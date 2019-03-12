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Yeni Fortnite güncellemesi ile çapraz platform mücadelesi sertleşiyor

Fortnite 8.10 güncellemesi ile birlikte PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları ile mobil ve Nintendo Switch oyuncuları zorunlu olarak birbirleriyle eşleşecekler.
2 ay
3,4b
1
5
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en önemli yapımları arasına girmeyi başaran Fortnite etkileşimi daha fazla arttırabilmek için çapraz platform desteğini sürekli geliştiriyor. Son güncelleme ile çapraz oyun tecrübesi daha zorlayıcı bir hale geliyor.

Fortnite 8.10 güncellemesi neler sunuyor?

Yapılan açıklamaya göre Fortnite 8.10 güncellemesi ile birlikte PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları Battle Bus üzerinden otomatik olarak birbirleriyle eşleşecekler. Aynı durum mobil ve Nintendo Switch oyuncuları için de geçerli.

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Bu zorunlu bir durum ve eşleşmek istemeyen oyuncular Battle Bus modundan mahrum kalacaklar. Sadece Creative Mode ve Playgrounds modlarının bu oyunculara açık olacağı ifade ediliyor.

Epic Games yeni zorunluluk ile oyuncu havuzlarını daha iyi dengeleyeceğini ve daha fazla oyun modunu kullanabileceğini ifade ediyor. Yani bu süreli bir etkinlik değil kalıcı bir değişiklik olacak.

Diğer taraftan konsol oyuncuları arasında pek bir sıkıntı olmayacaktır ancak kontrolcü açısından farklılık olan mobil ve Nintendo Switch oyuncuları bundan pek hoşnut olmayabilir. Zira kazanma konusunda kontrolcü biraz daha avantaj sağlayabilir.

Güncellemede ayrıca The Baller adında yeni bir araç sunuluyor. Jurassic World filmindeki araçları andıran The Baller pompası sayesinde tepeleri veya ağaçlık alanları kolayca aşabiliyor. 300 sağlık puanı bitene kadar da yolcusunu koruyor. Son olarak eşya satış otomatlarının bir eşyayı ücretsiz olarak hediye ederek kaybolması da güncelleme içerisinde yer alıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/03/12/fortnite-ps4-xbox-one-crossplay-matchmaking/ Yorum Yaz
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feylosoft 2 ay
bu sene oynamaya çalıştığım ilk oyun 3. denemem de komple sildim. Ya bu oyun çok çikin ya ben çok yaşlandım:)
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Oyunuyamadığım 2. Oyun herkes mimar Sinan olmuş. Bu. Oyunda abi. Gram. Sarmıyor 😶😶
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esmerbuyucu 2 ay metehanturt
Birincisi ne ki bak merak ettik şimdi 🤔🤔
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Galatas4ray 2 ay
Mantığa gel
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