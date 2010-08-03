Corsair'den işlemci odaklı yeni su soğutma sistemi: H70

İçerisinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde, işlemcisini daha serin çalıştırma veya daha serin koşullar altında daha yüksek frekans değerlerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için Corsair firması yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Daha çok yüksek performanslı bellekleriyle tanınan firma, işlemciler için hazırladığı H70 su soğutma sistemini pazara sunuyor.

H50 modelinin üzerine inşa edilen H70 su soğutma sistemi, geliştirilmiş Bakır plaka, entegre pompa ve rezervuar ile daha ince radyatör gibi detaylara sahip. 1600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 31.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında iki adet fanın kullanıldığı su soğutma sistemi, geniş işlemci desteğiyle de göz dolduruyor.

Corsair tarafından yapılan açıklamaya göre H70 işlemci su soğutma sistemi, Intel'in LGA775'den günümüze, AMD'nin ise Soket AM2 ve AM3 formundaki tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanması beklenen Corsair H70, ön-sipariş listelerine 110 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.