Cougar'dan oyun turnuvalarına özel yeni fare: 700M eSports

Oyunculara özel çevre birimleriyle tanıdığımız firmalardan Cougar, özellikle oyun turnuvalarını hedef aldığı yeni faresi 700M eSports'u kullanıcıların beğenisine sundu.

Sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cougar 700M eSports, geçtiğimiz yılın beğenilen farelerinden 700M üzerine kuruluyor ve iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. Bünyesinde yer alan 8200 DPI çözünürlüğündeki ADNS-9800 lazer sensörüyle en ufak hareketi dahi oyunlara aktarabilen fare, gücünü 32-bit ARM Cortex-M0 işlemciden alıyor ve gövdesinde kullanılan alüminyum malzemeler ile sağlam bir seçenek oluşturuyor.

Sistemlere örgülü USB kablosu üzerinden bağlanarak herhangi bir gecikme yaşamayan Cougar 700M eSports, firmanın özel yazılımıyla 8 adet butonunu isteğe bağlı olarak programlayabiliyor ve bu atamaları 512KB'lık dahili hafızasında tutabiliyor. LED aydınlatma sistemi 16.8 milyon renk ile özelleştirilebilen fare, 30G hızlanma, 1000 Hz / 1ms polling değeri, 150 IPS maksimum takip hızı ve 12000 FPS kare hızı gibi diğer teknik detaylarıyla da yüksek performanslı yapısını gözler önüne seriyor.

Cougar 700M eSports'ın resmi satış fiyatı henüz bilinmiyor ancak 700M modeli 60$'a satılıyor.

http://www.cougargaming.com/products/mice/cougar_700m_esports.html