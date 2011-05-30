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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, Flash Voyager 3.0 serisi USB 3.0 destekli belleklerinin satışına başladı

7 yıl
9,7b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair çevresel koşullara dayanıklı belleklerden oluşan Flash Voyager ailesinin USB 3.0 destekli yeni seçeneklerini satışa sunduğunu açıkladı. Uyumlu anakart veya cihazlar ile kullanıldıklarında USB 2.0 destekli modellere göre ciddi oranda daha yüksek veri transfer hızları sunabilen yeni sürücüler, geriye dönük destek çerçevesinde USB 2.0 portu üzerinde de çalışabiliyorlar. Özel kasa tasarımı sayesinde darbeye ve suya karşı korumalı olan Flash Voyager 3.0 serisi yeni sürücüler üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Corsair'den yapılan açıklamaya göre Flash Voyager 3.0 ailesinin 8GB kapasiteli versiyonu 19.99$, 16GB kapasiteli versiyonu 29.99$ ve 32GB kapasiteli versiyonu ise 69.99$ seviyesinden sunuluyorlar. 10 yıllık garanti ile gelen yeni sürücüler için Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, "Flash Voyager 3.0 sürücü ailesinin okuma hızlarındaki ciddi artış sayesinde video, resim ve diğer büyük dosyalara çok daha hızlı bir şekilde erişilmesine olanak tanınıyor." dedi.


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mehmetturk52 7 yıl
Ben de çok araştırdım flash bellekleri. OCZ Rally 2 ile Corsair arasında düşünmekten delirmiştim bir zamanlar. OCZ en hızlı ürün olarak anılıyordu. Şimdi Usb 3.0 çıkınca durum ne olacak bilmem ama ben yine düşüneceğim galiba. :)
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OverClocK1ng 7 yıl
50 Liraya AData 16Gb USB3.0 almıştım.
USB3.0'da okuma 70Mb/Sn'nin yazma ise 20Mb/Sn'nin altına hiç inmiyor.
16Gb olup da 5 lira için falan daha ucuz diye daha alt model almak büyük hata olur...
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Castiel 7 yıl
fakirin vazgecilmezi kingston gene 20 tl ye 4 gb ı satar :D
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