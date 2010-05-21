Corsair, Force serisi SSD sürücülerine yeni modeller ekledi

Depolama çözümleri ve yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, Force serisi altında ürettiği SSD sürücülere yeni modeller ekliyor. Force serisi SSD sürücülerinin ürün yelpazesini genişletecek olan Corsair, 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu. SandForce SF-1200 bellek kontrolcülerine yer verilen SSD sürücülerinde MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongaları kullanılmış. SATA 3.0 Gbps arabirimini desteklediği belirtilen Force SSD serisinin yeni üyeleri TRIM desteği sayesinde uzun vadeli olarak yüksek performans sunacağı belirtilen SSD sürücülerinin 285MB/s ve 275MB/s okuma-yazma hızlarına sahip oldukları ifade edildi.
Corsair Force SSD serisinin 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli yeni üyelerinin önümüzdeki ay içinde satışa sunulacağı belirtildi fakat fiyatları hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı
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Birde ram firmaları için OCZ, Corsair, Crucial, Team vs. Büyük bir araç hdd piyasasına atlamak üzere.
Hal böyle olunca bu firmalar acaip yatırım yapıyorlar. Zira ram yönetmede veya usb flash disk yapmada yaşadıkları bilgi birikimlerini aynen aktarıyorlar.
Banada bu rekabet ve yeni modeller Ati, Nvidia, amd ve intel rekabeti gibi bir hale dönüşüyor.
O kadar hızlı ilerliyor ve devamlı gelişmeler oluyor ki takip etmek gerek.
Bu yüzden bu haberler önemli geriye dönüp baktığınızda tarihi bilgi olacak.
İlk Samsung tabanlı kontrolcüler sonra Intel tabanlı kontrolcüler , Indilix ve şimdide Sandforce popüler gelecekte te bir ihtimal Marvell geliyor. Çünkü sata 3.0 ile 355 mb/sn hızında okuma verebiliyor vs.
gazete5.com/...
SSD fiyatları yapay olarak şişiriliyor, artıyor, kimse buna haklı bir sebep uyduramaz, yakın zamanda bu günkü SSD-Ram-Flashdisk fiyatlarındaki artışlardan dolayı ünlü firmalara dava açılırsa şaşırmayın. Ram fiyatları 3 katına çıktı, sessiz kalmayın.