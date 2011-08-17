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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ü satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ü satışa sundu
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Cooler Master resmi tanıtımını üç hafta önce yaptığı yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ün satışına başladı. 144 x 144 x 105 mm boyutlarında ve 592 gram ağırlında olan yeni soğutucuda elektrolizle kaplanmış bakır tabana ve 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna yer veriliyor.
Tasarım özellikleri sayesinde işlemciyle birlikte bellek modüllerini de serinletebildiği belirtilen GeminII S524'e, 800-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 15.1-31.6 dbA arasında gürültü yaratan 120mm çapında fan eşlik ederken, dilendiği takdirde 140mm çapında daha büyük bir fanla da kullanılabiliyor.
Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD'nin ise AM2(+)/AM3/FM1 (Fusion-A serisi) işlemcileriyle uyumlu olan Cooler Master GeminII S524, yurt dışında 39.99$ olan son kullanıcı satış fiyatıyla alınabiliyor. 
Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ü satışa sundu
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ü satışa sundu
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any77 7 yıl
tam istediğim tasarım fakat daha türkiyede yok sanırım
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behcet98 7 yıl
kullanıyorum, memnunum
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DH Misafiri 7 yıl
Ülkemizde %35 ile 40'ı vergi olur. 100 liralık benzinin 60 tlsi vergi ne olacak bizim milletin halı anlamadım gitti.
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bilenbilir 7 yıl
Direkt temas olaydı iyiydi... Onun dışında akıllıca bir tasarım.. Direkt temas olsaydı tadından yenmezdi ancak üreticiyi de anlıyorum, bir sonraki ürüne de bişeyler bırakmalı ki devam edebilsin rekabete....
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behcet98 8 yıl
nerde bulunur ?
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Recharged 8 yıl
Satış fiyatı yurt dışında iyi gibide acaba ülkemizde ne olur merak ediyorum.Ürünü beğendim,gelirse almayıda düşünüyorum.
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sahafiec 8 yıl
...elektrolizle kaplanmış bakır tabana ve 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna yer veriliyor.

altıncı ısı borusu nerede ki, gizli mi acaba?
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