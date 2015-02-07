Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda

Destek: Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX
Max. Ekran Kartı Uzunluk: 450mm
Max. Cpu Cooler Uzunluk: 170mm
Max. Psu Uzunluğu: 240mm
(x9) Genişleme Yuvası
(x3) 5.25'' Genişleme
(x6) Dahili Disk Kombo 3.5in/ 2.5in
Power Supply: YOK
Dahili Ünite: 2 Modlu Fan Kontrolü
Fan Konfigrasyonu:
Üst: (x3) 120mm or (x2) 140mm
Arka: 120/140mm
Alt: 120mm
Takılı Fanlar:
Arka: (x1) 140mm
Desteklediği Su Soğutma Sistemleri: 280mm'ye kadar hepsi (H110)
Full-Tower olduğu için haliyle büyük gözüken 760T, ebatına göre orta düzey bir ağırlığa sahip. Tasarım genel olarak 730T'ye göre daha bi oyuncu havasına yatkın gözüküyor.
Siyah ve beyaz esintilerini genelde oyuncu kulaklıklarında hoş bulan biri olarak, kasanın bir çok ekipmanla birlikte iyi kombine olacağını düşünüyorum.
Metal malzeme ile kaplanmış ürünün ön ızgarası, içi ve iskelesi dışında bir çok yer sert plastik ile donatılmış.
+HDD yuvalarını üst üste koyma imkanımız bulunsa da kasa içi ses çıkartabiliyor.
+ Alan sıkıntısı yok.
+Kolay kurulum imkanı bulunuyor.
+Kullanım Kolaylığı yeterli düzeyde.
+Geniş donanım ve bileşen desteği bulunmakta.
+Dahili led aydınlatmalı fanları var.
+Modüler Hdd kafesleri ve anakart sabitleme pini bulunuyor.
+Çekme kilit sistemli 760t'nin anakart tablasının arkasında fazlasıyla yer bulunmakta.
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Ayrıca üst kısıma 3 adet 14'lük fan takılabiliyor demişsiniz öyle bir şey yok yanlış olmuş. 2 adet 14 veya 3 adet 12 takılabiliyor.
paran varsa üstüne tanımam:)
inceleme gerçekten iyiydi. Ses tonu hızı vurgular tam bir profesyonel spiker gibi sundun tebrik ederim. gereksiz ayrıntı ve detaya girip sıkmadın. artık daha çok videonu izleyebilirim.. ama mobil kısımda çok zaten inceleme. PC kısmından ayrılma bence.. eski DH sitesini arıyoruz eski donanımcılar olarak..