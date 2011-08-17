Cooler Master yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ü satışa sundu

Cooler Master resmi tanıtımını üç hafta önce yaptığı yeni işlemci soğutucusu GeminII S524'ün satışına başladı. 144 x 144 x 105 mm boyutlarında ve 592 gram ağırlında olan yeni soğutucuda elektrolizle kaplanmış bakır tabana ve 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna yer veriliyor.

Tasarım özellikleri sayesinde işlemciyle birlikte bellek modüllerini de serinletebildiği belirtilen GeminII S524'e, 800-1800 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 15.1-31.6 dbA arasında gürültü yaratan 120mm çapında fan eşlik ederken, dilendiği takdirde 140mm çapında daha büyük bir fanla da kullanılabiliyor.

Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD'nin ise AM2(+)/AM3/FM1 (Fusion-A serisi) işlemcileriyle uyumlu olan Cooler Master GeminII S524, yurt dışında 39.99$ olan son kullanıcı satış fiyatıyla alınabiliyor.