Corsair farklı ihtiyaçlara yönelik iki yeni orta boy kasasını duyurdu

Bilgisayar bileşenleri üreticisi Corsair, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak hazırladığı iki yeni orta boy bilgisayar kasasını duyurdu. Crystal Series 680X RGB oyunculara, Carbide Series 678C ise profesyonellere hitap ediyor.

Crystal Series 680X RGB özellikleri ve fiyatı

Crystal Series 680X RGB ATX kasa modeli verimli hava akımına öncelik tanıyan bir formatta hazırlanmış. Ön tarafta 3 ve arka tarafta 1 adet 120mm RGB fan yer alıyor. Ayrıca 16 adet adreslenebilir RGB LED de yer alıyor. Lighting Node PRO ve Corsair iCue ile aydınlatma sistemi kontrol edilebiliyor.

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Kasa içerisinde çift oda sistemi kullanılıyor. Donanım bileşenlerini kablolardan ayıran oda sistemi ile ısınma odaklı bileşenler daha verimli soğutuluyor. Kasa içerisinde 8 adede kadar 120mm fan ve 4 adede kadar radyatör için yer ayrılmış.

3 tarafı dayanıklı şeffaf cam ile kaplanmış kasa içerisinde dikey olarak bir ekran kartına da yer var. Crystal Series 680X RGB ATX kasa modeli 400$ fiyat etiketi ile satışa başladı.

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Carbide Series 678C özellikleri ve fiyatı

Carbide Series 678C kasa modeli sessizliğe ve tarza odaklanıyor. Alüminyum iskelet ve tek şeffaf panel ile daha sofistike bir görünüm elde edilmiş. Yanlarda, önde ve üst panelde gürültü azaltıcı materyal kullanılmış. 3 adet Corsair SP140 PWM fan ve 6 fanlı PWM tekrarlayıcı ile soğutma performansı artarken sessizlik de sağlanmış oluyor.

Bunun yanında 9 adede kadar 120mm fan ve çoklu radyatör imkânı sunulmuş. Modüler yuva sistemi ile 6 adet 3.5 inç, 3 adet 2.5 inç ve ekstra 2 adet 3.5 inç sürücü kullanılabiliyor. Carbide Series 678C kasa modeli 215$ fiyat etiketine sahip.