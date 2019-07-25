Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Street View programından Google’a yine ceza

2007-2010 yılları arasında Google Street View araçlarının yakınından geçtiği WiFi ağlarındaki şifreleri dahi toplaması gündem olmuştu. Firma halen konu ile ilgili ceza ödüyor.
15 dk. (Son Güncelleme: 10 dk.)
20
48
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın navigasyon sektörüne yeni bir soluk getirdiği Street View sokak görünüm hizmeti bir dönem büyük tartışmalara neden olmuştu. İzinsiz kullanıcı verisi toplamadan dolayı ceza alan Google yine gündemde.

Yine gündemde

Hatırlanacağı üzere 2013 yılında Google Street View araçlarının yakınından geçtiği WiFi ağlarındaki kullanıcı verilerini ve şifreleri topladığı ortaya çıkmıştı. 2007-2010 yılları arasında 30 farklı ülkede gerçekleşen olay ile ilgili Google bir yanlışlık tanımı yapsa da yazılımın bilinçli bir şekilde araçlara yerleştirildiği anlaşılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Google Gallery Go uygulaması duyuruldu"

ABD’de 38 eyalette ortak açılan davada Google toplam 7 milyon dolarlık cezaya çarptırılmış ve veri toplama programını sona erdirmesi istenmişti. Firma elde ettiği tüm verileri silmiş ve WiFi hırsızlığından nasıl korunacağını anlatan bir eğitim programı da başlatmıştı.

Ne var ki verilen cezayı davacılar için yeterli bulmayan avukatlar bir uzlaşma baskısı oluşturdu ve Google’ın 13 milyon dolar daha ceza ödemeye razı oldu. Bu para davacılar ile konuyu takip eden sivil toplum örgütleri arasında paylaştırılacak. Hali hazırda ceza verilmiş bir davada neden ikinci kez tazminat ortaya çıktığı konusunda Google herhangi bir açıklama yapmıyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Street-View-cars-private-wi-fi-passwords-Google-fine_id117685 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SergeantMajorT 12 dk.
Street Vew
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 15 dk. GÖRÜNTÜLENEN Street View programından Google’a yine ceza Sonraki Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni görüntüsü ortaya çıktı 1 sa. AMD’nin 4. Nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin kod adı ortaya çıktı 1 sa. Google Gallery Go uygulaması duyuruldu 2 sa. Geri dönüşümlü elektronik aletlerden üretilen Tokyo 2020 Olimpiyat madalyaları tanıtıldı 2 sa. Hydrogen One başarısız oldu, Hydrogen Two yolda 3 sa. Samsung tasarım sorunlarını düzeltti: Galaxy Fold, Eylül ayında geliyor 4 sa. Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, 3 bin dolar fiyat etiketiyle gelecek 6 sa. Bethesda oyunlarına Steam'de büyük indirimler 7 sa. Kanada, 'uzaydan internet' projesine 85 milyon dolar yatırım yaptı 8 sa. Microsoft, Başlat menüsünde değişikliğe gidiyor olabilir 15 sa. Wolfenstein: Youngblood'ın PC sürümü, planlanan tarihten bir gün önce piyasada 16 sa. Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geçti 17 sa. PlayStation Store'da büyük 'Yaz İndirimleri' başladı 18 sa. EA Access resmen PS4'e geldi: İşte fiyatı 18 sa. Corsair kılıçları çekti! "Corsair MP600 NVMe SSD incelemesi" 19 sa. Samsung Galaxy Watch Active 2'nin detayları netleşiyor 19 sa. Vejetaryen, vegan diyet ile tip 2 diyabet ilişkisi 20 sa. PUBG Mobile güncellemesi ile pek çok yenilik geldi 20 sa. 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi açığa çıktı 21 sa. Bulgaristan’ın elindeki Bitcoin varlığı altın rezervlerinden fazla Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Elektrikli Ford F-150 pickup, 570 tonluk tren vagonlarını çekti
DonanımHaber
GTA San Andreas için Spider-Man Modu Neredeyse Insomniac'ın Oy...
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi 7. Hafta 1. Gün Karşılaşm...
Bölüm Sonu Canavarı
IEM Şikago 2019 Turnuvasında Grup Aşaması Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
★★★★ LG G7 ThinQ ANA KONU ★★★★
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim