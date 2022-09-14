240 gram ağırlığındaki iPhone 14 Pro Max eleştiriliyor

iPhone 14'ün tanıtımının ardından Apple, serideki tüm modellerin resmi özelliklerini yayınlayarak iPhone 14 Pro Max'in bu serinin tarihindeki en ağır akıllı telefon olduğunu doğruladı.
Cihazın 240 gramlık ağırlığı, sosyal medyada bu konuda eleştiri yapan kullanıcılara çok ağır göründü. Koruyucu cam ve sağlam kasa göz önüne alındığında, iPhone 14 Pro Max piyasadaki en ağır amiral gemisi akıllı telefon olabilir. iPhone 13 Pro Max'in 238 gram ağırlığında olduğunu ve bazı kullanıcılar tarafından bu cihazın da eleştirildiğini eklemekte fayda var.
Kompakt ve taşınabilir değil
Birçok kullanıcı iPhone 14 Pro Max'in bu ağırlıkla, en önemli özelliği kompaktlık olan 'cep telefonu'nun özünden giderek uzaklaştığını belirtiyorlar. Zira kullanıcılara göre akıllı telefonlardaki en önemli şeylerden biri de taşınabilirlik. İşte iPhone 14 Pro Max'in devasa ağırlığıyla ilgili gelen kullanıcı eleştirileri:
- "Neredeyse yarım kiloluk akıllı telefonun açıkça bir ağırlık sorunu var."
- "Gerçekten çok fazla."
- "Sadece eski hafif iPhone'ları özlüyorum."
- "Bütün gün böyle bir tuğlayı taşımak ve kaldırmak zorunda olduğunuzu düşünün."
- "Bugün böyle bir akıllı telefon kullanmak rahatsız edici."
- "Umarım iPhone 15 daha hafif olur."
- "iPhone 14 Pro Max'in daha hafif olacağını düşünmüştüm, ağır telefonlardan nefret ederim."
Öte yandan, kompaktlıktan ödün veren üretici, fotoğraf yeteneklerinde, performansta ve pil ömründe önemli bir gelişme elde etmeyi başardı diyebiliriz.
Apple tarihindeki en hafif akıllı telefonların iPhone 5 ve iPhone 5S olduğunu belirtelim. Ağırlıkları sadece 112 gram. Geçen yılki serinin ise ağırlıkları şu şekildeydi:
- iPhone 13 – 173 gram
- iPhone 13 mini – 140 gram
- iPhone 13 Pro – 203 gram
- iPhone 13 Pro Max – 238 gram
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