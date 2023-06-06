iOS 17, SMS doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik olarak temizleyecek

iOS 17 tek kullanımlık SMS doğrulama kodlarını iPhone'lardan otomatik olarak silecek. Günümüzde birçok çevrimiçi hizmet ve uygulama iki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor. Muhtemelen herkesin akıllı telefonunda birçok SMS doğrulama kodu birikmiştir. Bunları tek tek elle silmek zahmetli bir iş.
Hem Mesajlar, hem de Mail uygulamasında çalışıyor
iOS 17 güncellemesi, doğrulama kodlarının Otomatik Doldurma özelliği aracılığıyla bir web sitesine veya uygulamaya girildikten sonra Mesajlar ve Mail uygulamalarından temizlenmesini sağlayacak bir seçenek içeriyor. Kullanıcılar otomatik silme özelliğini parola ayarlarından etkinleştirebilecek.
Bu arada Mail uygulaması da e-postalardan tek seferlik doğrulama kodlarını çekme ve bunları uygun alanlara girme işlevine sahip oldu. Otomatik doğrulama kodu temizleme fonksiyonu Mail uygulamasına gönderilen kodları da silebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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