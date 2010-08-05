Cooler Master'dan yeni oyuncu faresi: CM Storm Inferno

HAF X kasa modelinin Altın sarısı özel bir versiyonunu hazırlayan Cooler Master, sahibi olduğu CM Storm markası altında yeni bir oyuncu faresi sunuyor. MMO (massively multiplayer online) tutkunları için hazırlanan Inferno isimli yeni oyuncu faresi, yüksek netlik, yüksek hassasiyet ve ergonomik kullanım özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış. 4000 DPI çözünürlüğünde ikiz lazer sensörüne sahip olan fare, oyun profillerini 128Kb kapasiteli yerleşik hafızasında tutabiliyor. Rapid Fire ve Storm Tactics tuşları da olmak üzere toplamda 11 butona sahip olan fare, bunlardan 9'unun programlanabilmesine olanak tanıyor.

Tepki süresi 1ms olarak açıklanan ve altın kaplı USB konnektöre sahip olan CM Storm Inferno, 60$ seviyesindeki fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlıyor.