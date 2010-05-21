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Corsair, Force serisi SSD sürücülerine yeni modeller ekledi

Corsair, Force serisi altında ürettiği SSD sürücülerine yeni modeller ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri ve yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, Force serisi altında ürettiği SSD sürücülere yeni modeller ekliyor. Force serisi SSD sürücülerinin ürün yelpazesini genişletecek olan Corsair, 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu. SandForce SF-1200 bellek kontrolcülerine yer verilen SSD sürücülerinde MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongaları kullanılmış. SATA 3.0 Gbps arabirimini desteklediği belirtilen Force SSD serisinin yeni üyeleri TRIM desteği sayesinde uzun vadeli olarak yüksek performans sunacağı belirtilen SSD sürücülerinin 285MB/s ve 275MB/s okuma-yazma hızlarına sahip oldukları ifade edildi.

Corsair Force SSD serisinin 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli yeni üyelerinin önümüzdeki ay içinde satışa sunulacağı belirtildi fakat fiyatları hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı


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MrPerFormance 9 yıl
Hala mekanik disk kullanıyoruz. Kaldırın artık üretmeyin.
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gun 9 yıl
SSD piyasasındaki rekabet bence bir çok üreticinin iştahını arttırıyor.
Birde ram firmaları için OCZ, Corsair, Crucial, Team vs. Büyük bir araç hdd piyasasına atlamak üzere.
Hal böyle olunca bu firmalar acaip yatırım yapıyorlar. Zira ram yönetmede veya usb flash disk yapmada yaşadıkları bilgi birikimlerini aynen aktarıyorlar.
Banada bu rekabet ve yeni modeller Ati, Nvidia, amd ve intel rekabeti gibi bir hale dönüşüyor.
O kadar hızlı ilerliyor ve devamlı gelişmeler oluyor ki takip etmek gerek.
Bu yüzden bu haberler önemli geriye dönüp baktığınızda tarihi bilgi olacak.
İlk Samsung tabanlı kontrolcüler sonra Intel tabanlı kontrolcüler , Indilix ve şimdide Sandforce popüler gelecekte te bir ihtimal Marvell geliyor. Çünkü sata 3.0 ile 355 mb/sn hızında okuma verebiliyor vs.
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donanımcı123 9 yıl
Bu arada samsung bellek üretiminde kartel yaratarak rekabet kurallarına uymadığı için büyük bir ceza almış.

gazete5.com/...
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1963bursa 9 yıl
Uzun süredir savunduğum bir mesele varki bu haberlerin yayımlanması sayesinde bunları yazabiliyorum, fiyatlar üstünde rekabeti engelleyici bir takım baskılar var, eğerki 8-10 sene evvel samsung toshiba gibi ünlü firmaların da içinde bulunduğu dram üreticilerinin avrupa mahkemelerinden rekabeti önleyerek ram fiyatlarını arttırma suçundan ceza almaları haberini hatırlayanlarınız varsa, meselenin önemini bilirler.
SSD fiyatları yapay olarak şişiriliyor, artıyor, kimse buna haklı bir sebep uyduramaz, yakın zamanda bu günkü SSD-Ram-Flashdisk fiyatlarındaki artışlardan dolayı ünlü firmalara dava açılırsa şaşırmayın. Ram fiyatları 3 katına çıktı, sessiz kalmayın.
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alito 9 yıl
Türkiye bunları aktif olarak 2015 yılından itibaren kullanmaya başlar
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TELESCOPE 9 yıl
haber olarak değerlendirmek gerek
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Highminded 9 yıl
SSD depolama çözümleri Türkiye koşulları da göz önüne alındığında yüksek fiyat seviyesinde. Bilgisayardan başlıca oyun oynama amacıyla yararlanan çoğu kullanıcı için henüz sahip olunmamasının eksiklik yaratacağı bir bileşen değil. Oyunda level yüklenirken bi zahmet 30sn. (atıyorum) beklenir en az 300 lira cepte kalır.
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Batuist 9 yıl
Bu SSD haberlerini artık askıya alsak nasıl olur.. çünkü kimseyi ilgilendirmiyor.. Kurumsal müşteriler hariç.. onlarda bu sitede takılmıyor zaten.. :) çünkü sadece senelerce haberleerini okumaktan başka birşey yapamıcaz.. o yüzden gereksiz bence SSD haberleri... yıllarca haberini yaz ama kendi yok... yazmayın...
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KiLLeR© 9 yıl
Bencede gereksiz haberler. Ha bire ürün yelpazelerini genişletiyorlar diye haber çıkıyor ama pek farklılıklarıda yok. Boyut aynı hız aynı hemen hemene. İsim değiştirip duruyorlar. Fiyat düşürünce haber verin gerisi hikaye..
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marseltalon 9 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler.SSD ile haberleri okuyunca canım sıkılıyor iyice zira çok özeniyorum ondan,F240 modelini 1000 liraya versinler hemen alayım.
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