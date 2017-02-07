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Vizio’ya kişisel bilgileri satmaktan ceza

Bir süre önce Çinli LeEco tarafından satın alınan Vizio, 2014 yılından bu yana devam eden kişisel verileri izinsiz toplama davasında taraflarla uzlaşma sağladı.
2 yıl
1,6b
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4
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde en değerli bilgi artık kullanıcıların kişisel verileri haline geldi. Reklamların daha kişiye odaklı hale gelmesini ve tıklanma sayısını arttırmasını sağlayan kişisel veriler, yasak olmasına rağmen toplanıyor veya satılıyor. Kurumlar elinden geldiği kadar bunu yapan firmalara yaptırım uygulamaya çalışıyor.

İddialar oldukça ciddi

Televizyonları ve tabletleri ile tanıdığımız Çinli Vizio da kişisel verilerin toplanması konusunda ceza yiyen firmalardan. Geçen sene LeEco tarafından satın alınan Vizio, 2014 yılından bu yana davalık. Ay içerisinde davada uzlaşma sağlandı.

Vizio’nun ABD’de sattığı yaklaşık 11 milyon televizyon modelinde kullanıcının bilgisi olmadan saniye saniye izleme bilgilerini topladığı gerekçesiyle tüketiciler tarafından 2014 yılında dava açılmıştı. Vizio’nun sadece o yıl satılan değil geçmiş yıllardaki televizyonlarında da bir güncelleme ile bu takip programını kurduğu ifade ediliyor.

Vizio’nun takip yazılımı ile ilgili kullanıcılara yetersiz bilgiler verdiği, kullanıcı sözleşmesinde kişisel verilerin kullanımını üstü kapalı geçiştirdiği de iddialar arasında. Firma dava aşamasında Federal Ticaret Komisyonu ve New Jersey savcılık bürosu ile uzlaşmayı kabul etti.

Uzlaşma şartlarına göre firma 2014 yılından bu yana illegal olarak topladığı kişisel veriler için 2.2 milyon dolar tazminat ödeyecek. Bunun 1.5 milyon doları komisyona, 700 bin doları ise New Jersey tüketici hakları kuruluna gidecek. Ayrıca Vizio bugüne kadar topladığı verileri silecek ve ürünlerinde anlaşılır bir şekilde kullanıcısından izin alacak.

Ayrıca Bkz. "Netflix’in çevrimdışı izleme özelliği davalık oldu"

Vizio yaptığı açıklamada toplanan bilgilerin sadece çeşitli analizler hazırlamak için kullanıldığını ve kesinlikle üçüncü taraf kişilerle paylaşılmadığını ifade etti.

Yaşanan olay elbette ilk değil ve olmayacak. Geçmiş yıllarda Samsung ve LG akıllı televizyonları da kullanıcıların bilgilerini izinsiz olarak toplamakla suçlanmıştı. Kullanıcı verileri ile bir şekilde etkileşime geçen üreticiler, bunu kullanmaktan kendilerini alamıyor. 

 

http://www.zdnet.com/article/vizio-to-pay-2-2m-for-invasive-tracking-of-users-and-selling-their-data/ Yorum Yaz
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addidas_85 2 yıl en beğenilen
LG marka tv kullanıyorum ve şöyle bir durumu fark ettim;
Usb taktığım zaman Internet kapalı ise normal bir şekilde çalışıyor ve video açmadığım sürece aktif olmuyor ama ne zaman ki Internet bağlantısını açarsam 7/24 sürekli usb ile işlem yapıyor.
Tabiki sorarsam kullanıcı ile ilgili veri toplamıyorum sadece kullanım kalitesine yönelik geliştirme yapıyoruz deyip dururlar. Bu kadar amatörce yapan firmalar bu bilgileri topluyorsa diğer firmalar neler yapıyor Allah bilir.
Son olarak ufak bir hatırlatma;
Facebook da bir süre önce paylaşım sıralaması ile oynayıp bazı kişilerde paylaşımların az beğeni almasını sağlamış ve bunun etkileri üzerinde bir araştırma yapmıştı, sonra durum anlaşılınca sözleşmede var deyip durumu kurtarmıştı.
LG marka tv kullanıyorum ve şöyle bir durumu fark ettim;Usb taktığım zaman Internet kapalı ise normal bir şekilde çalışıyor ve video açmadığım sürece aktif...
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addidas_85 2 yıl en beğenilen
LG marka tv kullanıyorum ve şöyle bir durumu fark ettim;
Usb taktığım zaman Internet kapalı ise normal bir şekilde çalışıyor ve video açmadığım sürece aktif olmuyor ama ne zaman ki Internet bağlantısını açarsam 7/24 sürekli usb ile işlem yapıyor.
Tabiki sorarsam kullanıcı ile ilgili veri toplamıyorum sadece kullanım kalitesine yönelik geliştirme yapıyoruz deyip dururlar. Bu kadar amatörce yapan firmalar bu bilgileri topluyorsa diğer firmalar neler yapıyor Allah bilir.
Son olarak ufak bir hatırlatma;
Facebook da bir süre önce paylaşım sıralaması ile oynayıp bazı kişilerde paylaşımların az beğeni almasını sağlamış ve bunun etkileri üzerinde bir araştırma yapmıştı, sonra durum anlaşılınca sözleşmede var deyip durumu kurtarmıştı.
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kadirirdem 2 yıl
Öyleyse tüm firmalar suçlu...
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SDLGranada 2 yıl
Kullanıcı bilgilerini cepleyen her şirket en ağır şekilde cezalandırılmalı.İnşAllah google,apple ve microsoft da ceza alır.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Trump Allah ediyi Allah
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