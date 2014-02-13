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Cosina, Voigtländer Nokton 25mm F0.95 lensinin yeni versiyonunu duyurdu

5 yıl
7,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cosina, Voigtländer Nokton 25mm F0.95 lensinin yeni versiyonunu duyurdu
Fotoğraf sektörünü takip edenlerin yakından tanıdığı firmalardan Cosina, MFT (Micro Four Thirds) sistem uyumlu Voigtländer Nokton 25mm F0.95 lensinin yeni versiyonunu duyurdu.
Tam model ismiyle "Voigtländer Nokton 25mm F0.95 Type II" olarak karşımıza çıkan lens, ilk versiyonundan özellikle değişen diyafram mekanizması ile ayrılıyor. Özellikle video çekenler için faydalı bir yapı sunan yeni mekanizma, diyaframın lensin üzerinden sesli (Tıklamalı / Klik) veya sesiz olarak değiştirilmesine imkan tanıyabiliyor. Sabit 25mm odak uzaklığı ve F/0.95 diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar ve portre çekimleri için oldukça ideal bir kullanım alanı oluşturan Voigtländer Nokton 25mm F0.95 Type II, boyut ve ağırlık açısından da eskiye oranla biraz daha ağır ve uzun şekilde karşımıza çıkıyor. Teknik olarak minimum F/0.95, maksimum F/16 diyafram değeri, 10 diyafram bıçağı, 11 element 8 grup optik dizilim, 0.17m minimum netleme mesafesi ve 52mm filtre çapına sahip olan lens, bünyesinde otomatik netleme motoru ise barındırmıyor.
Cosina'nın güncellendiği yeni lensi Voigtländer Nokton 25mm F0.95 Type II, yaklaşık 1000$ fiyat etiketiyle 2014 Mart ayında satışa çıkıyor. 

http://www.dpreview.com/news/2014/02/13/cosina-updates-voigtlander-nokton-25mm-f0-95-with-clickless-aperture?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fx_57,5 5 yıl
fiyat çok uçuk sayılmaz sanırım biz 1ç8 lerin ff lerin hayalini kuruyoruz :D
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