Street View programından Google’a yine ceza

Google’ın navigasyon sektörüne yeni bir soluk getirdiği Street View sokak görünüm hizmeti bir dönem büyük tartışmalara neden olmuştu. İzinsiz kullanıcı verisi toplamadan dolayı ceza alan Google yine gündemde.

Yine gündemde

Hatırlanacağı üzere 2013 yılında Google Street View araçlarının yakınından geçtiği WiFi ağlarındaki kullanıcı verilerini ve şifreleri topladığı ortaya çıkmıştı. 2007-2010 yılları arasında 30 farklı ülkede gerçekleşen olay ile ilgili Google bir yanlışlık tanımı yapsa da yazılımın bilinçli bir şekilde araçlara yerleştirildiği anlaşılmıştı.

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ABD’de 38 eyalette ortak açılan davada Google toplam 7 milyon dolarlık cezaya çarptırılmış ve veri toplama programını sona erdirmesi istenmişti. Firma elde ettiği tüm verileri silmiş ve WiFi hırsızlığından nasıl korunacağını anlatan bir eğitim programı da başlatmıştı.

Ne var ki verilen cezayı davacılar için yeterli bulmayan avukatlar bir uzlaşma baskısı oluşturdu ve Google’ın 13 milyon dolar daha ceza ödemeye razı oldu. Bu para davacılar ile konuyu takip eden sivil toplum örgütleri arasında paylaştırılacak. Hali hazırda ceza verilmiş bir davada neden ikinci kez tazminat ortaya çıktığı konusunda Google herhangi bir açıklama yapmıyor.