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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: CM Storm Inferno

8 yıl
18b
1
14
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: CM Storm Inferno
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HAF X kasa modelinin Altın sarısı özel bir versiyonunu hazırlayan Cooler Master, sahibi olduğu CM Storm markası altında yeni bir oyuncu faresi sunuyor. MMO (massively multiplayer online) tutkunları için hazırlanan Inferno isimli yeni oyuncu faresi, yüksek netlik, yüksek hassasiyet ve ergonomik kullanım özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış. 4000 DPI çözünürlüğünde ikiz lazer sensörüne sahip olan fare, oyun profillerini 128Kb kapasiteli yerleşik hafızasında tutabiliyor. Rapid Fire ve Storm Tactics tuşları da olmak üzere toplamda 11 butona sahip olan fare, bunlardan 9'unun programlanabilmesine olanak tanıyor.

Tepki süresi 1ms olarak açıklanan ve altın kaplı USB konnektöre sahip olan CM Storm Inferno, 60$ seviyesindeki fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlıyor.

Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: CM Storm Inferno
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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: CM Storm Inferno
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Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: CM Storm Inferno
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
ben aldım kullanm olsun rahatlık olsun süper hemen farkedersınız zaten kalıtesı super mause pad hedıyelı aldım o mause pad de super 2 lı oldu tavsıyee ederım
1 Yanıt Yanıtla
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S 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben aldım kullanm olsun rahatlık olsun süper hemen farkedersınız zaten kalıtesı super mause pad hedıyelı aldım o mause pad de super 2 lı oldu tavsıyee ederım

Teşekkürler, almadan önce bayaa bi araştırmışsınız ama belli :)
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EgoisTe91 8 yıl
Farkı yaratan mouse değil onu kullanandır ama soyle bi mouse olsada fena olmaz

kullandıgım en pahalı mouse
LiNK
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qrand 8 yıl
Hocam Mouse Güzel. 2. Sistemimi toplayacağım. bunu alıcam. Cs ciler için ideal. Şuanda kullandığım X7de güzel ancak Buna daha bi kanım ısındı :D
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SchutZ 8 yıl
Marka ve logoyu Razer yapın kırmızı yerine mavi ışık verin fiyatını 3 kat artar
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otomania 8 yıl
Logitech'de kararlıyım :D, CM'ın böyle bir hamle yapması hoşuma gitti ama biraz abartmışlar tasarımı sanki :D
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Guest-D06A31849 8 yıl
Alet ayrıca bir tuşla notebook soğutucusuna dönüşüyormuş
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älg 8 yıl
Razer gibi kaliteli hissi oluşturmadı bende.
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Thehunt 8 yıl
mükemmel görünüyo
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king size 8 yıl
beğenmedim
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lj94 8 yıl
off süper yaa:D ele süper oturur bu
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