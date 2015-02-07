Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda

Corsair, Arctic White olarak adlandırdlığı Full-Tower kasasını biliyorsunuz ki görücüye çıkarmıştı. Bizde kasayı beğendik, ve sizler için bu neredeyse tüm donanım ve bileşenleri destekleyen kasayı mer





Özellikler:



Destek: Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX

Max. Ekran Kartı Uzunluk: 450mm

Max. Cpu Cooler Uzunluk: 170mm

Max. Psu Uzunluğu: 240mm

(x9) Genişleme Yuvası

(x3) 5.25'' Genişleme

(x6) Dahili Disk Kombo 3.5in/ 2.5in

Power Supply: YOK



External Bağlantılar: (x2) USB 2.0, (x2) USB 3.0, (x1) Kulaklık ve (x1) Mikrofon

Ağırlık: 11.2kg

Dahili Ünite: 2 Modlu Fan Kontrolü

Fan Konfigrasyonu:

Ön: (x2) 120/140mm

Üst: (x3) 120mm or (x2) 140mm

Arka: 120/140mm

Alt: 120mm

Takılı Fanlar: Ön: (x2) 140mm

Arka: (x1) 140mm





Desteklediği Su Soğutma Sistemleri: 280mm'ye kadar hepsi (H110) Tam Boyutta Gör

Full-Tower olduğu için haliyle büyük gözüken 760T, ebatına göre orta düzey bir ağırlığa sahip. Tasarım genel olarak 730T'ye göre daha bi oyuncu havasına yatkın gözüküyor.

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Siyah ve beyaz esintilerini genelde oyuncu kulaklıklarında hoş bulan biri olarak, kasanın bir çok ekipmanla birlikte iyi kombine olacağını düşünüyorum.

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Metal malzeme ile kaplanmış ürünün ön ızgarası, içi ve iskelesi dışında bir çok yer sert plastik ile donatılmış.







Kısaca kasa ile alakalı genel özelliklerden bahsetmem gerekirse;

+HDD yuvalarını üst üste koyma imkanımız bulunsa da kasa içi ses çıkartabiliyor.

+ Alan sıkıntısı yok.

+Kolay kurulum imkanı bulunuyor.

+Kullanım Kolaylığı yeterli düzeyde.

+Geniş donanım ve bileşen desteği bulunmakta.

+Dahili led aydınlatmalı fanları var.

+Modüler Hdd kafesleri ve anakart sabitleme pini bulunuyor.

+Çekme kilit sistemli 760t'nin anakart tablasının arkasında fazlasıyla yer bulunmakta.



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Açıkçası sıkıntısız yeni nesil bir kasaya ihtiyacım var, birden çok ekran kartı ile çalışıyorum, su soğutma da benim için önemli diyorsanız, bu koca oğlanı tercih edebilirsiniz. Hem performans düşkünü ve overclock ile uğraşıyorsanız da uygun bir seçim olacaktır.