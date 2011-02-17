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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cougar 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı ve kasa modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cougar 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı ve kasa modelini tanıttı
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Komponent üreticisi Cougar, yaklaşan CeBIT fuarı öncesinde pazara sunacağı yeni modelleri tanıtmaya başladı. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı Platnium isimli yeni güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikasıyla geliyor yani farklı yük durumlarında en az %89 verimlilik sunabiliyor. 700 Watt kapasiteli olan güç kaynağı, modüler yapısı sayesinde efektif kablo yönetimine olanak tanıyor ve güvenlik odaklı çok sayıda özelliği (yüksek voltak, yüksek akım ve kısa devre gibi). Yeni güç kaynağına ek olarak Cougar, Evoluiton isimli kasasını da lanse edecek.

Tamamı Siyah olan Evoluion, giriş-çıkış portunda yer alan USB 3.0 portlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Entegre fan kontrolcüsüne sahip olan ve 6 adet 5.25-inç sürücüsüne ev sahipliği yapabilen kasanın yan ve arka kısımda olmak üzere iki adet fan ile gelen ayrıca 7 adede kadar fan kullanımına destek sunan Evolution, alet gerektirmeden sürücü kullanımına da olanak tanıyor. 305mm uzunluğa kadar olan güncel ekran kartlarının tamamıyla kullanılabilen Cougar Evolution'ın ön ve arka kısımda toz filtrelerine de yer veriliyor.

Cougar tarafından CeBIT 2011 fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni güç kaynağı ve kasa modelinin takip eden süreçte pazara sunulmaları beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Cougar 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı ve kasa modelini tanıttı
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peters 8 yıl
güzel görünüyorlar kasanın üstünde sadece fan kontrol butonu görünüyor diğer tuşlarıda görsek iyi olurdu fiyatıda düşük olur inş.
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tahir40 8 yıl
Tip olarak güzel olmuş kasa da güç kaynağı da. Ama güç kaynağı deyince ENERMAX'tan başkasını tanımam, adamlar hem verimli üretiyor hem de düşük etiketliyor, Enermax Liberty 400W kullanıyorum, verdiği güç ve akım değerleri yanan ve ekran kartımın güç girişini de yakan, kalite diye aldığım Silverstone 500W'dan yüksek...Yıllardır kullanıyorum, helal olsun...
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mavizaman 8 yıl
12v kanalından ne yapıyor acaba?
piyasadaki 700wlık modelde ripple sorunlarından bahsediliyordu eksi olarak.
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sabe 8 yıl

mavizaman

12v kanalından ne yapıyor acaba?

piyasadaki 700wlık modelde ripple sorunlarından bahsediliyordu eksi olarak.

Ripple sorunundan bahsedilen model 1000 watt modeliydi, sonradan firma tekrar test için aynı siteye aynı üründen göndermiş daha iyi sonuçlar almışlar, 2 testte sitede mevcuttu.1000 watt modeli ülkemizdede satılmıyor zaten bildiğim kadarıyla.
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ThE LoSt 8 yıl
her iki bileşende çok şık duruyor bakalım TR piyasasına ne zaman düşecekler
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saintroyo 8 yıl
psu kalite kokuyor gerçekten... kasa da ondan kalır yanı yok gibi.. gelsinler bir kendilerini göstersinler bakalım...
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erdekuru 8 yıl

ThE LoSt

her iki bileşende çok şık duruyor bakalım TR piyasasına ne zaman düşecekler

TR ye Düşse Bile Yurtdışı Fiyatından 2 Kat Daha Pahalıya Satılacağını Garanti Ederim.
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dreamblue35 8 yıl
güç kaynağı çok iyi de uçuk fiyata gelir
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mistifa 8 yıl
toz toplayan tasarimli, ucuz plastik kokulu ve pavyon ışıklı fanları olan kasalar... Kasa dediğin lian-li gibi olacak arkadaş. PSU'ya lafım yok.
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theyapici 8 yıl
vatanda satılıyor cougar ama kullanmadım?
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damn2u 8 yıl
Kasa benim için psu'dan daha çok merak konusu fakat o yan kapak nedir öyle Haf-X çakması gibi.
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nurullah601 8 yıl
kasa gzl birşye bnziyo
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ONE2Z 8 yıl
gerçekten cok şık olmuş özellikle power supply cok ii
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redline_59 8 yıl
psu nun teknıkozellıklerı dısında pek ıc acıcı gelmedı arı petegı gorunum sıra dısı bır goruntuden ziyade yorucu ve estetıkten yoksun bır kasa ımajı vermıs estetık yok kaslı ve guclu bır goruntuyede gıdılmemıs kısıellık olarak benım begenımı kazanamadı üstüne bırde 300 tl den cıkarsa veya uzeri bır fıyatla ıkamesı olan urunlerın ardında kaybolur gıbı geldı
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CrySystem 8 yıl

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