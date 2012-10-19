ContourROAM2 aksiyon kamerası 21 Ekim'de satışa sunuluyor





Aksiyon kamerası segmentinin önemli oyuncularından olan Contour, kolay kullanımı ile öne çıkan ürün gamını yeni bir üye ile genişletti.





ContourROAM2 modeli firmanın ödüllü tasarımını aynen devam ettiriyor. Ürünün özellikleri, müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildi. ContourROAM2, Contour+2 ile birlikte firmanın yenilik ve basitliğe verdiği önemi gösteriyor.





Serinin klasik Instant On-Record adlı kızaklı butonu ile anında video çekimini başlatabiliyorsunuz. Ürün Full HD formatta 30 kare/saniye, HD formatta 60 kare/saniye ve 1280 x 960 piksel formatında 30 kare/saniye kayıt yapabiliyor. Videolar MP4 formatında ve H.264/AAC kodeği ile uyumlu olarak kaydediliyor.





5MP sensör ile sabit görüntü çekmek de mümkün. Her 1/3/5/10/30 veya 60 saniyede otomatik olarak sabit görüntü çekimi yapılıyor.





Lens açısı 170 derece iken, lens dönüş açısı ise 270 derece. Gömülü lazer ile her zaman doğru açı yakalanabililyor. Dahili mikrofon ve USB bağlantısı olan modelde 3.5 saat kullanım ömrü sunan bir dahili batarya bulunuyor. Ayrıca 1 metreye kadar su altında korumasız kullanılabiliyor.





32GB microSD desteği sunan üründe sadece ABD'de 4GB hafıza kartı kutuya dahil. 199$ fiyat etiketine sahip olarak ABD ve Avrupa'da 21 Ekim'de satışa sunulacak üründe siyah, kırmızı ve mavi renk seçeneği bulunuyor. Yeşil renk ise sadece Amazon üzerinden yıl sonunda satışa başlayacak.

http://contour.com/products/contour-roam-2