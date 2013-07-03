Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair ödüllü anketi sona erdi, kazananlar belli oldu! İşte tam liste

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
25
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair ödüllü anketi sona erdi, kazananlar belli oldu! İşte tam liste
Corsair tarafından sitemiz üzerinde düzenlenen ödüllü anket sona erdi ve kazanan talihliler belli oldu. Anket sorularına doğru vyanıt erenler arasında ödül almaya hak kazanan kullanıcıların forum rumuzları ve kazandıkları Corsair marka ürünlerin tam listesi şu şekildedir;

SaLVaToRe –  Corsair AX1200i 1200W 80+ Platinum Dijital Güç Kaynağı 
ahmet__01 –  Corsair 16GB(2x8GB) 2133MHz Vengeance Pro Bellek
class366 – Corsair Obsidian 550D Kasa
sarppy – Corsair CX600 600W 80+ Bronze Güç Kaynağı
hamitb3 – Corsair Carbide 200R Kasa

Kazanan talihlilerin ödül gönderimi bizzat Corsair Türkiye ofisi tarafından gerçekleştirilecek olup, kendileriyle forum üzerinden iletişime geçilecektir.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Markus Schulz 6 yıl en beğenilen
ben neden gormedim
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
ne zaman başladı bu ödüllü anket niye haberimiz yok!!
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 6 yıl
Arkadas sanki yuzlerce kazanan varmis gibi tam liste demisler bi de

Kazananlari tebrik ederim gule gule kullansinlar
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
çotanak 28 6 yıl
bende katılmıştım garibanın yüzü ne zaman güldü ki

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UçanAtPegasus 6 yıl
benim niye haberim olmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karlo 6 yıl
Çekilişe katılmak istiyorum.

the bomb has been planted
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 6 yıl
Arkadas sanki yuzlerce kazanan varmis gibi tam liste demisler bi de

Kazananlari tebrik ederim gule gule kullansinlar
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salvatore_volkan 6 yıl
DH ailesine, Corsair firmasına vede forumdan arkadaşım olan _Dominic_Toretto_ çok teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salvatore_volkan 6 yıl
DH ailesine, Corsair firmasına vede forumdan arkadaşım olan _Dominic_Toretto_ çok teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a7v8x 6 yıl
Neyse kazananlara hayırlı olsun. Bende şans olsa kız doğardım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl a7v8x
a7v8x
Neyse kazananlara hayırlı olsun. Bende şans olsa kız doğardım.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*ExtraTechx* 6 yıl
Bende görmedim niyeyse:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taurnil Calafalas 6 yıl
Hayırlısı be gülüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GromLenn XL 6 yıl
Sorular neydi yav merak ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
ne zaman başladı bu ödüllü anket niye haberimiz yok!!
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 6 yıl Batuist
Dahili Bileşenlerde büyük resimli bildirimi vardı.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 6 yıl
Tbrikler )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 6 yıl
salvatore adlı arkadaşı forumda arasıra görüyordum. Herkesi tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
@SaLVaToRe adamsın

tebrik ederim. ben de hepsini bildim ama çıkmamış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Markus Schulz 6 yıl en beğenilen
ben neden gormedim
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1103 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, corsair ve ödüllü anket
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung ATIV Book 7 Ultrabook video inceleme "Samsung'un sınıfında iddialı bilgisayarı testte" 6 yıl Snapdragon 800 - Adreno 330 oyun performansı ve fazlası özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim