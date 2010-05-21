Corsair, Force serisi SSD sürücülerine yeni modeller ekledi

Depolama çözümleri ve yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, Force serisi altında ürettiği SSD sürücülere yeni modeller ekliyor. Force serisi SSD sürücülerinin ürün yelpazesini genişletecek olan Corsair, 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli SSD sürücülerini duyurdu. SandForce SF-1200 bellek kontrolcülerine yer verilen SSD sürücülerinde MLC (Multi Level Cell) NAND flash bellek yongaları kullanılmış. SATA 3.0 Gbps arabirimini desteklediği belirtilen Force SSD serisinin yeni üyeleri TRIM desteği sayesinde uzun vadeli olarak yüksek performans sunacağı belirtilen SSD sürücülerinin 285MB/s ve 275MB/s okuma-yazma hızlarına sahip oldukları ifade edildi.

Corsair Force SSD serisinin 60 GB, 120 GB ve 240 GB kapasiteli yeni üyelerinin önümüzdeki ay içinde satışa sunulacağı belirtildi fakat fiyatları hakkında henüz beklenen açıklama yapılmadı