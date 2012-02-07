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Corsair Force GT 60GB Sata3 SSD video inceleme

7 yıl
73,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Corsair'in 60 GB kapasiteli, sata 3 arayüzüne sahip Force GT katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

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artcraft35 7 yıl en beğenilen
4:12 de video takılıyor
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umutarslan.com 7 yıl
sabit disklerin fiyatının uçtuğu bu günlerde pc toplayıp 250gb diske 160 lira vermektense 290liraya 60gb bu ssd ile sistem kurmak "ki canavar gibi olacak" çok daha mantıklı.aradaki 190gb farkı da bi kutu dvd ile kaparsınız..

120gb olanı 480tl.. 100lira daha ucuza geliyor.Almayı düşünenler değerlendirsin.
sabit disklerin fiyatının uçtuğu bu günlerde pc toplayıp 250gb diske 160 lira vermektense 290liraya 60gb bu ssd ile sistem kurmak "ki canavar gibi olacak" çok ...
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FoXDiE 7 yıl
İnceleme iyi güzelde doğrusu karşılaştırmalı testlerde Vertex 3 ve team s3 gibi muadili ürünlerle kıyaslanmasını beklerdik...
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DH Misafiri 6 yıl
nedenmi hala symbian cıkarıyor ben sizin gibi insanalara şaşıyorum hiç araştırma yaptınmı bugün dünyanın en güzel telefon oyunlarını n-gage cıkarıyor dimi peki sana soruyorum n-gage oyunlarını bugün dünyada hangi telefon yada kactanesi oynatabiliyor hiç araştırdınmı evet efsane geri döndü nokiayayı gene göklere cıkaralım bi googleye yaz bakalım sana ne acıcak n-gage oyunlarını oynayan telefon diye yaz:)) buda sana olsun byy
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Charue2 7 yıl
neden düşmüyor bunları fiyatları piyasaya çıktı çıkalı hep yüksek !!
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ahmetsaid_ak 7 yıl
İnventusda kapmanya var,bilmeyenler için. inventus.com.tr/...
Ayrıca Vatanda %25 indirim olduğu zaman 250 lira oluyor.
230 liraya Force 3 var okuma-yazma hızı 5mb/s daha yavaş,diğer bütün özellikleri aynı.20 liralık farka değer mi onu merak ettim.
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jrblue 7 yıl
İncelemde adı geçen ssd yi kullanıyorum bende ve üstelik sata2 modunda boardım sata3 desteklemediği için. BU haliyle bile çok fazla fark var mekanik diskle arasında. Hoşgeldiniz yazısını windows 7 üzerinde neredeyse göremiyorsunuz.
Yanına 1 tb hdd ekledim gayet güzel durumda kullanıyorum.. Kesinlikle tavsiye ederim.
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Nightmare70 7 yıl
Şahsi fikrim bir tane 120 gb ssd alıp yanına 1 veya 2 TB WD caviar black 64mb ön bellekli sata 3 koyacaksın mis gibi kullanacaksın :)
1 Yanıt Yanıtla
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perikentli 7 yıl Nightmare70
Nightmare70

Şahsi fikrim bir tane 120 gb ssd alıp yanına 1 veya 2 TB WD caviar black 64mb ön bellekli sata 3 koyacaksın mis gibi kullanacaksın :)

aynen sistemim de 60 gb ssd hd var
2 tb WD 64 mb ve 500 gb samsung var tadından yenmiyor valla
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makbulut 7 yıl
atiktuk
windows açılış süreleri?oyun açılış süreleri nerde?güncel kafaya oynayan diğer markaların diskleri neden yok testte?bu testten su çıkıyor kimse yanlıs anlamasın..corsair force gt 60 gb momentus 750gb dan çok çok iyi..ee momentus mu corsair force gt mi alayım diye düşünenler için açıklayıcı olabilir ama diğer herkes için bu test bile değil..test yapılacaksa lütfen kafaya oynayan diğer markaları ve güncel modelleri de işin içine katın..ayrıca ssd testinde ocz nin olmaması baştan bir handikap..

Başlığı okursan "Corsair Force GT 60GB Sata3 SSD video inceleme" diyor.
Test ettik demiyor. Merak konusu var ise video paylaşım sitelerinde çok güzel test açıklamaları var.
İnterneti kullanmayı çok iyi bilen bizler araştırıp karşılaştırmasını yapamayan yine bizler. Bu ne ikilemdir.
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E_Aydin35 7 yıl
SSD gerçekten iyiymiş.:) Depolama kapasitesi arttarsa çok harika olur..
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labtek38 7 yıl
Galaxy sii de 17. Saniyede takiliyor
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FranticTr 7 yıl
Oldukça sıradan bir inceleme
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atiktuk 7 yıl
windows açılış süreleri?oyun açılış süreleri nerde?güncel kafaya oynayan diğer markaların diskleri neden yok testte?bu testten su çıkıyor kimse yanlıs anlamasın..corsair force gt 60 gb momentus 750gb dan çok çok iyi..ee momentus mu corsair force gt mi alayım diye düşünenler için açıklayıcı olabilir ama diğer herkes için bu test bile değil..test yapılacaksa lütfen kafaya oynayan diğer markaları ve güncel modelleri de işin içine katın..ayrıca ssd testinde ocz nin olmaması baştan bir handikap..
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