ADATA aydınlatmalı yeni oyuncu SSD modelini duyurdu

Son dönemde SSD sektörünün de oyun dünyasına giriş yaptığını görüyoruz. Oyuncu SSD olarak ortaya çıkan yeni sınıfta daha hızlı ve tabi ki RGB aydınlatmalı depolama bellekleri yer alıyor. ADATA XPG SPECTRIX S40G bunun son örneği.

ADATA XPG SPECTRIX S40G özellikleri ve fiyatı

Oyuncu donanımları pazarında uzun süredir Spectrix markası ile mücadele eden ADATA daha önce de oyuncu SSD modelleri piyasaya sürmüştü ancak ADATA XPG SPECTRIX S40G en iyisi olarak öne çıkıyor.

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Üst seviye PCIe Gen3 x4 ara birimini kullanan ADATA XPG SPECTRIX S40G yazma hızlarında, 3000MB/s okuma hızlarında da 3500MB/s seviyelerini zorlayabiliyor. Rastgele erişimde ise okuma performansı 390K IOPS iken yazma performansı da 380K IOPS. M.2 2280 sertifikası ile de AMD ve Intel platformlarına destek sunuyor.

Güvenlik tarafında LDPC hata düzeltme kodu teknolojisi sayesinde veri hataları anında telafi ediliyor ve en doğru veri transferi sağlanıyor. 256-bit AES şifreleme ile de veri transferleri güven içerisinde yapılıyor.

Diğer bir dikkat çekici özellik ise yüzeyin büyük kısmını kaplayan RGB aydınlatma modülü. XPG kontrol yazılımı ile oyuncular SSD sürücüye istedikleri şekilde renk efektleri yansıtabiliyorlar. ADATA XPG SPECTRIX S40G kapasite ve fiyatlar şu şekilde:

256GB – 160TB TBW- 70$

512GB – 320TB TBW- 100$

1TB – 640TB TBW – 190$