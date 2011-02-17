Cougar 80Plus Platinum sertifikalı yeni güç kaynağı ve kasa modelini tanıttı

Komponent üreticisi Cougar, yaklaşan CeBIT fuarı öncesinde pazara sunacağı yeni modelleri tanıtmaya başladı. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı Platnium isimli yeni güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikasıyla geliyor yani farklı yük durumlarında en az %89 verimlilik sunabiliyor. 700 Watt kapasiteli olan güç kaynağı, modüler yapısı sayesinde efektif kablo yönetimine olanak tanıyor ve güvenlik odaklı çok sayıda özelliği (yüksek voltak, yüksek akım ve kısa devre gibi). Yeni güç kaynağına ek olarak Cougar, Evoluiton isimli kasasını da lanse edecek.

Tamamı Siyah olan Evoluion, giriş-çıkış portunda yer alan USB 3.0 portlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Entegre fan kontrolcüsüne sahip olan ve 6 adet 5.25-inç sürücüsüne ev sahipliği yapabilen kasanın yan ve arka kısımda olmak üzere iki adet fan ile gelen ayrıca 7 adede kadar fan kullanımına destek sunan Evolution, alet gerektirmeden sürücü kullanımına da olanak tanıyor. 305mm uzunluğa kadar olan güncel ekran kartlarının tamamıyla kullanılabilen Cougar Evolution'ın ön ve arka kısımda toz filtrelerine de yer veriliyor.

Cougar tarafından CeBIT 2011 fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni güç kaynağı ve kasa modelinin takip eden süreçte pazara sunulmaları beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.