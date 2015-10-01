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Cougar'dan oyun turnuvalarına özel yeni fare: 700M eSports

3 yıl
11,6b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cougar'dan oyun turnuvalarına özel yeni fare: 700M eSports
Oyunculara özel çevre birimleriyle tanıdığımız firmalardan Cougar, özellikle oyun turnuvalarını hedef aldığı yeni faresi 700M eSports'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cougar 700M eSports, geçtiğimiz yılın beğenilen farelerinden 700M üzerine kuruluyor ve iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. Bünyesinde yer alan 8200 DPI çözünürlüğündeki ADNS-9800 lazer sensörüyle en ufak hareketi dahi oyunlara aktarabilen fare, gücünü 32-bit ARM Cortex-M0 işlemciden alıyor ve gövdesinde kullanılan alüminyum malzemeler ile sağlam bir seçenek oluşturuyor.
Sistemlere örgülü USB kablosu üzerinden bağlanarak herhangi bir gecikme yaşamayan Cougar 700M eSports, firmanın özel yazılımıyla 8 adet butonunu isteğe bağlı olarak programlayabiliyor ve bu atamaları 512KB'lık dahili hafızasında tutabiliyor. LED aydınlatma sistemi 16.8 milyon renk ile özelleştirilebilen fare, 30G hızlanma, 1000 Hz / 1ms polling değeri, 150 IPS maksimum takip hızı ve 12000 FPS kare hızı gibi diğer teknik detaylarıyla da yüksek performanslı yapısını gözler önüne seriyor.
Cougar 700M eSports'ın resmi satış fiyatı henüz bilinmiyor ancak 700M modeli 60$'a satılıyor.
Cougar'dan oyun turnuvalarına özel yeni fare: 700M eSports
 

http://www.cougargaming.com/products/mice/cougar_700m_esports.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
T A R I K 3 yıl
Mad catz çakması
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silentsv 3 yıl
hiç bir turnuvada böyle mouse kullanıldığınıda görmedim?
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Patren 3 yıl
tasarım bildiğin mad catz
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hayrikoc61 3 yıl
Niye bu kasa kullaniliyor hep? Rat, everest sm 770 everest sgm x7..
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artenis 3 yıl
8200 DPI sanırım 4K oyunculuk için planlanmış aksi halde 1080p de o ayarda en iyi fruit ninja olur sanırım :)
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