Haber Editörü
|nedenmi hala symbian cıkarıyor ben sizin gibi insanalara şaşıyorum hiç araştırma yaptınmı bugün dünyanın en güzel telefon oyunlarını n-gage cıkarıyor dimi peki sana soruyorum n-gage oyunlarını bugün dünyada hangi telefon yada kactanesi oynatabiliyor hiç araştırdınmı evet efsane geri döndü nokiayayı gene göklere cıkaralım bi googleye yaz bakalım sana ne acıcak n-gage oyunlarını oynayan telefon diye yaz:)) buda sana olsun byy
|neden düşmüyor bunları fiyatları piyasaya çıktı çıkalı hep yüksek !!
|İnventusda kapmanya var,bilmeyenler için. inventus.com.tr/...
Ayrıca Vatanda %25 indirim olduğu zaman 250 lira oluyor.
230 liraya Force 3 var okuma-yazma hızı 5mb/s daha yavaş,diğer bütün özellikleri aynı.20 liralık farka değer mi onu merak ettim.
|İncelemde adı geçen ssd yi kullanıyorum bende ve üstelik sata2 modunda boardım sata3 desteklemediği için. BU haliyle bile çok fazla fark var mekanik diskle arasında. Hoşgeldiniz yazısını windows 7 üzerinde neredeyse göremiyorsunuz.
Yanına 1 tb hdd ekledim gayet güzel durumda kullanıyorum.. Kesinlikle tavsiye ederim.
|Şahsi fikrim bir tane 120 gb ssd alıp yanına 1 veya 2 TB WD caviar black 64mb ön bellekli sata 3 koyacaksın mis gibi kullanacaksın :)
Nightmare70
aynen sistemim de 60 gb ssd hd var
2 tb WD 64 mb ve 500 gb samsung var tadından yenmiyor valla
atiktuk
Başlığı okursan "Corsair Force GT 60GB Sata3 SSD video inceleme" diyor.
Test ettik demiyor. Merak konusu var ise video paylaşım sitelerinde çok güzel test açıklamaları var.
İnterneti kullanmayı çok iyi bilen bizler araştırıp karşılaştırmasını yapamayan yine bizler. Bu ne ikilemdir.
|SSD gerçekten iyiymiş.:) Depolama kapasitesi arttarsa çok harika olur..
|Galaxy sii de 17. Saniyede takiliyor
|Oldukça sıradan bir inceleme
|windows açılış süreleri?oyun açılış süreleri nerde?güncel kafaya oynayan diğer markaların diskleri neden yok testte?bu testten su çıkıyor kimse yanlıs anlamasın..corsair force gt 60 gb momentus 750gb dan çok çok iyi..ee momentus mu corsair force gt mi alayım diye düşünenler için açıklayıcı olabilir ama diğer herkes için bu test bile değil..test yapılacaksa lütfen kafaya oynayan diğer markaları ve güncel modelleri de işin içine katın..ayrıca ssd testinde ocz nin olmaması baştan bir handikap..
120gb olanı 480tl.. 100lira daha ucuza geliyor.Almayı düşünenler değerlendirsin.