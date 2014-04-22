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Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı yeni kafa üstü kulaklığını tanıttı: CM Storm Sirus-C

5 yıl
1,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı yeni kafa üstü kulaklığını tanıttı: CM Storm Sirus-C
CM Storm markası altında oyunculara yönelik farklı ekipmanlar hazırlayan Cooler Master, ürün gamına üst seviye ses kalitesine ihtiyaç duyanlara özel olarak geliştirdiği yeni kulaklık modeli CM Storm Sirus-C'yi eklediğini duyurdu.
Kafa üstü formunda hazırlanan ve bünyesinde oyun içi görüşmeler için mikrofon barındıran CM Storm Sirus-C, iki taraflı yerleştirilen 44mm (50 ohm / 118 dB ± 3 dB) ana sürücüsü ve 40mm subwoofer / bas sürücüsü (32 ohm / 116 dB ± 3 dB) ile düşük frekanslardan yüksek frekanslara tüm ses spektrumunu kapsayabiliyor ve böylece çok daha iyi bir işitsel deneyim sunabiliyor. 2.2 kanal tasarımını dahili amplifikatör birimi ve USB ses kartıyla destekleyerek daha derin ve zengin ses verebilen kulaklık, bilgisayarlar yanında oyun konsollarıyla da kullanılabiliyor ve belirtildiği kadarıyla konfor açısından sorun yaşatmayarak iyi düzeyde gürültü engelleme yapabiliyor. Teknik olarak 20Hz - 20,000Hz frekans tepki aralığıyla 3metre (3.5mm jak ya da USB) kablo uzunluğu gibi detayları bulunan ürün, beyaz LED aydınlatmasıyla da oyuncuların ilgisini çekebilecek bir tasarım çizgisi ortaya koyuyor.
Cooler Master'ın yeni oyuncu kulaklığı CM Storm Sirus-C, 85 Euro fiyat etiketiyle Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor.
 
Cooler Master, oyunculara yönelik hazırladığı yeni kafa üstü kulaklığını tanıttı: CM Storm Sirus-C

http://gaming.coolermaster.com/en/products/audio/sirus-c/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ynal 5 yıl
CM Storm ürünleri dikkat çekmeye başladı.
Kulaklık gayet iyi, 44mm sürücülere ek subwoofer hem müzik, hem de oyunlarda insanı gerçek atmosfere sokacak gibi, ayrıca kulaklığın USB Ses kartlı olması ayrı bir avantaj daha; böylece çevresel ses deneyimide elde edilebilecek, kulaklık 7.1 surround olarak ta kullanılcak, Led lerde bir harika görünüyor.
Böyle bir headset için 85€ gayet iyi bir rakam, tabii ülkemize doğru geldikçe bu fiyatın kar topu gibi büyüyeceği kesin.
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alestra123 5 yıl
250-300 TL bir fiyatı var bir ses sistemi kadar fiyatı var
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matmuhendisi 5 yıl
Söyle bisey alıp kaptırmak istiyorum kendimi oyuna :):)
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