Corsair resmen bilgisayar üreticisi oldu

Uzun süre bilgisayar bileşenleri üreticisi olarak faaliyet gösterdikten sonra Corsair son dönemde farklı alanlara yatırım yapmaya başladı. Yayıncılık alanında kontrolcü üreten Elgato’yu satın aldıktan sonra şimdi de Origin PC markasını bünyesine kattı.

Büyük hamle

Corsair özelleştirilmiş bilgisayar sistemleri ile ilgi toplayan Origin PC markasını satın alarak resmen bilgisayar üreticisi konumuna gelmiş oldu. Daha önce bazı iş birlikleri ile kendi markası altında sistem toplasa da üreticisi olmamıştı.

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Origin PC tüketiciye özel bilgisayar sistemlerinin yanında oyuncu bilgisayarları, iş istasyonları, oyuncu dizüstü modelleri ve standart dizüstü bilgisayar modelleri üretiyor. Marka daha çok Kuzey Amerika kıtasında faaliyet gösteriyordu.

Origin PC markası bundan sonra da bağımsız olarak faaliyetlerin sürdürecek. Bununla birlikte Corsair iCUE kontrol yazılımı Origin PC ürünlerine entegre edilecek. Gelecek dönemde Corsair bileşenleri ile donatılmış Origin PC oyuncu sistemleri de piyasaya sürülecek. Satın alma bedeli henüz açıklanmadı.