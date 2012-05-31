Corsair Accelerator 60GB video inceleme

baba_mustafa Bunlara çok gerek var mı bilmiyorum, Crucial 512 GB sata3 SSD 399$, sonuçta yarım TB, buna pahalı diyenler olabilir, illaki kendilerine göre haklı sebepleri de vardır ama bence makul. Linki aşağıda.http://www.amazon.com/Crucial-2-5-Inch-Solid-State-CT512M4SSD2/dp/B004W2JL3Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1338671689&sr=8-1
lnfoman Ben izledim bile :) Keşke dizüstü bilgisayarım 2 sabit disk sürücüsünü desteklese de yanına bir tane de ssd alsam. 60 gblık ssd windows ve programlar için yeter bana, diğerini depoya ayırırım.
DH Misafiri Şöyle bir şey var arkadaşlar bende ocz synapse cache 64 gb. modelş var. Aygıt yöneticisinden depolama denetleyicilerinden marvell 91xx sata 6g controllerden özelliklerden (çift tıklama ile) Policies altında iki adet tiki kaldırdığımda (enable driver cache mode ve enable safety remove disk) ATTO testlerinden belirli bir yükselme var örneğin; tikler varken okuma değerleri 340 mb. tikler kaldırıldıktan sonra 404 mb. bilginiz olsun kolay gelsin.
mekanık diskleri genelde depolama için kullanıyoruz.
2 Hafta önceki indirimde yarım TB SSD'lerde 385 dolar fiyatı vardı, üstünden makul zamanda geçti, sonuçta 399$'da herkes veremez belli, kısaca benim fikrim yarım TB için makul olan fiyatın 350 $ olduğu yönünde.
Kapasitesini düşünecek olursak hiçte pahalı değil.
Bu accelerator sürücüler uygun olursa,Laptop lardaki hdd load sıkıntılarına çare olacaksa almayı düşünüyorum. dvd sürücümü zaten kullanmıyorum.
Belki biliyorsunuzdur ama yine hatırlatmış olayım. Daha önce kullanmıştım DVD sürücünüzü kullanmıyorsanız iki disk kullanabilirsiniz
güzel bilgi teşekkürler...