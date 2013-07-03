Corsair ödüllü anketi sona erdi, kazananlar belli oldu! İşte tam liste

Corsair tarafından sitemiz üzerinde düzenlenen ödüllü anket sona erdi ve kazanan talihliler belli oldu. Anket sorularına doğru vyanıt erenler arasında ödül almaya hak kazanan kullanıcıların forum rumuzları ve kazandıkları Corsair marka ürünlerin tam listesi şu şekildedir;





SaLVaToRe – Corsair AX1200i 1200W 80+ Platinum Dijital Güç Kaynağı

ahmet__01 – Corsair 16GB(2x8GB) 2133MHz Vengeance Pro Bellek

class366 – Corsair Obsidian 550D Kasa

sarppy – Corsair CX600 600W 80+ Bronze Güç Kaynağı

hamitb3 – Corsair Carbide 200R Kasa





Kazanan talihlilerin ödül gönderimi bizzat Corsair Türkiye ofisi tarafından gerçekleştirilecek olup, kendileriyle forum üzerinden iletişime geçilecektir.



