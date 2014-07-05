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Corsair Carbide AIR 540 Kasa Video İnceleme

5 yıl
50,9b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsar'in kübik yapısı, bölmeli iç dizaynı ve farklı görüntüsüyle klasik kasalardan ayrışan kasası Carbide AIR 540'ı inceliyoruz.
 
 

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Vedpla 5 yıl en beğenilen
Chris Brown üstat bunu incelemişti gayet güzel.
Corsair gibi bir firma kasalarını geç yollamasa gerek ?
Tüm firmaların ilgisiz olduğuna inanmıyorum ben artık.
Siz Samsung gibi firmalara öncelik veriyorsunuz çünkü daha çok tıklanıyor.
Fakat bizim gibi donanımcılar her zaman forumda.
Forum ortamı olmasa şu siteye adım atmam.
Zaten forum olmasa sizde ayakta duramazdınız.
Chris Brown üstat bunu incelemişti gayet güzel.Corsair gibi bir firma kasalarını geç yollamasa gerek ?Tüm firmaların ilgisiz olduğuna inanmıyorum ben a...
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Yanıtla +31
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DH | equ* 5 yıl
Chris Brown dan 2.5 ay sonra inceleyebildiginiz icin tesekkur ederiz.
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DeepDarkSleep 5 yıl
Arkadaşlar merhaba.

Ben kasayı gerçektende çok beğendim. Bazı mağazaların sitelerine baktım ama maalesef ''ürün stoklarda gözükmemektedir'' yazıyor.

Kasayı direkt http://www.corsair.com/en-ca/carbide-series-air-540-high-airflow-atx-cube-case corsair'ın sitesinden alsam kaç günde İstanbul'a gelir?

Yardımınız için teşekkür ederim.

Tam da Kasa alma arifesine girdiğim için bu ürün aklımı çaldı da
2 Yanıt Yanıtla
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malicalik13 5 yıl
760T incelemesi isteriz!
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OldGamers86 5 yıl DeepDarkSleep
DeepDarkSleep

Arkadaşlar merhaba.

Ben kasayı gerçektende çok beğendim. Bazı mağazaların sitelerine baktım ama maalesef ''ürün stoklarda gözükmemektedir'' yazıyor.

Kasayı direkt http://www.corsair.com/en-ca/carbide-series-air-540-high-airflow-atx-cube-case corsair'ın sitesinden alsam kaç günde İstanbul'a gelir?

Yardımınız için teşekkür ederim.

Tam da Kasa alma arifesine girdiğim için bu ürün aklımı çaldı da


Çok yakın bir zamanda ben de İnventus'tan kasayı temin ettim. Firmanın elinde ben alırken 1-2 tane daha vardı. Ararsanız size yardımcı olurlar. Zaten yoksa da sipariş ediyorlar. Buradan bakabilirsiniz: http://inventus.com.tr/mi_products/Product.aspx?PID=6008

İletişim için: http://inventus.com.tr/mi_inventus/ContactUs.aspx
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tech guru 5 yıl DeepDarkSleep
Selamlar,

Siyah ve beyaz versiyonları İntenvus'ta mevcut. Corsair sitesinden TR gönderimi yok malesef. Zaten gümrük ve kargo masrafı çok fazla olurdu.

inventus.com.tr/...

inventus.com.tr/...
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orhanyıldız 5 yıl
Tasarım itici bence
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The Times 5 yıl
Detaylı bir inceleme, teşekkürler...
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Gece772 5 yıl
ooo adam çıktı estiriyor
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jinjin 5 yıl
Hızlı inceleme..
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komodotsk 5 yıl
Güzel kasa ama 2. el satan pek görmedim. Alan bırakamıyor herhalde.
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FaLCoN^ 5 yıl
Erken geldi inceleme değil mi.....
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matmuhendisi 5 yıl
Benimde hoşuma gitmedi kasa..
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Apoc 5 yıl
kasa'nın incelemesini geç yaptılar çünkü kasa ellerine geç geldi,bizzat para verip kasa'nın incelemesini yapmıyorlar diye biliyorum :)
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Vedpla 5 yıl en beğenilen
Chris Brown üstat bunu incelemişti gayet güzel.
Corsair gibi bir firma kasalarını geç yollamasa gerek ?
Tüm firmaların ilgisiz olduğuna inanmıyorum ben artık.
Siz Samsung gibi firmalara öncelik veriyorsunuz çünkü daha çok tıklanıyor.
Fakat bizim gibi donanımcılar her zaman forumda.
Forum ortamı olmasa şu siteye adım atmam.
Zaten forum olmasa sizde ayakta duramazdınız.
Yanıtla +31
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gokayaktan 5 yıl
Graphite 600T ve bunun arasında kalmıştım ama sırf beyaz istediğim için Graphite 600T aldım.Bildiğim kadarıyla AIR 540'ın da beyaz modeli çıkacak.Her türlü corsair kasa işinde iyi ya :D
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potur 5 yıl
@Chris Brown
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ecs_elite_group 5 yıl
koca kasaya 2 tane 3,5'' hdd yuvası enteresan olmuş.
acaba 2,5'' hdd lerin performansı yeterli seviyelere geldiği içinmi böyle yapmışlar ki diye düşündüm;
aslında mantıklıda enerji tüketimi açısından ama 3,5'' hdd lerin daha uzun ömürlü olacağı kanısındayım.
öyle abartılı bir depolama alanı ihtiyacım olmadığı halde bende bile 3 tane 3,5'' hdd var
(yeni hdd alınca eskilerini depolama amaçlı sistemde tutuyorum 1tane 250gb lık eski diskimi siteme dahil etmedim boyutu küçük olduğu için boşuna elektrik harcamasın)
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