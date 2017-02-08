Cooler Master yeni MasterCase Pro 6’yı duyurdu

Cooler Master’ın kullanıcılara daha fazla özelleştirme imkanı sunduğu MasterCase serisi büyümeye devam ediyor. Ödüllü Pro 5 modelinden sonra yan versiyon olarak nitelendirilebilecek Pro 6 modeli de duyuruldu.

Özelleştirme konsepti devam ediyor

Cooler Master, özelleştirilebilir konseptine FreeForm adını verdi. Bu modüler sistem birden fazla iç ve dış düzene imkan sağlıyor. Bununla birlikte, sürücü kafeslerini kolayca taşıyabilir veya çıkarabilir, SSD'leri dört farklı konumda monte edebilir, büyük sıvı soğutma radyatörleri ile ekran kartları takabilir, kablolarınızı temiz ve gizli tutabilirsiniz.

MasterCase Pro 6'yı MasterCase serisinin geri kalanından ayıran özellik, onun gömülü görünümünde. Üst, ön ve arka paneller, koyu metalik gri renkte pürüzsüz panellerle sorunsuz bir şekilde birleştirilmiş. Cephe, alt kısımdan çıkan yumuşak bir LED aydınlatma ile işaretlenmiş. I/O paneli de üst panele karışan bir kapak tarafından gizleniyor.

Cooler Master, gömme tasarımlı kasaların tipik olan subpar hava akışından endişe edenler için ilginç bir "pop" çözümü ekliyor. Havalandırma sağlayan kasanın dört köşesindeki ince deliklerin dışında; üst ve ön panellerde paneller ve çerçeve arasındaki boşluğu kaplayan küçük delikleri oluşturan iki katmanlı bir manyetik panelleme sistemiyle açılabiliyor. Çok yönlü sıvı soğutma, üstteki 297 mm radyatör alanına izin veren bir su soğutma braketi ile üste veya alttaki HDD kafesini değiştirerek öne kurulabiliyor.

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SSD'ler için dört montaj konumu olan iki cep bulunuyor ve temiz yönetim için güç kaynağını ve kabloları izole eden bir iç bölme paneli yer alıyor. Sürücü kafes ayarlaması için benzersiz klips ve tıklama paneli de mevcut.

MasterCase Pro 6 için Cooler Master'ın tasarım ekibi ve "Makers" tarafından oluşturulan bir aksesuar yelpazesiyle destekleyebilirsiniz. Makers ekosistemi giderek büyüyor ve uzun yıllar kasanızı taze tutabilirsiniz.