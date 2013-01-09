Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Hyper 212X

Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 212X'in basın duyurusunu yayımladı.

Üzerindeki fan hesaba katılmadığında, 116 mm x 51 mm x 158 mm ölçülerinde ve 492 gram ağırlığında tasarlanan Hyper 212X'e, alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Daha başarılı ısı transferi adına, her bir ısı borusunun, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olması sağlanmış. Ayrıca alüminyum yaprakların tam ortasına V şeklinde arka arkaya sıralanmış mini delikler göze çarpıyor. Bu mini delikler, firmanın yaptığı açıklamaya göre, fanın oluşturduğu hava akımının, ısı borularına doğru yönlenmesine rehberlik ediyor. Bu durum da Hyper 212X'in genel soğutma performansına olumlu katkıda bulunuyor.



Intel kanadında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilere; AMD kanadında ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcilere tam destek veren Hyper 212X'in alüminyum yaprakları 120 mm çapında fan tarafından serinletiliyor. 600 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika hızları arasında çalışan fan, 24.9 CFM ile 82.9 CFM performansları arasında hava üflüyor. Fan düşük devirde 9 dBA ses çıkarırken, yüksek devirde çıkan ses 36 dBA. Bu bilgilere ilaveten fanda, dördüncü jenerasyon mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Böylece fanın çalışma ömrü 160.000 saate kadar yükselmiş.



http://www.coolermaster.com/news.php?id=6267&action=ViewNews&newsletter=2