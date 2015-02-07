Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda

4 yıl
71,6b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair, Arctic White olarak adlandırdlığı Full-Tower kasasını biliyorsunuz ki görücüye çıkarmıştı. Bizde kasayı beğendik, ve sizler için bu neredeyse tüm donanım ve bileşenleri destekleyen kasayı mer


Özellikler:
 

Destek: Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX
Max. Ekran Kartı Uzunluk: 450mm
Max. Cpu Cooler Uzunluk: 170mm
Max. Psu Uzunluğu: 240mm
(x9) Genişleme Yuvası
(x3) 5.25'' Genişleme
(x6) Dahili Disk Kombo 3.5in/ 2.5in
Power Supply: YOK

External Bağlantılar: (x2) USB 2.0, (x2) USB 3.0, (x1) Kulaklık ve (x1) Mikrofon
Ağırlık: 11.2kg
Dahili Ünite: 2 Modlu Fan Kontrolü

Fan Konfigrasyonu:

Ön: (x2) 120/140mm
Üst: (x3) 120mm or (x2) 140mm
Arka: 120/140mm
Alt: 120mm

Takılı Fanlar:

Ön: (x2) 140mm
Arka: (x1) 140mm

Desteklediği Su Soğutma Sistemleri: 280mm'ye kadar hepsi (H110)

Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda
Tam Boyutta Gör

Full-Tower olduğu için haliyle büyük gözüken 760T, ebatına göre orta düzey bir ağırlığa sahip. Tasarım genel olarak 730T'ye göre daha bi oyuncu havasına yatkın gözüküyor.

Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda
Tam Boyutta Gör


Siyah ve beyaz esintilerini genelde oyuncu kulaklıklarında hoş bulan biri olarak, kasanın bir çok ekipmanla birlikte iyi kombine olacağını düşünüyorum.
Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda
Tam Boyutta Gör

Metal malzeme ile kaplanmış ürünün ön ızgarası, içi ve iskelesi dışında bir çok yer sert plastik ile donatılmış.


Kısaca kasa ile alakalı genel özelliklerden bahsetmem gerekirse; 

+HDD yuvalarını üst üste koyma imkanımız bulunsa da kasa içi ses çıkartabiliyor.

+ Alan sıkıntısı yok.

+Kolay kurulum imkanı bulunuyor.

+Kullanım Kolaylığı yeterli düzeyde.

+Geniş donanım ve bileşen desteği bulunmakta.

+Dahili led aydınlatmalı fanları var.

+Modüler Hdd kafesleri  ve anakart sabitleme pini bulunuyor.

+Çekme kilit sistemli 760t'nin anakart tablasının arkasında fazlasıyla yer bulunmakta.

Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda
Tam Boyutta Gör

Açıkçası sıkıntısız yeni nesil bir kasaya ihtiyacım var, birden çok ekran kartı ile çalışıyorum, su soğutma da benim için önemli diyorsanız, bu koca oğlanı tercih edebilirsiniz. Hem performans düşkünü ve overclock ile uğraşıyorsanız da uygun bir seçim olacaktır.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 4 yıl
bu kasa hoşumma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ink 4 yıl
kasa almayı düşünüyorum önerdiğiniz bir marka var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
people66 4 yıl
hafta içi corsair c70 askeri yeşil aldım, corsair işi biliyor keşke bunu da inceleseniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguzhan_yildirim1992 4 yıl
Biz 780T'yi eskittik , 760 incelemesi yeni geliyor.


Ayrıca üst kısıma 3 adet 14'lük fan takılabiliyor demişsiniz öyle bir şey yok yanlış olmuş. 2 adet 14 veya 3 adet 12 takılabiliyor.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 4 yıl
Güzel bir inceleme olmuş ve güzel bir kasa. Ancak fiyatı pek de normal değil :) En azından benim için. İçinde bir güç kaynağı olsaymış 700-750W gibi... Belki o zaman alabilirdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 yıl
COOLER MASTER COSMOS II PURE BLACK ALUMINYUM FULL TOWER KASA
paran varsa üstüne tanımam:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 4 yıl
bende aynısını 550 tl ye siyahını aldım dahaca kutusunda corsair h110i gt ve corsair ax 1500i sipaiş ettim amazondan onlar gelince kuracağım sistemi corsair çok kaliteli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimust 4 yıl
Gözler @OneTreeHill i aramadı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
Kasaya hayran kaldım çok iyiydi. videoda keşke kasada bulunduğunu söylediğin manuel fan ayarlarınıda bizzat yaparak gösterseydin. Ben fan ayarı için kullanılabilecek kısmı videoda göremedim. bu güzel bir özellik ama göremedik..
inceleme gerçekten iyiydi. Ses tonu hızı vurgular tam bir profesyonel spiker gibi sundun tebrik ederim. gereksiz ayrıntı ve detaya girip sıkmadın. artık daha çok videonu izleyebilirim.. ama mobil kısımda çok zaten inceleme. PC kısmından ayrılma bence.. eski DH sitesini arıyoruz eski donanımcılar olarak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmaster 4 yıl
üzerinden çıkan fanlar da biraz sesli ama sonradan corsair fanlar takarsak mükemmel sessiz çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
Kasanın tasarım mükemmel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oKsyqeN 4 yıl
Video'nun sesinde yankılanma mı var yoksa acaba bana mı öyle geldi ? Güzel inceleme olmuş teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
3b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,8b izlenme · 19 sa. yeni video
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,2b izlenme · 19 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,6b izlenme · 4 gün
07:12
Efsane bilgisayar kasası yeniden: Cooler Master Cosmos 700p
15,2b izlenme · 2 yıl
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
1,4b izlenme · 4 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim