Cooler Master ve GTR Simulator yarış simülasyonunu duyurdu

Geçmiş yıllarda sadece bilgisayar veya konsol başında oyun oynayabilirken bugün artık özel simülasyon sistemleri geliştiriliyor. Koltuk, masa, monitör, pedal, direksiyon gibi pek çok bileşeni bir araya getiren bu sistemler deneyimi de yoğunlaştırıyor.

GTA-F Cooler Master Edition özellikleri ve fiyatı

Cooler Master ve GTR Simulator ortaklığında geliştirilen GTA-F Cooler Master Edition yarış simülasyonu en iyilerden birisi olmaya aday. Simülasyon ile oyuncular kısa süre içerisinde oyuna başlayabiliyor.

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Sistem tamamen ayarlanabilir bir iskelet ve her boyutta oyuncuya uyabilen birinci sınıf bir koltuk ile geliyor. 14 ayar noktası ile kullanıcıları koltuklarını istedikleri yükseklik veya düzlem boyunca ayarlayabiliyor.

Sistemde 30-36 inç arasında 3 monitör ve tek bir 50 inçlik monitör için yer var. İskeletin alt kısmında ise 442mmx344mm ölçülerinde bir taban mevcut. Bu taban sayesinde kasa daha erişilebilir bir noktaya geliyor.

Sistemde iki adet masa yüzeyi kolay bir şekilde birbirinin yerine çıkarılıp takılabiliyor. Hareketli yapısı ile klavye ve fare tepsisi de oyunculara kolaylık sunuyor. Bu tepsiye istenirse direksiyon aksesuarları da yerleştirilebiliyor. GTA-F Cooler Master Edition sistemi yıl sonuna doğru 1000$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.