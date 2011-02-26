Consumer Reports, iPhone 4'ün Verizon versiyonunu da tavsiye etmiyor

Apple geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama ile Amerika'nın önde gelen operatörlerinden Verizon için hazırladığı iPhone 4'ü pazara sundu. Bu önemliydi çünkü Verizon, AT&T'den farklı olarak GSM yerine diğer iletişim alt yapısı olan CDMA'i kullanıyordu. Telefon çıkmadan önce ortaya atılan bazı iddialar, Verizon versiyonunda anten sorunun giderilebileceği yönündeydi. Hatta telefon lanse edildiğinde, çerçevesinde üç yerine dört bağlantı noktasının bulunması da bu yöndeki iddiaları güçlendirmişti. Telefon çıktıktan kısa bir süre sonra ise yapılan bu değişikliğin ilgili anten sorunundan kaynaklanmadığı, CDMA ağına yönelik bir takım güncellemelerin yansıması olduğu fikri kabul görmüştü.

iPhone 4'ün Verizon versiyonunda daha fazla bağlantı noktası olması, antenle ilgili güncelleme olup olmadığı sorusunu gündeme taşımıştı.

Hatırlanacağı üzere iPhone 4 lanse edildikten sonra gündeme gelen ve "antennagate" olarak tanımlanan anten sorunu, yaz aylarında gündemi yoğun bir şekilde meşgul etmişti. Apple bunun bir sorun olmadığını dile getirmiş hatta düzenlediği basın toplantısında rakip firmaların modellerinden bazı örnekler vermişti. Hatta Steve Jobs'un "bu telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." yönündeki açıklaması da uzun süre tartışılmıştı. Apple'ın rakiplerine göndemeler içeren çıkışı rakiplerini kızdırmış, Motorola gazetelere verdiği ilanda "bizim telefonumuz kılıf gerektirmez" derken Nokia ise "eğer kullanımı olumsuz etkileyecekse tasarımı ikinci plana iteriz" şeklinde açıklamalar da bulunmuştu.

Yaşanan tüm bu gelişmelere ek olarak, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kar amacı gütmeden bağımsız incelemeler yapan Consumer Reports'un, "bu haliyle iPhone 4'ü tavsiye edemeyiz" yönündeki raporundan sonra Apple, durumu yeniden gözden geçirmiş ve kullanıcılara bedava "bumper kılıf" dağıtacağını açıklamıştı. Bu kadar detayı hatırlattık çünkü Consumers Reports benzer bir rapor daha yayınladı. Apple ve Verizon tarafından yakın zamanda kullanıma sunulan CDMA destekli iPhone 4'te de ilgili anten sorununun devam ettiğini belirten Consumer Reports, Verizon versiyonunu da tavsiye edilen akıllı telefonlar listesine eklemediğini belirtirken, diğer taraftan telefonun müthiş çoklu ortam özelliklerine, keskin bir ekrana ve gördükleri arasında en iyi MP3 oynatıcya sahip olduğunu da hatırlatıyor.