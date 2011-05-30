Corsair, Flash Voyager 3.0 serisi USB 3.0 destekli belleklerinin satışına başladı

Corsair çevresel koşullara dayanıklı belleklerden oluşan Flash Voyager ailesinin USB 3.0 destekli yeni seçeneklerini satışa sunduğunu açıkladı. Uyumlu anakart veya cihazlar ile kullanıldıklarında USB 2.0 destekli modellere göre ciddi oranda daha yüksek veri transfer hızları sunabilen yeni sürücüler, geriye dönük destek çerçevesinde USB 2.0 portu üzerinde de çalışabiliyorlar. Özel kasa tasarımı sayesinde darbeye ve suya karşı korumalı olan Flash Voyager 3.0 serisi yeni sürücüler üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Corsair'den yapılan açıklamaya göre Flash Voyager 3.0 ailesinin 8GB kapasiteli versiyonu 19.99$, 16GB kapasiteli versiyonu 29.99$ ve 32GB kapasiteli versiyonu ise 69.99$ seviyesinden sunuluyorlar. 10 yıllık garanti ile gelen yeni sürücüler için Corsair'in bellek ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thi La, "Flash Voyager 3.0 sürücü ailesinin okuma hızlarındaki ciddi artış sayesinde video, resim ve diğer büyük dosyalara çok daha hızlı bir şekilde erişilmesine olanak tanınıyor." dedi.