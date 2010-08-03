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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'den işlemci odaklı yeni su soğutma sistemi: H70

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
39,9b
1
133
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İçerisinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde, işlemcisini daha serin çalıştırma veya daha serin koşullar altında daha yüksek frekans değerlerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için Corsair firması yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Daha çok yüksek performanslı bellekleriyle tanınan firma, işlemciler için hazırladığı H70 su soğutma sistemini pazara sunuyor.

H50 modelinin üzerine inşa edilen H70 su soğutma sistemi, geliştirilmiş Bakır plaka, entegre pompa ve rezervuar ile daha ince radyatör gibi detaylara sahip. 1600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 31.5 dbA gürültü yaratan 120mm çapında iki adet fanın kullanıldığı su soğutma sistemi, geniş işlemci desteğiyle de göz dolduruyor.

Corsair tarafından yapılan açıklamaya göre H70 işlemci su soğutma sistemi, Intel'in LGA775'den günümüze, AMD'nin ise Soket AM2 ve AM3 formundaki tüm işlemcileriyle kullanılabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanması beklenen Corsair H70, ön-sipariş listelerine 110 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.


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msolmaz38 8 yıl
Bence gerekli bir ürün.Özellikle de fiyatları çok yüksek olan anakartlara büyük boy fanlar takmak pek akıl işi değil.Büyük boy fan kullanımı ile birlikte zamanla anakartta bükülmeler oluyor.Sırf anakattaki bükülmeleri önlemek için almayı düşünüyorum.
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kadir1974 8 yıl
Arkadaslar cok iyi urun ama bunun yenisi cikti H80 ve H100 Ben H100 olanini siparis verdim gelince test sonuclarini ve resimlerini eklerim
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ExECaLiBuR 8 yıl
Bende aldım soğutucuyu 2-3 ay oldu neredeyse. 4 ghz'e doğru zorlayacağım bakalım.
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Necessa®i 8 yıl
neden eski konuyu hortlattınız?
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Hicks 8 yıl

Necessa®i

neden eski konuyu hortlattınız?


Pardon ya bir daha olmaz...
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Swothra 8 yıl

Necessa®i

neden eski konuyu hortlattınız?


Millet bilgi almak istiyor ki hortlatıyor sana mı sorcaklardı?
Adama bak ya...
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GoldPunch 8 yıl
Ben 4.5 ghz icin 1.355v da stabil tuttum. Siz iyi başarmışsınız.
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Poyri 8 yıl
Ocean mist hocam sendeki sogutucu ile degerler nasil peki sende yazarsan karsilastirma imjanimiz olur
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Rwenzori 8 yıl

Poyri!!!

Ocean mist hocam sendeki sogutucu ile degerler nasil peki sende yazarsan karsilastirma imjanimiz olur


Akşam Hick ile beraber karşılaştırma yayınlarız...
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Hicks 8 yıl
Merhaba,

Aylardir soyluyorum, testlerin sonuclarina kanmayin. Kullanici yorumlari ve gercek hayat tecrubeleri bu urunler icin en guvenilir bilgidir. @musasm gayet guzel aciklamis, testleri ornek gostereceginize insanlarin yasadiklarina kulak verin... Imkani olan bu sogutucudan baska bir urunu dusunmesin bile. H50, H60 ya da H70 arasi hangisini uygun bulursaniz alin ve farki kendi gozlerinzile gorun...

Tesekkurler,

Hicks
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Rwenzori 8 yıl

Hicks
Merhaba,

Aylardir soyluyorum, testlerin sonuclarina kanmayin. Kullanici yorumlari ve gercek hayat tecrubeleri bu urunler icin en guvenilir bilgidir. @musasm gayet guzel aciklamis, testleri ornek gostereceginize insanlarin yasadiklarina kulak verin... Imkani olan bu sogutucudan baska bir urunu dusunmesin bile. H50, H60 ya da H70 arasi hangisini uygun bulursaniz alin ve farki kendi gozlerinzile gorun...

Tesekkurler,

Hicks

Hicks dostum 2600k ile bosta ve yukte sicakliklar ne durumda (4.5 ghz) ? Bi prime yapsan degerleri sunsan cok faydali olur.
Sanirim sende kullaniyorsun corsair' i. (mobile oldugumdan sistem panelini goremiyorum.)
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
montajladim kullanilmayan hdd yuvalarini cikardim (iyi etmismiyim) ayrica biraz daha macun surdum sogutucuyu hdd yuvalarina bakicak sekilde taktim saga yani.. onun arkasina kasa fanini cikarmistim onu ekledim nasil olmus ??
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musasm 8 yıl
Bu arada Amazon üzerinden H70 siparişi verilebiliyor. kargo dahil 145 dolara geliyor. Şu an için Türkiye'ye bu ürünü gönderiyorlar.
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
suan macundan birazdahakoyup montajliyorum coook zor :D
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
cooler master high performance thermal compound kit kırmizi olanindan cok az sürdüm macunu fani pwmden aldim max a getirdim bi 5-7 derece fark etti biraz dahami macun sursem
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El Mukteda 8 yıl
gelid, thermaltake, arctic cooling macunlar iyidir.
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
e7200
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El Mukteda 8 yıl
boşta iyi de yükte sıcak, fan ayarı pwm olmasın son devirde çalıştırın, macun nedir?
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
ben su scorpionu bir bilgisayarciya goturim ellerim kesik icinde kaldi takarken 2 yerde yara bandı var macunla gidicem oraya burdan aldık montajini yaptik amaiyisogutmuyo dicem bosta 35 yuk altinda 75 :S psikolojim bozuldu yaw ama ekran kartina bakiyor ondanda olabilir bide kasa dar kapagı zor kapanıyor takınca :D sizce bir sorun varmi yoksa normal degerlermi ??
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El Mukteda 8 yıl

X_TaSaRıMCı_X

ben su scorpionu bir bilgisayarciya goturim ellerim kesik icinde kaldi takarken 2 yerde yara bandı var macunla gidicem oraya burdan aldık montajini yaptik amaiyisogutmuyo dicem bosta 35 yuk altinda 75 :S psikolojim bozuldu yaw ama ekran kartina bakiyor ondanda olabilir bide kasa dar kapagı zor kapanıyor takınca :D sizce bir sorun varmi yoksa normal degerlermi ??

bu sıcaklıklar 4GHz için filansa iyi bile
, red scorpion'dan çok şey beklemeyin.
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