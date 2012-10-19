Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ContourROAM2 aksiyon kamerası 21 Ekim'de satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
1
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Aksiyon kamerası segmentinin önemli oyuncularından olan Contour, kolay kullanımı ile öne çıkan ürün gamını yeni bir üye ile genişletti.

ContourROAM2 modeli firmanın ödüllü tasarımını aynen devam ettiriyor. Ürünün özellikleri, müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildi. ContourROAM2, Contour+2 ile birlikte firmanın yenilik ve basitliğe verdiği önemi gösteriyor.

Serinin klasik Instant On-Record adlı kızaklı butonu ile anında video çekimini başlatabiliyorsunuz. Ürün Full HD formatta 30 kare/saniye, HD formatta 60 kare/saniye ve 1280 x 960 piksel formatında 30 kare/saniye kayıt yapabiliyor. Videolar MP4 formatında ve H.264/AAC kodeği ile uyumlu olarak kaydediliyor.

5MP sensör ile sabit görüntü çekmek de mümkün. Her 1/3/5/10/30 veya 60 saniyede otomatik olarak sabit görüntü çekimi yapılıyor. 

Lens açısı 170 derece iken, lens dönüş açısı ise 270 derece. Gömülü lazer ile her zaman doğru açı yakalanabililyor. Dahili mikrofon ve USB bağlantısı olan modelde 3.5 saat kullanım ömrü sunan bir dahili batarya bulunuyor. Ayrıca 1 metreye kadar su altında korumasız kullanılabiliyor.

32GB microSD desteği sunan üründe sadece ABD'de 4GB hafıza kartı kutuya dahil. 199$ fiyat etiketine sahip olarak ABD ve Avrupa'da 21 Ekim'de satışa sunulacak üründe siyah, kırmızı ve mavi renk seçeneği bulunuyor. Yeşil renk ise sadece Amazon üzerinden yıl sonunda satışa başlayacak.

http://contour.com/products/contour-roam-2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ugur_dn 7 yıl
Gopro hero3 daha iyi bu durumda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 27. Bölüm "Top Gear, Sky Rider, Star Maker ve fazlası" 7 yıl 2si1:Güncel Haber ve Teknoloji Programı 6. Bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim