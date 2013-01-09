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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Hyper 212X

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,7b
1
69
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Hyper 212X
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Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Cooler Master, yeni işlemci soğutucusu Hyper 212X'in basın duyurusunu yayımladı.
Üzerindeki fan hesaba katılmadığında, 116 mm x 51 mm x 158 mm ölçülerinde ve 492 gram ağırlığında tasarlanan Hyper 212X'e, alüminyum yapraklar, her biri 6 mm çapında 4 adet bakır ısı borusu ve bakır taban eşlik ediyor. Daha başarılı ısı transferi adına, her bir ısı borusunun, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olması sağlanmış. Ayrıca alüminyum yaprakların tam ortasına V şeklinde arka arkaya sıralanmış mini delikler göze çarpıyor. Bu mini delikler, firmanın yaptığı açıklamaya göre, fanın oluşturduğu hava akımının, ısı borularına doğru yönlenmesine rehberlik ediyor. Bu durum da Hyper 212X'in genel soğutma performansına olumlu katkıda bulunuyor.
Intel kanadında LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilere; AMD kanadında ise AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcilere tam destek veren Hyper 212X'in alüminyum yaprakları 120 mm çapında fan tarafından serinletiliyor. 600 devir / dakika ile 2.000 devir / dakika hızları arasında çalışan fan, 24.9 CFM ile 82.9 CFM performansları arasında hava üflüyor. Fan düşük devirde 9 dBA ses çıkarırken, yüksek devirde çıkan ses 36 dBA. Bu bilgilere ilaveten fanda, dördüncü jenerasyon mil yatağı teknolojisi kullanılmış. Böylece fanın çalışma ömrü 160.000 saate kadar yükselmiş.
Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Hyper 212X
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Hyper 212X
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: Hyper 212X
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http://www.coolermaster.com/news.php?id=6267&action=ViewNews&newsletter=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spadelock 4 yıl
arkadaslar asrock 990 fx exreme3 amd3+ ana kartina uyarmi bu? amd3+ uyumlu diyor. ama montajinda bir sikinti cikarmi? birde normal siradan bir kasaya olurmu? yoksa bunun kasalarinin eni normal kasadan dahami genis olmak zorunda cunki bunu takinca kasanin yan kapagi kapanirmi? ben almak istiyorum ama olmaz uymaz diye korkuyorum
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Ravenholm 5 yıl
212EVO'nun anakart arka bağlantı plakası 212X'e uyar mı? tekrar eskisini sökmek yenisini takmak istemiyorum zahmetli olacak. Sonuçta her ikisi de birbiriyle en boy aynı yapıda aynı seri ürünü, yani anakart'a bağlantı parçası aynıdır herhalde.
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Guest-9CB19E078 5 yıl
bu model evonun geliştirilmiş versiyonudur evodan farkları

1-) fan ömrünün uzun olması ( minimum deformasyona uğrayan ve yağ gereksinimi az olan farklı bir fan teknolojisi geliştirilmiş )
2-) yeni tasarım ile fanda %25-30 daha fazla hava akımı kazanımı
3-) ısı borularının ve yaprakların hava akış verimi arttırılmış
4-) ısı boruları evoya göre daha kalın
5-) ısı borularını tutan aleminyum tabaka evoya göre daha kalın ( evoya göre fazladan 30 gr lik fark bu tabakanın ve boruların kalınlığından kaynaklanıyor )

arada fiyat farklı olmaması nedeni ile soğutucu seçimi yapacak arkadaşlara yeni versiyonu önerilir....
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yunhao 6 yıl
Bu iyi ya da kötü? bkz: rmz.co/...
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magneetic 6 yıl
Kutu iceriginde 2. fan icin gerekli klipsler var.
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thomson 6 yıl
Ram slotlarından birini kapatıyor mu?
Dikey veya yatay montajda yüksek profilli ramlerde.
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magneetic 6 yıl
Fx 6300 ile bosta 33 34 derece,moh warfighter oyununda tum ayarlar yuksek oldugunda 42 43 derece.kutu iceriginden cikan tetmal macunu kullandim.
Ayni islemci Stok fanla bosta 37 38 derece ayni sekilde yukte 62 63 64 derece .
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Bytekno 6 yıl
bakır teller direk teması hoşuma gitti kaliteli bir termal macunla süper bir soğutma sağlayacaktır ama bende daha iyi tasarımlar bekliyorum v8 gibi
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Buyukbaba 6 yıl
ayda bir yorum yapılan konuya ben de bu ayki yorumu yapayım,

evodan farkı şu, evonun EU modellerinde fan devir sayısı 1600, hava akışı 66,3 CFM. Yani Türkiye den alacağınız orijinal evolar böyle diye biliyorum.

Bunda her yerde aynı olmak üzere devir 2000, hava akışı 82,9 CFM. Çok ufak aerodinamik geliştirmeler de dikkate alınırsa, Türkiyede iki ürün farkeder gibi geliyor. Amerikada daha az farkedebilir.
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CVenturas 6 yıl
Bu soğutucu M5A97 EVO R2.0 Anakartta soğutmalı Corsair Vengeance ramleri ile bir sıkıntı çıkarır mı? Yoksa low profile mı Tavsiye edersiniz.?
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Holy Templar 6 yıl
güzel haber
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Hep aynı şeyler . Birkaç değişiklik yapıp yeni bir şeymiş gibi piyasaya sürüyorlar .
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_bluescream_ 6 yıl
fara25
kickstarder da bir fan vardı alamamıştım pişman oldum fan yerine direk platform dönüyodu ama 150 $ istemiştir ve en başarılı soğutuculardan %40 daha iyi soğutuyomuş

evet onu bende görmüştüm, ilerliyen süreçte sorun yaratırmıydı bilmem ama güzeldi.
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fbkaya 6 yıl
eğer performansi iyiyse alabilirim
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