desteklemiyor..

bu saydiklarimizi iphone 2g 3g her ne ise yapsak ne diye ip4 alalim ki(ekran,kamera ozelligi disinda)

senin istediklerin sadece bunlarsa yeni iphone u almazsin,adamlarda yenilik yapayim ki yeni urettigimde satilsin mantiginda degil mi

simdi aldiginiz telefonunda ilerde yenisi cikcak yapilacak olan degisikliklerle,belki size cazip gelen bi degisiklik olucak ve alicaksiniz..

bilmiyorum ben boyle dusunuyorum.
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napolyon94 8 yıl

Hakan.Turan
benim iphone 3g de de mt yok hatta ana sayfaya duvar kagidi eklemek yok gc yok

bu saydiklarim jb ile oluyor,jb yapip sadece bunlari dener misin?

o gunun sartlarina gore o kapasitede ram vs uretilmis,oda bunlari desteklemiyor..

bu saydiklarimizi iphone 2g 3g her ne ise yapsak ne diye ip4 alalim ki(ekran,kamera ozelligi disinda)

senin istediklerin sadece bunlarsa yeni iphone u almazsin,adamlarda yenilik yapayim ki yeni urettigimde satilsin mantiginda degil mi

simdi aldiginiz telefonunda ilerde yenisi cikcak yapilacak olan degisikliklerle,belki size cazip gelen bi degisiklik olucak ve alicaksiniz..

bilmiyorum ben boyle dusunuyorum.

tabiki her cihazn br kapasıtesi var fakat apple bunu kullanmyor,aksine cihazn gücünü düsürüyor ,brde hç bahsetmdğm batarya süresi var.normal kullandmda 3-6 saat arası gdyor,hele oyun oynaynca,1,5 saat ancak,ısı problemlerı,stabilite problemlerini saymyrm bile:/
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napolyon94 8 yıl
ipod touch 3.nesil 8 gb almştm geçen yıl nisan aynda 430 tl ye ,hazirana kadar güzelce kullandm ardndan ios 4 geldi:@,normalde 33 fps aldğm testleri 22!yle tamamlyordum hatta ismini vereym polarbit benchmark,aynı durum ip3g de de var çeştli perf. Güncellemeleri geldi şu an 27 fps alyrm fakat app store da dolaşp brşeyler indrdğmde kasmalar,ktlenmeler,öncedn yağ gbi clşan uygulamalar kasldı,örnek gangster,yani kısaca 3.nesil ipod touch uma apple aldktan 4 ay sonra sırt çevrdi,ip2g ye ios4 vermdi!3g ile nerdyse hç farkı olmamasna rağmen ,ıp3g ye gamecenter gelmedi,itouchuma multitasking gelmedi,ios5 de gelmycek ,cihazmn bi ara cpu su yandı,garantde 2 günde dğşm yaptlar 0 verdler ,3.1.3 te geldi ve o eski perf. ini hssettm,ama apple dan hayatm boyunca br daha urün almycam ,ituunes in kölesi olmuycam,mevcut donanımi orn. Bluetoothu ble adam gbi kullanamdm,arka kapağı adeta çizilmek için kıvranyor,evet app.ler güzel,ekran fena dğl,nette rahatça dolaşablyrsunuz ama apple ne verirse onu kullanyorsun jailbreak ede karşym emek hrszlğdr,ama şunu kesin olarak söylym hayatm boyunca apple urunu almycam,265tl ye ağustosta 5230 aldm 800 mhz ye oc ettim ,nerdyse %100 oc,symbian 3 ve win 95 yukldim yaknda android denycem istdğnz kadar symbianı kotüleyn ama ben burda istdğmi yapablyrm, apple ın kölesi olmuycam,her fırsatta çevrdmkılerdn apple ı soğutucam,ben bir apple mağduruyum,kapitalist umursamaz,aç gôzlü bir şirket..
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onboardx 8 yıl

napolyon94

ipod touch 3.nesil 8 gb almştm geçen yıl nisan aynda 430 tl ye ,hazirana kadar güzelce kullandm ardndan ios 4 geldi:@,normalde 33 fps aldğm testleri 22!yle tamamlyordum hatta ismini vereym polarbit benchmark,aynı durum ip3g de de var çeştli perf. Güncellemeleri geldi şu an 27 fps alyrm fakat app store da dolaşp brşeyler indrdğmde kasmalar,ktlenmeler,öncedn yağ gbi clşan uygulamalar kasldı,örnek gangster,yani kısaca 3.nesil ipod touch uma apple aldktan 4 ay sonra sırt çevrdi,ip2g ye ios4 vermdi!3g ile nerdyse hç farkı olmamasna rağmen ,ıp3g ye gamecenter gelmedi,itouchuma multitasking gelmedi,ios5 de gelmycek ,cihazmn bi ara cpu su yandı,garantde 2 günde dğşm yaptlar 0 verdler ,3.1.3 te geldi ve o eski perf. ini hssettm,ama apple dan hayatm boyunca br daha urün almycam ,ituunes in kölesi olmuycam,mevcut donanımi orn. Bluetoothu ble adam gbi kullanamdm,arka kapağı adeta çizilmek için kıvranyor,evet app.ler güzel,ekran fena dğl,nette rahatça dolaşablyrsunuz ama apple ne verirse onu kullanyorsun jailbreak ede karşym emek hrszlğdr,ama şunu kesin olarak söylym hayatm boyunca apple urunu almycam,265tl ye ağustosta 5230 aldm 800 mhz ye oc ettim ,nerdyse %100 oc,symbian 3 ve win 95 yukldim yaknda android denycem istdğnz kadar symbianı kotüleyn ama ben burda istdğmi yapablyrm, apple ın kölesi olmuycam,her fırsatta çevrdmkılerdn apple ı soğutucam,ben bir apple mağduruyum,kapitalist umursamaz,aç gôzlü bir şirket..


kardeş senin derdinin dermanı androidde.htc ye geçmeni öneririm,android demek özgürlük demektir
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tritone 8 yıl
çoğunuzun haberi veya bilgisi olmayabilir
ama yarın ingiltereye falan gidin
türkiye hattınızı manyaklar gibi özlersiniz
değil iphone hiç bi telefonla çekmiyor
keza amerika ohioda da çekmemişti att hattım
ip4 kopup kopup duruyor ama burda böyle bi sorun yaşamadım
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mertgraph1979 8 yıl
olayın sadece satın alma aşamasında kalacak kadar kapasitesiz arkadaşım... I-phone'u OLMAYAN İNSANLARI FAKİR DİYE KARALAYAN ama o telefonun üreticisinin yanında kendileri fakir kalan insanlara seslendim ben... tabi sen de o tayfadansın ki üzerine baya alınmışsın...

işte böyle bir zihniyeti taşıyan sizin gibi 1000$'lık telefonun %20 özeliğini dahi kullanamayan CAHİL ÖTESİ moda düşkünü insanların satın aldığı çekmeyen telefonu SATIN ALMAM ben...


Kimse koşa koşa gidip iphone alın demiyor tabiki size ama kullananların neredeyse %90-95'i çekme problemi yaşamıyorum diyor siz daha sahip olmadığınız bir telefon için çekmiyor diyorsunuz.
Yukarıda fakirlikten bahsedenler ne kadar abuk bir muhabbetin içindelerse siz de o kadar abuk bir yorum yapmışsınız.
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emregök 8 yıl
i8910 hd ye para vermiştim artık
sadece ipod touchlara para vermek en akılısı
arkadaşın ip4 üne baktım gecenlerde benim gibi
kalınlıkı önemsemeyen birisi için bile kalın geldi doğrusu
ipod touch 4g 8gb tam bir fiyat performans canavarı kimse böyle söyelemiyor
saşıyorum.
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kaansen32 8 yıl
ya arkadaş ne antenmiş be 3000 liralık alet yapıyolar bi 3310 gibi çekmiyor ya :D bende 3gs kullanıyorum hiç böyle bir problemim yok ama bu ios 4 denen illetten sonra sinyal sorunları oluştu ve 4.0 dan buyanadır var şu ana 4.2.1 kullanıyorum hala da var
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0tt0m@n 8 yıl
"You're all losers. You think you're cool because you buy a 500 dollar phone with a picture of a fruit on it?"

izlesene.com/...
[DHTUBE=http://www.izlesene.com/video/the-simpsons-kabf20-mypods-and-boomsticks/3105917]
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0tt0m@n 8 yıl
Sayın Editör, böyle bir hatayı nasıl yaparsınız. Bu sitedeki apple fanboylarının nasıl olduğunu bilmiyormusunuz. Bu haberi yayınlarken gelebilecek saldırıları hiç mi düşünmediniz.
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