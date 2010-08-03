Corsair'den işlemci odaklı yeni su soğutma sistemi: H70

İçerisinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde, işlemcisini daha serin çalıştırma veya daha serin koşullar altında daha yüksek frekans değerlerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için Corsair firması yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Daha çok yüksek performanslı bellekleriyle tanınan firma, işlemciler için hazırladığı H70 su soğutma sistemini pazara sunuyor.
H50 modelinin üzerine inşa edilen H70 su soğutma sistemi, geliştirilmiş Bakır plaka, entegre pompa ve rezervuar ile daha ince radyatör gibi detaylara sahip. 1600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 31.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında iki adet fanın kullanıldığı su soğutma sistemi, geniş işlemci desteğiyle de göz dolduruyor.
Corsair tarafından yapılan açıklamaya göre H70 işlemci su soğutma sistemi, Intel'in LGA775'den günümüze, AMD'nin ise Soket AM2 ve AM3 formundaki tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanması beklenen Corsair H70, ön-sipariş listelerine 110 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.
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Pardon ya bir daha olmaz...
Millet bilgi almak istiyor ki hortlatıyor sana mı sorcaklardı? Adama bak ya...
Akşam Hick ile beraber karşılaştırma yayınlarız...
Aylardir soyluyorum, testlerin sonuclarina kanmayin. Kullanici yorumlari ve gercek hayat tecrubeleri bu urunler icin en guvenilir bilgidir. @musasm gayet guzel aciklamis, testleri ornek gostereceginize insanlarin yasadiklarina kulak verin... Imkani olan bu sogutucudan baska bir urunu dusunmesin bile. H50, H60 ya da H70 arasi hangisini uygun bulursaniz alin ve farki kendi gozlerinzile gorun...
Tesekkurler,
Hicks
Hicks dostum 2600k ile bosta ve yukte sicakliklar ne durumda (4.5 ghz) ? Bi prime yapsan degerleri sunsan cok faydali olur.
Sanirim sende kullaniyorsun corsair' i. (mobile oldugumdan sistem panelini goremiyorum.)
bu sıcaklıklar 4GHz için filansa iyi bile , red scorpion'dan çok şey beklemeyin.