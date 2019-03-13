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Corsair farklı ihtiyaçlara yönelik iki yeni orta boy kasasını duyurdu

Crystal Series 680X RGB ve Carbide Series 678C modelleri farklı ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlandı. Her iki kasa da soğutma tarafında önemli özelliklerle geliyor.
2 ay
4,6b
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6
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar bileşenleri üreticisi Corsair, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak hazırladığı iki yeni orta boy bilgisayar kasasını duyurdu. Crystal Series 680X RGB oyunculara, Carbide Series 678C ise profesyonellere hitap ediyor.

Crystal Series 680X RGB özellikleri ve fiyatı

Crystal Series 680X RGB ATX kasa modeli verimli hava akımına öncelik tanıyan bir formatta hazırlanmış. Ön tarafta 3 ve arka tarafta 1 adet 120mm RGB fan yer alıyor. Ayrıca 16 adet adreslenebilir RGB LED de yer alıyor. Lighting Node PRO ve Corsair iCue ile aydınlatma sistemi kontrol edilebiliyor.

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Kasa içerisinde çift oda sistemi kullanılıyor. Donanım bileşenlerini kablolardan ayıran oda sistemi ile ısınma odaklı bileşenler daha verimli soğutuluyor. Kasa içerisinde 8 adede kadar 120mm fan ve 4 adede kadar radyatör için yer ayrılmış.

3 tarafı dayanıklı şeffaf cam ile kaplanmış kasa içerisinde dikey olarak bir ekran kartına da yer var. Crystal Series 680X RGB ATX kasa modeli 400$ fiyat etiketi ile satışa başladı.

 

Corsair farklı ihtiyaçlara yönelik iki yeni orta boy kasasını duyurdu
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Carbide Series 678C özellikleri ve fiyatı

Carbide Series 678C kasa modeli sessizliğe ve tarza odaklanıyor. Alüminyum iskelet ve tek şeffaf panel ile daha sofistike bir görünüm elde edilmiş. Yanlarda, önde ve üst panelde gürültü azaltıcı materyal kullanılmış. 3 adet Corsair SP140 PWM fan ve 6 fanlı PWM tekrarlayıcı ile soğutma performansı artarken sessizlik de sağlanmış oluyor.

Bunun yanında 9 adede kadar 120mm fan ve çoklu radyatör imkânı sunulmuş. Modüler yuva sistemi ile 6 adet 3.5 inç, 3 adet 2.5 inç ve ekstra 2 adet 3.5 inç sürücü kullanılabiliyor. Carbide Series 678C kasa modeli 215$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/253533/corsair-launches-crystal-series-680x-rgb-and-carbide-series-678c-cases Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 2 ay
678 yerine nzxt modelleri bakılabilir. hem daha uygun hem de şıklık olarak eksiği yok fazlası var.
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gtx295 2 ay
ne zamandır 280x in atx olanı çıksada alsam diyordum. Sanırım corsair içimdeki sesi duymuş

680x kullanmak için sabırsızlanıyorum
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Wer0 2 ay
680X neyse de 678C kasası nereden alacak havayı? evet tasarım olarak sade, kompakt, güzel ama hava akışını yoksaymışlar resmen. ben beğenmedim 678c yi.
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T A R I K 2 ay Wer0
ve fiyatı da 215 dolarmış. ben şahsen bu bütçe ile kasa alacak olsam evolv x alırdım.
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